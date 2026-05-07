Ciclone Bomba impulsiona ar polar: ventos frios, temperaturas abaixo de 0°C, geadas e neve; veja as áreas em risco

Ciclone bomba impulsionará uma frente fria e uma massa de ar frio severa em direção ao Brasil, afetando desde o sul até o norte do país. Há risco de temperaturas abaixo de zero e até mesmo neve na região Sul. Mais informações: Ciclone Bomba pode afetar o Brasil nos próximos dias; saiba o que esperar

Nesta quinta-feira (7), uma frente fria intensa já está avançando pelo Uruguai e sul do Rio Grande do Sul, causando pancadas de chuva intensas sobre a região. Essa frente fria está sendo impulsionada por um ciclone com desenvolvimento muito rápido e centro na altura da Argentina.

Algumas rodadas de previsão do tempo mostram a pressão central do ciclone caindo muito rapidamente, entre 20 a 30 hPa em apenas 24 horas. Caso o ciclone se aprofunde pelo menos 24 hPa, entre esta quinta-feira e a sexta-feira, esse desenvolvimento rápido pode resultar na classificação do fenômeno como um CICLONE BOMBA.

Embora o ciclone em si não atue sobre o Brasil, sua influência se dá na forma desta frente fria que atua sobre o Rio Grande do Sul e continuará avançando pelo país ao longo dos próximos dias, e também pela massa de ar frio intensa que o sistema impulsionará em direção ao país.

Previsão de probabilidade de chuva na sexta-feira durante a madrugada mostra a frente fria avançando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, com tempestades.

Essa massa de ar frio já começa a avançar pelo país durante a noite desta quinta-feira (7), fazendo as temperaturas caírem no Rio Grande do Sul após a passagem da chuva.

Massa de ar frio avança no final de semana

A massa de ar frio continuará avançando na sexta-feira (8), atingindo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul e oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul ao longo do dia, fazendo as temperaturas caírem nessas regiões.

Ao longo do final de semana, entre o sábado (9) e o domingo (10), o sistema continuará avançando e atingirá também todo o restante do Mato Grosso do Sul e do Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, boa parte do Mato Grosso, e até mesmo alguns estados da região Norte - Rondônia, Acre e sul do Amazonas.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no final do domingo ilustra avanço da massa de ar frio. O fenômeno terá grande abrangência, chegando até a região Norte com uma friagem.

Isso originará o primeiro episódio de friagem de 2026 - caracterizado por massas de ar frio muito intensas que conseguem avançar até o norte do Brasil. As temperaturas mínimas nos estados mencionados podem registrar uma queda de cerca de 5°C, chegando a patamares mais amenos, por volta dos 20°C.

Já no centro-sul do Brasil, embora temperaturas muito baixas já sejam registradas ao longo do final de semana, com risco de geadas pontuais, o pico do frio ocorrerá na segunda-feira (11) - quando as temperaturas mínimas ficam abaixo dos 10°C no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também em parte de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Previsão de temperaturas mínimas na segunda mostra que a massa de ar frio fará as temperaturas caírem para valores negativos na região Sul. Há risco de geadas fortes e abrangentes.

Na serra gaúcha e catarinense, modelos indicam temperaturas abaixo de zero, chegando a até -2°C. Devido aos desvios inerentes do modelo numérico, não se descarta a possibilidade de que as mínimas cheguem a valores ainda menores em alguns municípios, por volta de -5°C. Isso traz risco de ocorrência de geadas fortes e abrangentes. para a região Sul e alguns municípios pontuais de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

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Durante a noite do sábado (9) e a madrugada do domingo (10), as temperaturas muito frias da atmosfera podem coincidir com a ocorrência de precipitação leve, o que traz uma pequena possibilidade de precipitação invernal localizada ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina, especialmente na região serrana - incluindo a ocorrência de chuva congelada, chuva congelante ou neve.

Previsão de neve acumulada ao longo do final de semana na região da serra catarinense (municípios ao redor de São Joaquim) corrobora a ocorrência de neve em municípios pontuais.

Para não ser pego de surpresa pelas chuvas intensas e pelo frio severo ao longo dos próximos dias, não deixe ainda de conferir as previsões de chuva e temperatura específicas para o seu município e se programar para o final de semana e para o início da semana que vem.