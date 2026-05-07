Que tipo de modelo meteorológico é mais eficaz para prever eventos meteorológicos extremos?

A inteligência artificial (IA) está ganhando espaço na previsão do tempo. Modelos como GraphCast, Pangu-Weather e Fuxi já superam os modelos climáticos tradicionais baseados em princípios físicos nas previsões meteorológicas diárias, embora ainda não sejam perfeitos.

Um novo estudo destaca a diferença entre os modelos tradicionais baseados na física e os modelos de inteligência artificial quando se trata de prever eventos climáticos extremos.

Kathryn Davies Meteored Estados Unidos 07/05/2026 18:42 3 min

Um novo estudo publicado na revista científica Science Advances afirma que a Inteligência Artificial (IA) frequentemente falha em prever eventos climáticos extremos sem precedentes. Esses eventos, como ondas de calor e tempestades de vento recordes, estão se tornando mais frequentes devido às mudanças climáticas.

Avisos precisos são cruciais para proteger vidas, propriedades e infraestrutura. A natureza sem precedentes desses eventos representa um desafio para a IA.

O novo estudo

Cientistas compararam os principais modelos de IA com o HRES (High Resolution Forecast), um dos sistemas de previsão meteorológica baseados em física mais avançados do mundo.

Eles criaram um extenso banco de dados de eventos extremos de calor, frio e vento ocorridos em 2018 e 2020. Em seguida, os pesquisadores compararam as previsões do HRES e dos modelos de IA para esses anos, a fim de determinar qual deles se aproximava mais do resultado real.

Os modelos de IA são geralmente mais precisos para previsões meteorológicas do dia a dia e muito mais rápidos do que o HRES. No entanto, o HRES teve um desempenho significativamente superior ao da IA em eventos que quebraram recordes.

Em ondas de calor sem precedentes, os modelos de IA previram consistentemente temperaturas muito mais baixas do que as realmente observadas. Quanto mais recordes eram quebrados, menos precisa a IA se tornava.

O HRES teve um desempenho melhor nessas situações graças à sua base nas leis da física. As leis da física são imutáveis. Modelos baseados em física são mais capazes de simular cenários que o mundo ainda não vivenciou. Os modelos de IA que se depararam com eventos não incluídos em seus dados de treinamento tentaram compensar usando médias históricas.

O que dizem os cientistas

“Nossos resultados destacam aspara previsão do tempo em extrapolar além de seu domínio de treinamento e prever eventos climáticos sem precedentes com impacto potencialmente maior”, explica a equipe de pesquisadores.Os pesquisadores alertam para os riscos de se depender exclusivamente de IA para tarefas tão críticas, visto que eventos extremos se tornarão cada vez mais frequentes. Eles sugerem uma abordagem híbrida que combine a velocidade da IA com a base sólida das leis da física.

“Uma verificação mais rigorosa e o desenvolvimento adicional dos modelos são necessários antes que possam ser usados exclusivamente para aplicações críticas, como sistemas de alerta precoce e gestão de desastres”, afirmam eles.

Referência da notícia

Physics-based models outperform AI weather forecasts of record-breaking extremes. 29 de abril, 2026. Zhang, et al.