Alerta de tempestades: chuvas aumentam no Brasil e deixam 10 estados em risco
Os próximos dias vão contar com a presença de nuvens carregadas, aumento das áreas atingidas pelas chuvas, além de alertas para tempestades deixando 10 estados em risco
Os próximos dias vão exigir a atenção dos moradores de 10 estados brasileiros. Isto porque a previsão nos mostra a presença de instabilidades, o que vai promover a formação de nuvens carregadas com energia suficiente para provocar tempestades e, consequentemente, transtornos.
A começar por esta quarta-feira (10) em que as imagens de satélite já sinalizam a presença de nuvens carregadas atuando sobre áreas da Região Sul e uma pequena parte do Mato Grosso do Sul. Durante a tarde, a previsão indica chuvas moderadas no Sul, e partes do Sudeste e Centro-Oeste e chuvas intensas em áreas pontuais.
Confira a seguir como fica a previsão do tempo para os próximos dias e veja a lista com os 10 estados que vão ficar em risco.
10 estados em alertas para chuvas intensas e tempestades
A madrugada de quinta-feira (11) começa com tempo fechado e previsão de chuvas para o estado de São Paulo, Sul e Sudoeste de Minas Gerais, centro-oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e sul do Mato Grosso do Sul. Já pelo amanhecer, há possibilidade de chuvas mais intensas sobre os estados da Região Sul.
Ao final da manhã de quinta-feira (11) teremos duas situações: uma ramificação fraca do corredor de umidade atua sobre toda a Região Sudeste provocando chuvas fracas e moderadas; a segunda onde uma baixa pressão ganha intensidade e aumenta sua área de atuação, trazendo de volta a concentração de umidade para áreas do Centro-Oeste e Sul do Brasil, aumentando as chances de chuvas intensas e tempestades.
No decorrer da tarde e da noite, o tempo permanece fechado, mas as chuvas diminuem sobre o Sudeste e o ramo do corredor de umidade perde força, praticamente desaparecendo. Por outro lado, nota-se uma intensificação das chuvas sobre o Sul e oeste do Mato Grosso do Sul.
Esta intensificação das chuvas sobre esta parte do Brasil já era esperada, uma vez que a baixa pressão ganha força e se dá o início da formação de um ciclone extratropical que irá se consolidar na sexta-feira (12) nas proximidades do Rio Grande do Sul.
Desta maneira, aumenta-se o risco de tempestades sobre o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Nestes estados há potencial para transtornos, como alagamentos, queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento.
A sexta-feira (12), começa com o ciclone e sua frente fria já formados. O centro de baixa pressão se encontra na altura do nordeste gaúcho e sul catarinense e a frente fria se estende ao sul do Mato Grosso. Ainda durante madrugada os riscos de chuvas intensas e tempestades permanecem.
O sistema se desloca rapidamente em direção ao oceano enquanto que o sistema frontal avança pelos estados do centro-sul do Brasil, atingindo São Paulo, Minas Gerais e Goiás ainda pela manhã com chuvas moderadas. Ao longo da tarde as chuvas ganham um pouco de força e deixam os estados em risco, uma vez que a frente fria já alcançou o Rio de Janeiro e o Espírito Santo.
Até o final da sexta (12), a frente fria alcança o nordeste de Minas Gerais, provocando chuvas com intensidade entre fraca e moderada em sua grande área. Mas há áreas pontuais em que esta intensidade poderá ser forte e provocar danos.
A atenção também se volta para os acumulados previstos que superam os 180 mm no oeste do Paraná e aos 120 mm no sul do Mato Grosso do Sul. No restante da Região Sul, o acumulado varia entre 20 e 60 mm, enquanto que no Sudeste, o sul de São Paulo registra os maiores volumes de até 50 mm.
Desta maneira, 10 estados ficam em alerta nos próximos dias devido às chances de chuvas intensas, tempestades e acumulados de chuva elevados com potencial para provocar prejuízos a milhares de moradores.
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