Os primeiros superpredadores do oceano podem ter sido polvos gigantes

Cientistas descobriram fósseis que comprovam que os polvos antigos eram predadores de topo, enormes e inteligentes e dotados de uma mordida poderosa.

Imagem de uma reconstrução do polvo gigante. Crédito: Yohei Utsuki, Departamento de Ciências da Terra e Planetárias, Universidade de Hokkaido.

Hattie Russell Meteored Reino Unido 22/05/2026 20:02 5 min

Um novo estudo publicado na revista Science revela que os primeiros parentes do polvo podem ter desempenhado um papel mais predatório em ecossistemas antigos.

O estudo, liderado por pesquisadores da Universidade de Hokkaido, descobriu que os primeiros polvos conhecidos eram predadores gigantes que caçavam no topo da cadeia alimentar, ao lado de grandes vertebrados marinhos.

Os polvos têm corpos moles, o que significa que raramente fossilizam bem, dificultando o rastreamento de sua história evolutiva. No estudo, os pesquisadores usaram mandíbulas fossilizadas de polvos primitivos — uma parte do corpo que fossiliza facilmente — para reconstruir sua história.

Use ferramentas digitais para encontrar fósseis

Utilizando tomografia de alta resolução e um modelo de inteligência artificial (IA), cientistas descobriram mandíbulas fossilizadas em amostras de rochas do Cretáceo Superior, datadas de 100 a 72 milhões de anos atrás. Os fósseis, escavados no Japão e na Ilha de Vancouver, estavam bem preservados em sedimentos marinhos calmos, com minúsculas marcas de desgaste revelando como se alimentavam.

Os fósseis pertencem a um grupo extinto de polvos com nadadeiras chamado Cirrata. Ao analisar a forma, o tamanho e o desgaste das mandíbulas, a equipe descobriu que eles eram predadores ativos, esmagando suas presas com uma mordida poderosa.

"Nossas descobertas sugerem que os primeiros polvos eram predadores gigantescos que ocupavam o topo da cadeia alimentar marinha no período Cretáceo", disse o professor Yasuhiro Iba, da Universidade de Hokkaido.

"A partir de mandíbulas fossilizadas excepcionalmente bem preservadas, demonstramos que esses animais atingiam comprimentos totais de até quase 20 metros, o que poderia ter superado o tamanho dos maiores répteis marinhos da mesma época", acrescentou.

Fotografia de um polvo. Crédito: Pixabay.

“Talvez a descoberta mais surpreendente tenha sido o grau de desgaste nas mandíbulas”, disse Iba. O fóssil apresentava desgaste extenso, incluindo lascas e rachaduras, indicando uma força de mordida poderosa.

“Em espécimes bem desenvolvidos, até 10% da ponta da mandíbula, em relação ao seu comprimento total, havia se desgastado — uma porcentagem maior do que a observada em cefalópodes modernos que se alimentam de presas com casca dura. Isso indica interações repetidas e vigorosas com suas presas, revelando uma estratégia alimentar inesperadamente agressiva”.

As descobertas sugerem que os polvos antigos eram caçadores poderosos e ativos que consumiam grandes quantidades de presas.

Como essa descoberta afeta sua história evolutiva?

As descobertas alteram a compreensão dos cientistas sobre a história inicial dos polvos. Os novos fósseis recuam o registro mais antigo conhecido de polvos com barbatanas em cerca de 15 milhões de anos e o registro geral de polvos em cerca de 5 milhões de anos, situando-os aproximadamente há 100 milhões de anos.

Uma descoberta incomum foi o desgaste desigual nas mandíbulas. Em ambas as espécies examinadas, um lado da mandíbula estava mais desgastado, sugerindo que elas preferiam usar esse lado. Esse comportamento é chamado de lateralização e está associado a animais modernos com processamento neural avançado. Essas descobertas sugerem que os primeiros polvos podem ter exibido comportamentos complexos e inteligentes.

Anteriormente, os cientistas acreditavam que os ecossistemas marinhos antigos eram dominados por predadores vertebrados, enquanto os invertebrados eram considerados como estando em um nível inferior da cadeia alimentar. As novas descobertas sugerem que os polvos gigantes podem ter sido uma exceção, ascendendo ao topo da cadeia alimentar e competindo com grandes vertebrados.

“Este estudo fornece a primeira evidência direta de que invertebrados poderiam evoluir para predadores gigantes e inteligentes em ecossistemas que foram dominados por vertebrados por cerca de 400 milhões de anos. Nossas descobertas demonstram que mandíbulas poderosas e a perda do esqueleto superficial — características comuns tanto a polvos quanto a vertebrados marinhos — foram essenciais para se tornarem predadores marinhos enormes e inteligentes”, disse Iba.

A pesquisa reforça a necessidade de reconstruir ecossistemas antigos inteiros com maior detalhe. Usando mineração digital de fósseis e inteligência artificial, a equipe espera descobrir muitos outros fósseis escondidos.

Referência da notícia

Earliest octopuses were giant top predators in Cretaceous oceans. 23 de abril, 2026. Ikegami, et al.