Nova massa de ar polar avança e derruba temperaturas no fim de semana; veja onde

Uma nova massa de ar polar deve avançar pelo Brasil a partir de sábado (13), provocando uma onda de frio duradoura, com queda acentuada das temperaturas, risco de geadas e marcas abaixo da média no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte da Região Norte. Mais informações: Onda de frio terá duas massas polares e afetará até o Norte

Uma massa de ar polar esteve atuando no centro-sul do país ao longo dos últimos dias, trazendo um frio intenso para vários municípios do Sul e do Sudeste do Brasil. Várias cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro registraram temperaturas mínimas abaixo dos 5°C durante a madrugada e a manhã.

Agora, uma nova massa de ar polar avançará pelo Brasil a partir do Domingo (14), fazendo as temperaturas caírem novamente e iniciando uma onda de frio que pode se mostrar duradoura.

A massa de ar frio atual continuará atuando até o sábado (13), como é possível observar no vídeo acima, mas já entre o final do sábado e especialmente ao longo do domingo (14), a nova massa de ar frio avançará atingindo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no domingo durante a manhã mostra a massa de ar frio avançando por boa parte do centro-sul do Brasil já no próprio domingo.

Isso fará as temperaturas despencaram já ao longo deste final de semana.

Temperaturas despencam ao longo do final de semana

No próprio sábado, já será sentida uma queda significativa das temperaturas em toda a região Sul, sendo que alguns municípios passam a registrar novamente mínimas abaixo dos 10°C. No domingo, essas mínimas se intensificam e se tornam mais baixas especialmente em Santa Catarina e no Paraná.

Previsão de temperaturas mínimas no sábado (esquerda) e no domingo (direita) ilustram quais estados serão mais afetados pela queda das temperaturas ao longo deste final de semana.

Esse efeito pode ser observado na imagem acima. Ao longo da segunda-feira (15), a massa de ar frio continuará avançando e fazendo as temperaturas caírem especialmente no Rio Grande do Sul. As temperaturas mais baixas, na região próxima à divisa com o Uruguai, podem chegar a 3°C.

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Como os modelos de previsão possuem um desvio inerente às previsões, não se descarta a possibilidade de que, já ao longo destes dias, alguns municípios registrem temperaturas ainda menores, chegando a valores próximos dos 0°C, com ocorrência de geadas ao longo da madrugada e da manhã.

Previsão de temperaturas mínimas na segunda-feira mostra que grande parte do Rio Grande do Sul registrará temperaturas abaixo dos 10°C, com múltiplos municípios registrando geadas.

O avanço dessa massa de ar frio será o início de uma onda de frio que afetará boa parte do centro-sul do Brasil ao longo da semana que vem e envolverá o avanço de outras massas de ar frio nos últimos dias do Outono - estação que termina dia 21 de Junho.

Onda de frio será duradoura

Graças à essa situação, previsões apontam para uma anomalia negativa de temperatura muito expressiva entre os dias 15 e 22 de junho. Em algumas áreas, os termômetros podem registrar valores de até 5°C abaixo da média durante vários dias consecutivos - cenário que caracteriza uma intensa onda de frio sobre o Sul do Brasil, especialmente no estado Gaúcho.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 15 e 22 de Junho mostra que uma massa de ar polar manterá as temperaturas muito abaixo da média ao longo da semana que vem.

Sua abrangência inclui os estados da Região Sul - Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; grande parte dos estados da Região Sudeste - São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (Sul Mineiro e o Alto Paranaíba); boa parte do Centro-Oeste - especialmente Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso e sul de Goiás; e até mesmo a Região Norte - chegando ao Acre, Rondônia e no sul do Amazonas.