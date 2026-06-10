Nova massa de ar polar avança e derruba temperaturas no fim de semana; veja onde
Uma nova massa de ar polar deve avançar pelo Brasil a partir de sábado (13), provocando uma onda de frio duradoura, com queda acentuada das temperaturas, risco de geadas e marcas abaixo da média no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte da Região Norte.
- Mais informações: Onda de frio terá duas massas polares e afetará até o Norte
Uma massa de ar polar esteve atuando no centro-sul do país ao longo dos últimos dias, trazendo um frio intenso para vários municípios do Sul e do Sudeste do Brasil. Várias cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro registraram temperaturas mínimas abaixo dos 5°C durante a madrugada e a manhã.
A massa de ar frio atual continuará atuando até o sábado (13), como é possível observar no vídeo acima, mas já entre o final do sábado e especialmente ao longo do domingo (14), a nova massa de ar frio avançará atingindo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.
Isso fará as temperaturas despencaram já ao longo deste final de semana.
Temperaturas despencam ao longo do final de semana
No próprio sábado, já será sentida uma queda significativa das temperaturas em toda a região Sul, sendo que alguns municípios passam a registrar novamente mínimas abaixo dos 10°C. No domingo, essas mínimas se intensificam e se tornam mais baixas especialmente em Santa Catarina e no Paraná.
Esse efeito pode ser observado na imagem acima. Ao longo da segunda-feira (15), a massa de ar frio continuará avançando e fazendo as temperaturas caírem especialmente no Rio Grande do Sul. As temperaturas mais baixas, na região próxima à divisa com o Uruguai, podem chegar a 3°C.
Como os modelos de previsão possuem um desvio inerente às previsões, não se descarta a possibilidade de que, já ao longo destes dias, alguns municípios registrem temperaturas ainda menores, chegando a valores próximos dos 0°C, com ocorrência de geadas ao longo da madrugada e da manhã.
O avanço dessa massa de ar frio será o início de uma onda de frio que afetará boa parte do centro-sul do Brasil ao longo da semana que vem e envolverá o avanço de outras massas de ar frio nos últimos dias do Outono - estação que termina dia 21 de Junho.
Onda de frio será duradoura
Graças à essa situação, previsões apontam para uma anomalia negativa de temperatura muito expressiva entre os dias 15 e 22 de junho. Em algumas áreas, os termômetros podem registrar valores de até 5°C abaixo da média durante vários dias consecutivos - cenário que caracteriza uma intensa onda de frio sobre o Sul do Brasil, especialmente no estado Gaúcho.
Sua abrangência inclui os estados da Região Sul - Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; grande parte dos estados da Região Sudeste - São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (Sul Mineiro e o Alto Paranaíba); boa parte do Centro-Oeste - especialmente Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso e sul de Goiás; e até mesmo a Região Norte - chegando ao Acre, Rondônia e no sul do Amazonas.
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