    A árvore mais perfumada do mundo: como cultivá-la em vaso e reinventar sua varanda

    Uma árvore compacta que se adapta muito bem a vasos e a espaços pequenos, e que possui uma fragrância intensa que transforma o ambiente. Conheça mais sobre ela aqui.

    Suas flores são pequenas e discretas, mas exalam um perfume intenso que pode ser percebido a vários metros de distância.
    Suas flores são pequenas e discretas, mas exalam um perfume intenso que pode ser percebido a vários metros de distância.

    Um pátio ou varanda pode ser lindamente projetado, exuberante em vegetação e verdadeiramente deslumbrante. Mas o toque especial que o transforma em uma experiência relaxante — e sofisticada — vem quando ele também está repleto de fragrância.

    Muitas plantas conseguem esse efeito. Mas a Jasmim do Imperador (Osmanthus fragrans) é uma especialista. Embora discreta aos olhos, seu perfume é inegável e muda completamente a forma como desfrutamos do espaço.

    Também conhecida como oliveira-doce, o Osmanthus é uma pequena árvore. Suas flores ficam discretamente escondidas entre a folhagem, mas uma única flor é suficiente para transformar toda a atmosfera. Geralmente floresce no outono — às vezes também na primavera. Seu aroma doce e persistente lembra pêssego ou jasmim.

    No outono, sua floração exala um aroma doce que lembra pêssego ou jasmim.
    No outono, sua floração exala um aroma doce que lembra pêssego ou jasmim.

    Originária do Leste Asiático, particularmente da China e do Japão, onde é cultivada há séculos e onde suas flores são usadas para aromatizar chás, doces e licores, a planta encontrou seu habitat ideal nessas paisagens temperadas, com estações bem definidas, mas não extremas.

    Com o tempo, espalhou-se pelo mundo e ganhou popularidade em jardins e terraços pela simples razão de combinar beleza, baixa manutenção e uma experiência sensorial incomparável.

    Um tamanho que se adapta

    No solo, pode crescer vários metros de altura e formar um grande arbusto ou uma pequena árvore. Mas em vaso, permanece compacta e fácil de manejar.

    Isso a torna ideal para varandas, pátios ou terraços. Além disso, é perene. Mantém suas folhas verde-escuras durante todo o ano, portanto não desaparece no inverno nem deixa espaços vazios quando outras plantas entram em dormência.

    Sua folhagem perene permanece verde o ano todo, mesmo no inverno.
    Sua folhagem perene permanece verde o ano todo, mesmo no inverno.

    Não é uma espécie muito exigente, mas existem alguns fatores importantes que fazem a diferença:

    • Vaso: largo e com boa drenagem. Água parada não é boa para ela.
    • Rega: moderada. É melhor regar menos do que regar em excesso; deixe a camada superior do substrato secar.
    • Luz: Gosta de boa luminosidade, inclusive com alguma luz solar direta. Também tolera sombra parcial.
    • Substrato: solto e fértil. Uma mistura de terra preta, composto e areia funciona bem.
    • Poda: mínima, apenas para manter a forma ou o tamanho.

    Uma vez estabelecida, ela tolera até mesmo curtos períodos de seca. E outro ponto a seu favor: ela se adapta muito bem a ambientes urbanos.

    O osmanthus prefere climas temperados a subtropicais. Não é uma planta verdadeiramente tropical, mas também não tolera frio extremo.

    Uma boa drenagem é fundamental para evitar problemas causados pelo excesso de água no vaso.
    Uma boa drenagem é fundamental para evitar problemas causados pelo excesso de água no vaso.

    Prospera em verões quentes e moderados. Tolera geadas leves e ocasionais — especialmente depois de estabelecido —, mas invernos longos e muito frios são prejudiciais.

    Em grande parte do país, particularmente em áreas urbanas com climas temperados, cresce muito bem. Em varandas, também tende a se beneficiar de um microclima mais estável.

    Um luxo aromático e silencioso

    Como acontece com quase todas as árvores, o preço depende do tamanho. Um exemplar jovem em um vaso de tamanho médio pode variar de US$ 30.000 a US$ 40.000 no exterior. Plantas maiores ou mais estabelecidas são consideravelmente mais caras, mas reduzem o tempo de espera até a primeira floração. É um investimento moderado em comparação com outras espécies ornamentais, especialmente considerando tudo o que ela traz para o ambiente.

    O Osmanthus fragrans ocupa pouco espaço, adapta-se bem, não é exigente e, quando floresce, transforma completamente a atmosfera. Em espaços pequenos, onde cada planta precisa justificar seu lugar, é por isso que ela acaba sendo a estrela.

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