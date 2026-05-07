Frente fria avança e alertas de tempestades severas aumentam para 6 estados em 72 horas

Instabilidades ganham força no centro-sul do país até o Dia das Mães (10). Tempestades severas com chuvas intensas são resultado da passagem de uma frente fria fortalecida pelo jato de baixos níveis, que transporta calor e umidade da região amazônica. Mais informações: Frente fria traz intensa mudança com tempestades, ventos de mais de 100 km/h e frio

Como alertado pela Meteored, um ciclone bomba se formou nesta quinta-feira (7). Na imagem de satélite abaixo é possível observar núcleos de convecção intensa sobre o Uruguai e fronteira com o Rio Grande do Sul. Na Argentina, há registro de granizo gigante e tornados.

Ao longo desta quinta-feira (7), as tempestades associadas com a frente fria ligada ao ciclone irão afetar o Rio Grande do Sul, principalmente a metade oeste do estado. As regiões com risco de tempestades mais severas no dia de hoje (7) estão no Oeste, Campanha e Sul do estado. Nestas áreas há risco de ocorrência de granizo, muitos raios, eventos severos de vento (como microexplosões e tornados, por exemplo) e chuvas intensas.

Imagem de satélite no canal infravermelho destaca tempestades intensas relacionadas ao ciclone na manhã de quinta-feira (7).

No fim do dia a linha de tempestades adquire uma orientação meridional (norte-sul), afetando desde o sul do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul, passando pelo oeste de Santa Catarina e Paraná.

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Até domingo (10) a frente fria atuará sobre as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, onde deve causar tempestades intensas com chuvas volumosas. Confira os detalhes.

Sexta-feira

Dada a orientação norte-sul da linha de tempestades, entre a noite de quinta (7) e a madrugada de sexta (8), tempestades estão previstas desde o Sul do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Previsão de tempestades nesta sexta-feira (8), segundo o ECMWF.

No decorrer do dia, as tempestades cessam no Rio Grande do Sul, mas continuam atuando sobre a metade oeste do Paraná, metade leste de Santa Catarina e, principalmente, no Mato Grosso do Sul, onde há grande potencial de severidade durante toda a sexta-feira (8). As chuvas serão intensas sobre toda essa faixa de tempestades.

Sábado

No sábado (9), a frente fria continua organizando tempestades severas que se estendem desde o Mato Grosso (principalmente a região de fronteira e sul do estado), Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

As tempestades mais intensas devem ocorrer sobre o Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e no Paraná entre a madrugada e o meio do dia. Tempestades severas com chuvas intensas durante a madrugada representam um risco adicional à população, uma vez que a maior parte das pessoas está dormindo e o tempo de resposta à uma situação de emergência diminui.

Previsão de tempestades para sábado (9), segundo o ECMWF.

Entre a tarde e a noite as tempestades avançam também sobre o interior de São Paulo e o sul do estado paulista, onde podem ganhar intensidade novamente, especialmente na região de Iguape. Sistemas isolados intensos também podem se formar sobre a região de Cáceres (MS).

Domingo

No domingo (10), Dia das Mães, as tempestades devem perder intensidade, em relação aos dias anteriores, mas ainda estão previstas entre Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e sul de Minas Gerais.

Previsão de chuva para domingo (10), segundo o ECMWF.

As chuvas podem ser intensas em diversos pontos e momentos do dia, especialmente sobre o Mato Grosso do Sul, divisa entre Paraná e São Paulo, e na metade norte de São Paulo no fim do dia.

Rio atmosférico e chuvas intensas

A baixa pressão relacionada ao ciclone funciona como uma âncora na atmosfera, canalizando uma enorme quantidade de vapor d’água (rio atmosférico) da Amazônia em direção ao seu centro.

Previsão de rio atmosférico para quinta-feira (7), segundo o ECMWF.

Essa umidade é trazida via jato de baixos níveis da América do Sul, um corredor intenso de ventos em baixos níveis à leste da Cordilheira dos Andes que também transporta calor, aumentando o contraste térmico entre o ambiente no qual uma massa de ar frio irá chegar.

Previsão de chuvas intensas neste sábado (9), segundo o ECMWF.

Calor e umidade são ingredientes importantes para tempestades severas, uma vez que aumentam a instabilidade da atmosfera e favorecem a formação de nuvens verticalmente extensas, com fortes correntes ascendentes (para cima) e conteúdo de gelo (granizo) e água líquida (chuvas intensas).

Previsão de chuva acumulada entre quinta (7) e domingo (10), segundo o ECMWF.

Os maiores acumulados de chuva previstos entre quinta (7) e domingo (10) estão sobre o Mato Grosso do Sul, onde os volumes podem ultrapassar 200 mm, sendo que a maior parte deste volume está previsto para sexta e sábado. Entre o Paraná e a faixa leste de Santa Catarina, volumes acumulados entre 100 e 130 mm estão previstos.

Os volumes previstos para os próximos quatro dias têm potencial para causar transtornos relacionados a alagamentos, inundações e transbordamentos de córregos. A população e as autoridades devem estar em alerta, a fim de que os impactos sobre moradores de áreas de risco sejam minimizados.