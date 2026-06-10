Alerta de tempestades: chuvas aumentam no Brasil e deixam 10 estados em risco

Os próximos dias vão contar com a presença de nuvens carregadas, aumento das áreas atingidas pelas chuvas, além de alertas para tempestades deixando 10 estados em risco

Há riscos de tempestades nos próximos dias. 10 estados ficam em alerta. Foto: Adobe Stock.

Os próximos dias vão exigir a atenção dos moradores de 10 estados brasileiros. Isto porque a previsão nos mostra a presença de instabilidades, o que vai promover a formação de nuvens carregadas com energia suficiente para provocar tempestades e, consequentemente, transtornos.

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A começar por esta quarta-feira (10) em que as imagens de satélite já sinalizam a presença de nuvens carregadas atuando sobre áreas da Região Sul e uma pequena parte do Mato Grosso do Sul. Durante a tarde, a previsão indica chuvas moderadas no Sul, e partes do Sudeste e Centro-Oeste e chuvas intensas em áreas pontuais.

Imagens de satélite do canal infravermelho (10.3 µm) desta manhã de quarta-feira (10).

Confira a seguir como fica a previsão do tempo para os próximos dias e veja a lista com os 10 estados que vão ficar em risco.

10 estados em alertas para chuvas intensas e tempestades

A madrugada de quinta-feira (11) começa com tempo fechado e previsão de chuvas para o estado de São Paulo, Sul e Sudoeste de Minas Gerais, centro-oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e sul do Mato Grosso do Sul. Já pelo amanhecer, há possibilidade de chuvas mais intensas sobre os estados da Região Sul.

Ao final da manhã de quinta-feira (11) teremos duas situações: uma ramificação fraca do corredor de umidade atua sobre toda a Região Sudeste provocando chuvas fracas e moderadas; a segunda onde uma baixa pressão ganha intensidade e aumenta sua área de atuação, trazendo de volta a concentração de umidade para áreas do Centro-Oeste e Sul do Brasil, aumentando as chances de chuvas intensas e tempestades.

Rios atmosféricos atuando sobre boa parte do centro-sul do Brasil nesta quinta-feira (11).

No decorrer da tarde e da noite, o tempo permanece fechado, mas as chuvas diminuem sobre o Sudeste e o ramo do corredor de umidade perde força, praticamente desaparecendo. Por outro lado, nota-se uma intensificação das chuvas sobre o Sul e oeste do Mato Grosso do Sul.

Esta intensificação das chuvas sobre esta parte do Brasil já era esperada, uma vez que a baixa pressão ganha força e se dá o início da formação de um ciclone extratropical que irá se consolidar na sexta-feira (12) nas proximidades do Rio Grande do Sul.

Mapa de precipitação e pressão a nível médio do mar para a manhã desta sexta-feira (12).

Desta maneira, aumenta-se o risco de tempestades sobre o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Nestes estados há potencial para transtornos, como alagamentos, queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento.

A sexta-feira (12), começa com o ciclone e sua frente fria já formados. O centro de baixa pressão se encontra na altura do nordeste gaúcho e sul catarinense e a frente fria se estende ao sul do Mato Grosso. Ainda durante madrugada os riscos de chuvas intensas e tempestades permanecem.

Mapa de chuva, nebulosidade e pressão a nível médio do mar, mostra o rápido deslocamento da frente fria sobre o continente e do ciclone em direção ao interior do Atlântico.

O sistema se desloca rapidamente em direção ao oceano enquanto que o sistema frontal avança pelos estados do centro-sul do Brasil, atingindo São Paulo, Minas Gerais e Goiás ainda pela manhã com chuvas moderadas. Ao longo da tarde as chuvas ganham um pouco de força e deixam os estados em risco, uma vez que a frente fria já alcançou o Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

Até o final da sexta (12), a frente fria alcança o nordeste de Minas Gerais, provocando chuvas com intensidade entre fraca e moderada em sua grande área. Mas há áreas pontuais em que esta intensidade poderá ser forte e provocar danos.

Mapa de precipitação acumulada entre quarta (10) e sexta-feira (12).

A atenção também se volta para os acumulados previstos que superam os 180 mm no oeste do Paraná e aos 120 mm no sul do Mato Grosso do Sul. No restante da Região Sul, o acumulado varia entre 20 e 60 mm, enquanto que no Sudeste, o sul de São Paulo registra os maiores volumes de até 50 mm.

Desta maneira, 10 estados ficam em alerta nos próximos dias devido às chances de chuvas intensas, tempestades e acumulados de chuva elevados com potencial para provocar prejuízos a milhares de moradores.