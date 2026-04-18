Cientistas abriram latas de salmão com 40 anos para verificar a saúde dos oceanos e encontraram algo inesperado

É difícil acompanhar a evolução dos ecossistemas marinhos ao longo de décadas quando é difícil obter amostras históricas fiáveis. Uma equipa de investigadores dos EUA encontrou uma solução improvável num armazém de Seattle.

Os pesquisadores transformaram um salmão enlatado com décadas de idade num registo das alterações oceânicas, revelando como sinais biológicos ocultos acompanharam as mudanças nos ecossistemas marinhos ao longo do tempo.

Lee Bell Meteored Reino Unido 18/04/2026 19:03 5 min

Cientistas da Universidade de Washington abriram 178 latas de salmão, abrangendo um total de 42 anos de capturas no Golfo do Alasca e na Baía de Bristol.

A razão por detrás desta atividade peculiar não foi apenas por diversão. Os investigadores pretendiam contar os minúsculos vermes parasitas que se encontravam preservados no interior dos filetes e verificar se guardavam algum segredo sobre a história do oceano.

De acordo com os cientistas, o estudo é o primeiro a utilizar peixe enlatado arquivado como um conjunto de dados ecológicos a longo prazo, e as contagens de vermes revelaram-se mais informativas do que poderiam parecer.

O que quatro décadas de latas revelaram

Os parasitas em questão são os anisakids, por vezes chamados de vermes do sushi. Têm cerca de um centímetro de comprimento, já estão mortos devido ao processo de enlatamento e são completamente inofensivos para o consumo. No entanto, a sua presença na carne do peixe fornece informações sobre a cadeia alimentar mais alargada, uma vez que os anisakids só podem completar o seu ciclo de vida se existir a combinação certa de hospedeiros, desde o krill e os pequenos peixes até aos mamíferos marinhos.

“Toda a gente pensa que a presença de vermes no salmão é um sinal de que as coisas correram mal”, disse Chelsea Wood, professora associada de ciências aquáticas e da pesca na UW e autora sénior do artigo. "Mas o ciclo de vida dos anisakid integra muitos componentes da teia alimentar. Vejo a sua presença como um sinal de que o peixe no nosso prato veio de um ecossistema saudável."

Os cientistas mostraram que os níveis crescentes de organismos parasitas refletiram teias alimentares mais completas, sugerindo uma recuperação a longo prazo em algumas partes do oceano.

As latas vieram da Seafood Products Association, um grupo comercial de Seattle que as tinha guardado para efeitos de controlo de qualidade e já não precisava delas. Os investigadores dissecaram os filetes utilizando pinças e um microscópio de dissecação, separando cuidadosamente a carne para contar os vermes enrolados no interior do tecido muscular.

Os resultados mostraram que os níveis de anisakid aumentaram nos salmões chum e rosa entre 1979 e 2021. Em coho e sockeye, os números permaneceram praticamente estáveis - embora isso seja mais difícil de interpretar, em parte porque o processo de enlatamento destruiu as caraterísticas internas necessárias para identificar quais espécies específicas de vermes estavam presentes.

A autora principal, Natalie Mastick, atualmente investigadora de pós-doutoramento no Museu Peabody de Yale, afirma que o aumento de algumas espécies é um sinal encorajador.

"Ver o seu número aumentar ao longo do tempo, como aconteceu com o salmão rosa e o salmão chum, indica que estes parasitas conseguiram encontrar os hospedeiros certos e reproduzir-se. Isso pode indicar um ecossistema estável ou em recuperação, com um número suficiente de hospedeiros certos para os anisakids".

Por que é que a recuperação dos mamíferos marinhos pode estar por detrás disto?

Uma das explicações mais plausíveis para o aumento envolve a Lei de Proteção dos Mamíferos Marinhos de 1972. As focas, os leões-marinhos e as orcas recuperaram significativamente durante o período de estudo - e uma vez que os anisakids só se podem reproduzir nos intestinos de um mamífero marinho, mais mamíferos marinhos na água significa mais oportunidades para o parasita completar o seu ciclo.

O aquecimento das temperaturas do oceano e as melhorias ligadas à Lei da Água Limpa podem também ser fatores contribuintes, embora os investigadores não tenham conseguido separar esses efeitos de forma clara.

A equipa afirma que a abordagem também poderia funcionar com outros mariscos arquivados - sendo as sardinhas em conserva um candidato óbvio. No entanto, para lá chegar, depende do tipo de trabalho em rede informal que conduziu a este estudo.

“Só podemos obter estas informações sobre os ecossistemas do passado através da criação de redes e de ligações para descobrir fontes inexploradas de dados históricos”, afirmou Wood.

Referência da notícia:

Scientists open 40-year-old salmon and find a surprising sign of ocean recovery, published by Washignton Unviersity, April 2026.