Google quer combater mosquitos com mosquitos: soltar 32 milhões deles nos EUA para acabar com o vírus do Nilo

A empresa matriz do Google quer infestar dois estados americanos com 32 milhões de mosquitos. Isso não é ficção científica: é biotecnologia desenvolvida para combater doenças mortais que o mundo não pode mais ignorar.

Renderização por IA de como o Projeto Debug da Alphabet, empresa controladora do Google, liberará mosquitos esterilizados para combater a febre do Nilo Ocidental nos Estados Unidos.

O animal mais mortal da história não tem presas nem garras. Mede quatro milímetros, é indiferente ao tamanho de sua presa e já matou mais pessoas do que todas as guerras do século 20 juntas.

Os mosquitos são os principais vetores da malária, dengue, zika e vírus do Nilo Ocidental, causando mais de 1 milhão de mortes anualmente em todo o mundo. Contra essa ameaça ancestral, a empresa matriz do Google tem um plano que parece saído de um filme de terror: liberar mais 32 milhões de mosquitos na Flórida e na Califórnia (EUA).

Imagens de mosquitos machos e fêmeas recém-eclodidos marchando em linha reta antes da determinação de seu sexo. Imagem cortesia de Debug (Google).

O paradoxo tem uma base biológica sólida. A Alphabet, por meio de sua subsidiária de ciências biológicas Verily e seu projeto Debug, submeteu um pedido à Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) para uma licença de uso experimental para liberar essa quantidade ao longo de dois anos: 16 milhões na Flórida no primeiro ano e 16 milhões na Califórnia no segundo.

O segredo não está nos insetos, mas nas bactérias que eles carregam.

A arma invisível que transforma machos em esterilizadores naturais

A Wolbachia é uma bactéria que ocorre naturalmente em muitas espécies de insetos e, quando infecta mosquitos machos, os torna funcionalmente estéreis.

Quando esses machos acasalam com fêmeas selvagens, os ovos simplesmente não eclodem. A população de fêmeas que picam diminui drasticamente geração após geração. E aqui está o fato que dissipa o medo inicial: os machos não picam. Nunca. Eles são biologicamente incapazes de transmitir doenças.

A Técnica do Inseto Estéril existe desde a década de 1950 e já comprovou sua eficácia contra insetos como a mosca-varejeira.

O que o Debug oferece é escala, precisão e inteligência artificial para criar, classificar e liberar milhões de indivíduos. Entre 2017 e 2019, o projeto liberou 48 milhões de machos estéreis no Condado de Fresno (Califórnia): em 2018, a população de fêmeas mordedoras caiu 95%.

A equipe Debug (Google) monitora o desenvolvimento larval na fase de pupação.

Em Singapura, onde a Debug apoia o programa Wolbachia desde 2018, a supressão do Aedes aegypti atingiu 80-90% e os casos de dengue diminuíram em mais de 70% em seis a doze meses de liberações contínuas.

Ao contrário dos programas anteriores, que visavam o Aedes aegypti — vetor da dengue e do Zika — a nova aplicação tem como alvo o Culex quinquefasciatus, o mosquito doméstico comum, principal vetor do vírus do Nilo Ocidental, a doença transmitida por mosquitos mais comum nos Estados Unidos.

Um experimento que o mundo observará de perto

A EPA está analisando a proposta e aceitando comentários do público antes de decidir se autoriza ou não o projeto.

Os críticos questionam quais os efeitos a longo prazo da intervenção nos ecossistemas.

Os críticos questionam o que acontecerá se alguma fêmea de mosquito se infiltrar no lote liberado, ou quais serão os efeitos a longo prazo da intervenção nos ecossistemas. Eric Caragata, professor da Universidade da Flórida especialista em interações entre mosquitos e micróbios, observou que os cientistas vêm trabalhando com a bactéria Wolbachia como ferramenta de esterilização há cerca de 15 anos.

O debate é legítimo, mas os precedentes de Fresno e Singapura, e uma década e meia de pesquisa, pesam muito na balança.

Adding to the existing mosquito population may sound counterintuitive, but there's a method to the madness at Alphabet's Debug Project. https://t.co/8DjdmWj78M — Fast Company (@FastCompany) June 1, 2026

Se a licença for concedida, será a primeira demonstração em larga escala de que a biotecnologia e a inteligência artificial podem fazer o que os inseticidas convencionais não conseguiram fazer durante décadas: reduzir de forma sustentável as doenças mortais transmitidas por esses insetos.

Quatro milímetros de inseto contra toda a máquina da Alphabet. Pela primeira vez nesta guerra de milhões de anos, as probabilidades estão a favor da humanidade.

Referências da notícia

Cramer, J. (1 de junio de 2026). Why Google wants to release 32 million mosquitoes in California and Florida. Fast Company.

Debug Project Blog (enero de 2020). Three Great Years of Debug Fresno.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). West Nile Virus: About.