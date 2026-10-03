Este país é considerado pelos cientistas como o local mais seguro para evitar uma catástrofe global

Guerra nuclear, ciberataques, vírus globais… Será que existe algum lugar na Terra onde estejamos seguros? Os pesquisadores realizaram um estudo para tentar responder a esta pergunta. Que país é considerado mais seguro do que os outros?

Austrália, o país mais seguro.

Um lugar seguro. A situação econômica, as alterações climáticas, os conflitos… Todos estes são fatores a ter em conta quando se procura compreender o mundo em que vivemos. Ao longo de décadas, temos assistido à deslocação de populações inteiras que procuram escapar de zonas perigosas. Hoje em dia, vemos cada vez mais pessoas a partir para fugir de locais particularmente vulneráveis a catástrofes climáticas.

Existe algum país onde estas catástrofes tenham praticamente nenhuma possibilidade de ocorrer?

Mas então, se algumas regiões estão mais expostas a ciberataques; se outras correm maior risco de sofrer tsunamis; ou se uma parte do mundo é afetada por um vírus ou outra doença, será que ainda existem lugares no planeta onde a vida é boa e onde todos estes riscos são reduzidos, mesmo que ligeiramente? É possível que a Terra ainda abrigue alguns locais considerados refúgios seguros.

Quais são os países que apresentam maior risco de catástrofe global?

De fato, os pesquisadores publicaram um estudo na revista Global Challenges. Este estudo identifica os países onde qualquer tipo de catástrofe poderia ocorrer com maior facilidade do que noutros, bem como os mais seguros. Para determinar isso, os especialistas distinguiram três categorias principais de catástrofes a ter em conta. Posteriormente, analisaram a capacidade dos países para lhes fazer face.

Por um lado, destacam-se os riscos biológicos. Em seguida, todas as situações que podem bloquear a luz solar. Por fim, a destruição total das infraestruturas. Em resumo, isto inclui doenças infecciosas mortais, ciberataques e até mesmo guerras nucleares… A investigação realizada por cientistas sobre armas biológicas e segurança alimentar foi necessária para elaborar esta lista.

Mesmo com a sua fauna notoriamente perigosa, a nação insular continua a ser a melhor opção.

Para que um acontecimento seja considerado uma "catástrofe global", tem de dizimar mais de 10 % da população mundial. Os especialistas também tiveram em conta a duração do acontecimento. Assim, este deve prolongar-se pelo menos vários meses, ou mesmo vários anos. Mas onde se pode encontrar refúgio perante todas estas possibilidades tão alarmantes?

O país que os especialistas consideram mais seguro é a Austrália. E isto deve-se a várias razões. Em primeiro lugar, do ponto de vista geográfico, esta vasta nação insular está bastante afastada dos seus vizinhos, o que reduz o risco de conflito, especialmente de conflito nuclear. Em segundo lugar, a Austrália mantém-se bastante independente e desenvolveu uma indústria comercial que lhe permite viver dos seus recursos.

França, particularmente em risco.

Más notícias: no fim da lista encontram-se países como os Estados Unidos, a Rússia e até mesmo a França. Na verdade, a França parece estar particularmente em risco de sofrer catástrofes nucleares. No entanto, o investigador David Denkenberger matiza esta afirmação, salientando que nenhum país é "resiliente perante todas as catástrofes".