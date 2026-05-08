Melhor queijo de cabra do mundo é brasileiro; veja qual é e onde é produzido

Um queijo de cabra produzido em Valença, no Rio de Janeiro, foi eleito o melhor queijo de cabra do mundo no 4º Mundial do Queijo do Brasil em abril deste ano. Conheça as suas características e como ele é produzido.

O melhor queijo de cabra do mundo é produzido em em Valença, no Rio de Janeiro. Crédito: Divulgação.

O queijo de cabra Sapucaia do Lago, produzido pelo Capril do Lago em Valença, no Rio de Janeiro, foi eleito o melhor queijo de cabra do mundo no 4º Mundial do Queijo do Brasil, que ocorreu entre os dias 16 e 19 de abril deste ano em São Paulo capital.

Foram 2.700 exemplares de queijos de 18 países no concurso, e o Sapucaia do Lago ganhou o primeiro lugar no quesito queijo de cabra.

Ele superou concorrentes de 18 países e foi o único da categoria a chegar à final. Este reconhecimento destaca o nosso país, e especificamente o estado do Rio de Janeiro, na produção de queijos artesanais de alta qualidade.

Conheça abaixo quais as características que o tornam tão especial e como ele é produzido.

Tudo sobre o queijo de cabra vencedor

A produção do queijo é artesanal, mantida ao longo de quatro gerações por família no sul fluminense. O produtor possui trajetória desde 1986 e o queijo já havia conquistado diversos prêmios antes deste título mundial.

Para a fabricação do queijo é usado o leite de cabras das raças Saanen e Murciana-Granadina criadas na propriedade da família. Essas raças são conhecidas pela alta produtividade e pela qualidade do leite, fatores que influenciam na textura e no sabor do queijo.

A fermentação é feita com iogurte e a maturação leva três semanas dentro da caçapa (casca do fruto em formato de cumbuca) da árvore sapucaia, o que lhe confere textura macia, umidade ideal e sabor complexo.

O diferencial deste queijo é que ele é maturado dentro da caçapa do fruto da sapucaia, o que ajuda a manter a sua umidade. Crédito: Divulgação.

Nesta etapa, o queijo recebe a adição de fungos Geotrichum candidum e Penicillium camemberti e desenvolve o mesmo mofo branco encontrado no queijo brie.

No paladar, o queijo sapucaia tem notas amanteigadas e levemente ácidas, equilibradas por nuances que remetem a castanhas, madeira e nozes.

“A caçapa ajuda a potencializar o controle da umidade e da temperatura. Isso faz com que os fungos se desenvolvam de forma especial, trazendo o sabor amadeirado. É um queijo com características muito próprias e difícil de comparar com qualquer outro”, disse Fabricio Le Draper Vieira, proprietário da queijaria, em entrevista à Globo Rural.

O produto já vinha se destacando pela qualidade e cuidado artesanal. Ele foi eleito o melhor queijo do Rio de Janeiro no 1º Prêmio Sudeste de Queijos Artesanais (em 2025) e conquistou a medalha de bronze no ExpoQueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards (2025).

Ainda segundo Fabricio, a queijaria já acumula mais de 70 medalhas em premiações, o que reforça a qualidade e o compromisso com a excelência. E também conquistou o 'Selo Arte' com o queijo de cabra, o que permite sua comercialização em todo o país.

Referências da notícia

Melhor queijo de cabra do mundo é brasileiro; descubra seus segredos. 03 de maio, 2026. Daniela Walzburiech.

Melhor queijo de cabra do mundo é brasileiro e feito em Valença. 18 de abril, 2026. Luciana Fróes.