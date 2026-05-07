Frente fria e ar polar estão confirmados para o Sudeste: frio promete ser intenso; confira

Frente fria vai avançar pelo Sudeste a partir deste fim de semana levando chuvas e, na sua retaguarda, uma massa de ar frio vai ingressar derrubando as temperaturas, especialmente em São Paulo, com mínimas em torno dos 10°C. Mais previsão: Frente fria avança e alertas de tempestades severas aumentam para 6 estados em 72 horas

Um ciclone “bomba” (com rápida intensificação e queda acentuada da pressão atmosférica em seu interior) está atuando sobre o oceano Atlântico, próximo à costa da Argentina, mas ele não terá influência direta sobre o Brasil e não vai passar sobre nenhum estado do país.

Contudo, a sua frente fria associada está favorecendo condições para tempo severo na Região Sul do Brasil entre hoje (7) e a sexta-feira (8).

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O sistema frontal vai avançar também pela Região Sudeste entre este fim de semana e o início da próxima, levando chuvas e risco de temporais isolados, principalmente para o estado de São Paulo. Na capital paulista, o potencial para chuvas é maior no Feriado de Dia das Mães (10).

Mas os volumes de chuva não devem ser muito expressivos nos próximos dias, chegando em torno dos 60 mm no sul e litoral sul de São Paulo. Além disso, o frio vai chegar com força, com temperaturas mínimas abaixo dos 10°C em áreas de São Paulo e de Minas Gerais no início da próxima semana.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Frente fria leva chuvas ao Sudeste nos próximos dias

A partir deste fim de semana, o sistema frontal vai passar a influenciar o tempo também no Sudeste do Brasil.

Ao longo do sábado (9) teremos céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e temporais isolados no sul de São Paulo, especialmente no Litoral Sul. Demais áreas do Sudeste com poucas nuvens e tempo estável.

Neste fim de semana, as pancadas de chuva ficam mais concentradas em São Paulo. No início da próxima semana, elas atingem o sul e o leste de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo.

O Domingo (10) de Dia das Mães será com chuvas moderadas a pontualmente fortes em praticamente todo o estado de São Paulo, com exceção do norte. Podem ocorrer algumas trovoadas bem isoladas em áreas do centro-sul à tarde. À noite, ainda chove mas em áreas do Vale do Paraíba e da Região Metropolitana.

A capital paulista terá muitas nuvens com pancada de chuva à tarde e temporal à noite no feriado.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para domingo (10) à tarde (15h) à esquerda e segunda-feira (11) à tarde (15h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da segunda-feira (11), já desde a madrugada, as instabilidades ficam mais concentradas no sul e no leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo. A frente fria deve favorecer a formação de nebulosidade e de chuvas isoladas nestas áreas.

Na terça-feira (12), o tempo volta a ficar firme em quase toda a Região Sudeste, com possibilidade de apenas chuvas fracas e isoladas em áreas do nordeste mineiro e do norte do Espírito Santo.

Massa de ar frio ingressa no Sudeste após a frente fria

Outro destaque no tempo é que, após a passagem desta frente fria, uma massa de ar frio de origem polar será impulsionada para a Região Sudeste do país, deixando as noites e madrugadas frias a partir da segunda-feira (11), especialmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, onde as temperaturas mínimas ficam abaixo dos 10°C em algumas áreas.

Início da próxima semana com manhãs e noites geladas no Sudeste, com mínimas abaixo dos 10 °C no sul de São Paulo e de Minas Gerais e na Região Serrana do Rio, e chegando aos 5 °C no sul paulista.

A manhã de segunda-feira (11) será bem fria, com temperaturas mínimas variando entre 7°C e 9°C em áreas da porção sul de São Paulo, mas que podem chegar aos 5°C no sul da mesorregião de Itapetininga, como por exemplo, em Ribeirão Branco (5°C). Ali também Nova Campina e Apiaí devem registrar 6°C. O sul de Minas Gerais terá mínimas de 10°C e a Região Serrana do Rio de Janeiro em torno dos 12°C.

E ao longo da noite também fará frio, com temperaturas variando entre 8°C e 11°C nestas áreas específicas.

Previsão da temperatura mínima do ar (em °C) para a segunda-feira (11) de manhã (6h), segundo o modelo europeu ECMWF.

E na terça-feira (12) o frio segue atuando no Sudeste. As mínimas pela manhã não passam dos 16°C em São Paulo e em boa parte de Minas Gerais e do Rio Janeiro, e ficam entre 6°C e 9°C no extremo sul mineiro, no sul da mesorregião de Itapetininga (SP) e nas áreas mais elevadas da Região Serrana do Rio.

À noite (12), as temperaturas oscilam entre 10°C e 17°C em grande parte de São Paulo (exceção no norte e noroeste), em parte do centro-sul carioca e no sul e leste de Minas Gerais.

Previsão da temperatura do ar (em °C) para a noite (21h) de terça-feira (12), segundo o modelo europeu ECMWF.

No início da próxima semana, as mínimas e máximas nas capitais vão ficar em torno de: 10°C/21°C em São Paulo; 19°C/23°C no Rio de Janeiro; 16°C/24°C em Belo Horizonte.