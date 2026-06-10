Por que foi necessário evacuar os astronautas da Estação Espacial Internacional?

O incidente durou apenas algumas horas, mas nos lembra o quão precárias são as condições de vida no espaço.

Os astronautas foram obrigados a se abrigar enquanto aguardavam a conclusão dos reparos.

No dia 5 de junho, os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) interromperam brevemente suas atividades de rotina para implementar um procedimento de segurança raramente divulgado: refugiar-se em suas cápsulas de escape, antecipando uma possível evacuação.

Essa decisão foi tomada após a detecção de um vazamento de ar no segmento russo da estação. Contrariando alguns rumores que sugeriam uma despressurização repentina ou perigo iminente, a situação permaneceu sob controle. Mesmo assim, as agências espaciais preferiram aplicar o princípio da precaução para garantir a segurança da tripulação.

Vazamento de ar no módulo russo Zvezda

O problema tem origem no módulo de serviço russo Zvezda, especificamente em um túnel de transferência chamado PrK, usado para conectar certas espaçonaves russas à estação. Essa área sofre com microfissuras há vários anos, causando vazamentos atmosféricos graduais.

Esse fenômeno não é novo. Os primeiros vazamentos foram detectados em 2019, e a agência espacial russa Roscosmos realizou diversas campanhas de reparo. No entanto, durante a semana de 1º de junho deste ano, os engenheiros observaram um aumento na taxa de vazamentos, bem como a presença de novas áreas suspeitas no compartimento afetado.

O incidente ocorreu devido a um vazamento de ar na espaçonave russa.

Segundo a agência espacial americana NASA, a perda de ar estava chegando a aproximadamente 2 libras de ar por dia (um pouco menos de um quilograma), o que ainda é pequeno em comparação com o volume total da estação, mas preocupante o suficiente para justificar uma intervenção completa.

Como 'salvaram' os astronautas?

Quando os cosmonautas russos iniciaram trabalhos de reparo mais extensos no módulo afetado, a NASA pediu aos astronautas americanos e estrangeiros que adotassem uma postura de "refúgio seguro".

Por precaução, a NASA solicitou aos quatro membros da tripulação da SpaceX Crew-12, bem como ao astronauta da NASA Chris Williams, que adotassem um nível elevado de segurança a bordo da espaçonave Dragon enquanto os reparos estiverem em andamento.

Mais especificamente, os tripulantes embarcaram nas cápsulas espaciais acopladas à ISS, principalmente uma espaçonave SpaceX Crew Dragon, considerada uma verdadeira cápsula de escape espacial. Em caso de despressurização rápida ou agravamento repentino do vazamento, os astronautas poderiam ter abandonado a estação rapidamente.

Quelques explications sur l'évènement d'aujourd'hui à bord de l'ISS.



Le problème se situe dans la Chambre Intermédiaire (PrK) du module russe Zvezda. C'est le petit espace à l'arrière du module qui donne accès à la pièce d'amarrage où arrivent les vaisseaux Progress. 1/n pic.twitter.com/keIAmw8k6l — Nicolas Pillet (@nicolas_pillet) June 5, 2026

Essa precaução não significava que a evacuação era iminente. Era uma medida preventiva enquanto as equipes em terra e os cosmonautas avaliavam a eficácia dos reparos.

Finalmente o alerta foi suspenso

Após aproximadamente duas horas de monitoramento e análise, a Roscosmos suspendeu temporariamente as operações para estudar os dados recém-coletados. Posteriormente, a NASA determinou que a situação não representava um risco imediato para a tripulação e autorizou os astronautas a retomarem suas atividades normais a bordo da ISS.

Os astronautas sempre têm naves de resgate prontas para partir em caso de incidente.

As inspeções identificaram vários pontos potenciais de vazamento. Pelo menos um deles foi selado com um selante específico usado em operações espaciais.

Um problema que preocupa as agências espaciais

Referências da notícia

Embora este vazamento permaneça lento e sob controle, ele ilustra os. O, e asagora representam uma grande preocupação para as equipes técnicas. A NASA e a Roscosmos continuam investigando a causa exata dessa deterioração e estão colaborando em soluções de longo prazo.Este incidente também nos lembra por que todas as tripulações mantêm espaçonaves prontas para lançamento a qualquer momento. Mesmo quando um vazamento parece pequeno, a segurança dos astronautas depende de procedimentos extremamente rigorosos, capazes de responder rapidamente a qualquer anomalia no ambiente hostil do espaço.

Reuters, (05/06/2026), NASA reverses evacuation alert order for astronauts aboard ISS

Reuters, (08/06/2026), ISS astronauts return to planned operations after air leak prompts evacuation alert

R.L.D. avec AFP, 20Minutes, (05/06/2026), ISS : Des astronautes, dont Sophie Adenot, mis à l’abri dans un vaisseau amarré en raison de « fuites » dans la station