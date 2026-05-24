O gelo da Antártica está derretendo, e a ciência acaba de descobrir o porquê

Durante décadas, a Antártida pareceu resistir ao aquecimento global. Em 2015, tudo mudou abruptamente. Um estudo publicado na revista Science Advances acaba de desvendar o mecanismo por trás do maior colapso climático da história moderna.

Durante vários anos, o gelo da Antártica comportou-se de maneira oposta ao do Ártico, que vinha perdendo volume constantemente. Mas, em 2015, essa tendência se inverteu e a Antártica seguiu o mesmo caminho. Agora, os cientistas identificaram a causa desse processo.

Durante os primeiros quinze anos do século XXI, enquanto o Ártico perdia gelo a um ritmo alarmante, a Antártica fazia algo intrigante: crescia. O gelo marinho do hemisfério sul chegou a atingir níveis recordes entre 2012 e 2014. Os climatologistas chamaram isso de "paradoxo antártico" e não conseguiam explicá-lo completamente. Então chegou 2015, e o paradoxo se desfez da forma mais abrupta possível.

Durante anos, a Antártica desafiou as previsões climáticas. Agora, cientistas identificaram o mecanismo que causou uma perda histórica de gelo marinho e que ameaça acelerar o aquecimento global.

Conforme revelado em um estudo publicado em 8 de maio de 2026 na revista Science Advances, o gelo marinho da Antártica sucumbiu a ventos intensos que perturbaram as camadas do Oceano Antártico, substituindo a água fria e relativamente doce da superfície por água mais quente e salgada, desencadeando o derretimento inicial. O que se seguiu foi uma cadeia de retroalimentação que amplificou o processo além de qualquer previsão. Dados anteriores mostram que a extensão do gelo marinho atingiu seu nível mais baixo já registrado em fevereiro de 2023 e que, em julho daquele ano, a Antártida havia perdido mais gelo do que a Europa Ocidental. O continente não se recuperou desde então, com a extensão do gelo permanecendo abaixo da média de 1981–2010 em 2025 e no início de 2026.

Antarctic glacier collapses with astonishing speed, setting an ice-loss record that was captured by NASA satellites.https://t.co/5BwE1vKBBU — Earth Accounting (@EarthAccounting) May 22, 2026

“O sistema está se comportando de forma diferente”, alertou Aditya Narayanan, oceanógrafo físico da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, e da Universidade de Southampton, no Reino Unido, e principal autor do estudo. “Obviamente, algo mudou.” A maior mudança climática em curso no sistema terrestre agora tem um nome, um mecanismo e, potencialmente, um fim que depende das escolhas que a humanidade fizer nos próximos anos.

Três fases para um colapso previsto

A pesquisa reconstruiu o processo usando um modelo híbrido que combina observações de satélite e sensores oceanográficos com simulações numéricas. O resultado é a primeira explicação mecânica completa do que aconteceu entre 2013 e 2023, articulada em três fases consecutivas.

Entre 2013 e 2015, o gelo marinho estava aumentando, mas sob a superfície fria, algo estava mudando. O coautor Theo Spira, pesquisador do Instituto Alfred Wegener, na Alemanha, documentou em um estudo paralelo publicado na Nature Climate Change que a camada de "Água de Inverno" — uma espessa faixa de gelo que atuava como uma barreira protetora entre a superfície e as águas mais quentes abaixo — vinha se tornando mais fina desde 2005. O mecanismo: os ventos de oeste no Hemisfério Sul se intensificaram devido ao buraco na camada de ozônio sobre a Antártica, o que fortaleceu o vórtice polar antártico e, por sua vez, intensificou os ventos.

O gráfico corresponde à Antártica Ocidental. Ele mostra anomalias nos componentes individuais do fluxo de ondas curtas (SW; laranja), latentes (Lat; vermelho), sensíveis (Sens; azul) e de ondas longas (LW; cinza), juntamente com a anomalia da extensão da corrente de ar do sul (SIE; preto, eixo Y direito) e a anomalia da cobertura total de nuvens. Imagem: Scientific Advances.

Esses ventos de oeste mais fortes empurraram as águas superficiais para o norte, forçando as camadas mais profundas a subir para substituí-las. A resposta imediata do oceano foi, paradoxalmente, produzir mais gelo marinho: a água fria e doce alcançou áreas mais distantes ao longo das margens continentais. Mas o calor acumulado em profundidade continuou a subir lentamente. Era a calmaria antes da tempestade.

Em 2015, os ventos de oeste intensificaram-se ainda mais. Nessa altura, o buraco na camada de ozono estava a recuperar, mas o aquecimento atmosférico provocado pelas emissões de gases com efeito de estufa causadas pelo homem teve o mesmo efeito de intensificar os ventos. Águas circumpolares mais quentes, mais salgadas e profundas penetraram na camada de Água de Inverno e atingiram a superfície. "Depois de 2015, houve um claro aumento na mistura de calor e sal provenientes das profundezas", observa Narayanan. "Esse calor proveniente das profundezas foi o gatilho para a perda de gelo marinho."

O ponto sem retorno: quando o oceano começa a se cozinhar.

Em 2018, o processo tornou-se auto-reforçador. A perda de gelo marinho reduziu a quantidade de luz solar refletida de volta para o espaço por aquela superfície branca e aumentou o calor absorvido pelo Oceano Antártico, especialmente no verão. Isso atrasou o crescimento do gelo a cada outono subsequente: o oceano precisava transferir seu excesso de calor para a atmosfera antes de poder produzir gelo. Quanto mais tarde o gelo se forma, menor sua extensão e mais calor o oceano absorve. Um ciclo vicioso sem freios aparentes.

Na Antártica Ocidental, anomalias no fluxo radiativo associadas ao aumento da cobertura de nuvens em 2016, 2017, 2019 e 2020 coincidiram com o início da perda de gelo marinho. Na Antártica Oriental, a ressurgência de águas profundas quentes e salgadas e a subsequente mistura de calor na camada de mistura durante o período de 2013 a 2016 iniciaram a perda de gelo marinho e erodiram a estratificação da camada superior do oceano.

O sal também desempenhou um papel crucial. O gelo marinho é uma fonte de água doce quando derrete no verão, o que ajudava a manter a superfície do Oceano Antártico fria e estratificada. Com menos gelo no inverno, há menos água doce disponível para manter essas camadas naturais. "Uma camada superior do oceano mais salgada significa que é possível manter a fraca estratificação vertical e a mistura vertical", explicou Narayanan.

As consequências vão muito além do próprio gelo. O Oceano Antártico absorveu aproximadamente 75% do excesso de calor na atmosfera nos últimos 50 anos, e o gelo marinho desempenha um papel fundamental nesse armazenamento. Quando o gelo se forma, ele libera sal que cria correntes densas que fluem para o norte, transportando calor e carbono da atmosfera para as profundezas do oceano. À medida que o gelo marinho encolhe, a concentração de sal diminui, impedindo que a água afunde e armazene calor e carbono em profundidade. O pulmão climático do planeta está perdendo sua capacidade de respirar. A perda de gelo marinho já está impactando o ecossistema antártico por meio de mortes em massa em colônias de pinguins-imperadores.

Referência da notícia

Aditya Narayanan et al. ,Compound drivers of Antarctic sea ice loss and Southern Ocean destratification.Sci. Adv.12,eaeb0166(2026).DOI:10.1126/sciadv.aeb0166

Spira, T., du Plessis, M., Haumann, F.A. et al. Wind-triggered Antarctic sea-ice decline preconditioned by thinning Winter Water. Nat. Clim. Chang. 16, 583–590 (2026). https://doi.org/10.1038/s41558-026-02601-4