O que é a "primavera ultravioleta"? Segundo os especialistas, o mundo seria assim após uma guerra nuclear

A ciência alerta que uma guerra nuclear não terminaria com as explosões. Doenças, a "chuva negra", incêndios em grande escala e a chamada "primavera ultravioleta" alterariam a vida na Terra durante décadas.

A “primavera ultravioleta” e a “chuva negra” descrevem alguns dos efeitos que os cientistas preveem no rescaldo de uma guerra nuclear. Radiações extremas, doenças e fome marcariam o futuro dos sobreviventes na Terra. Imagem: Recriação de IA.

O medo de um conflito nuclear está de novo a entrar no debate internacional. As recentes tensões geopolíticas, como a guerra na Ucrânia ou o conflito no Irão, reavivaram uma questão que parecia enterrada após a Guerra Fria: o que aconteceria realmente se várias bombas atómicas detonassem no planeta.

Há décadas que a ciência tenta responder a esta questão. Vários estudos analisaram os efeitos físicos, biológicos e ambientais que se seguiriam a uma cadeia de explosões nucleares. O resultado é um quadro extremo: crise sanitária maciça, colapso alimentar e fenômenos atmosféricos que transformariam o céu durante anos.

Doenças no rescaldo de uma guerra nuclear

Num cenário pós detonação nuclear, as infraestruturas de saúde seriam destruídas em grande parte do globo. Sem hospitais a funcionar e sem sistemas de água potável, as infeções começariam a multiplicar-se entre aqueles que conseguissem sobreviver à explosão inicial.

SIMULACIÓN DE GUERRA NUCLEAR: CONSECUENCIAS



Un simulador basado en datos científicos muestra el impacto de un conflicto atómico global. El informe detalla que en las primeras horas habría 90 millones de víctimas y el inicio de un invierno nuclear con efectos climáticos pic.twitter.com/y2TezfLGwb — John P. Acquaviva (@JPAFS) March 26, 2026

Num cenário tão terrível, doenças como a salmonela, a disenteria e a febre tifoide encontrariam um terreno perfeito para se reproduzirem. A falta de água potável e a acumulação de resíduos favoreceriam igualmente o aparecimento de surtos de malária, dengue e encefalite em vastas regiões do mundo.

Os cientistas chamam a atenção para outro fator preocupante: a proliferação de insetos. Estes animais poderiam reproduzir-se rapidamente, alimentando-se de cadáveres e de restos orgânicos. Ao transportarem agentes patogénicos entre os seres humanos e os animais mortos, poderiam acelerar a propagação de doenças em zonas habitadas.

“Chuva negra”: o fenômeno radioativo após uma explosão nuclear

A história já nos dá um exemplo claro do que pode acontecer após uma detonação atómica. Após o bombardeamento de Hiroshima, durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu um fenómeno a que as testemunhas chamaram “chuva negra”.

Os incêndios provocados pela explosão transportaram cinzas e partículas radioativas para as nuvens. Horas mais tarde, esta mistura desceu sobre a cidade sob a forma de gotículas escuras e densas, com uma textura descrita como oleosa ou semelhante a alcatrão.

Aqueles que foram expostos a essa recepção sofreram graves consequências. Em muitos casos, há queimaduras relacionadas com a radiação, bem como envenenamento por materiais contaminados que desceram da atmosfera.

“Primavera ultravioleta”: o céu depois de uma guerra nuclear

Um dos efeitos mais perturbadores descritos pela investigação científica é a chamada “primavera ultravioleta”. Este fenómeno pode aparecer depois de o fumaça e as poeiras libertados pelas explosões se dissiparem parcialmente da atmosfera.

Durante este período, a camada de ozono seria gravemente danificada. Com a perda desta proteção natural, a radiação solar atingiria a superfície da Terra com muito maior intensidade, especialmente sob a forma de radiação UV-B, que é considerada altamente prejudicial para os seres vivos.

As consequências serão de grande alcance. O número de cancros da pele aumentaria entre os sobreviventes e muitos ecossistemas sofreriam danos profundos. As culturas também seriam diretamente afetadas, pois o excesso de radiação poderia afetar o crescimento das plantas e reduzir ainda mais a produção de alimentos.

Fome e tempestades de fogo

Para além dos efeitos imediatos, os especialistas alertam para a possibilidade de uma crise alimentar à escala planetária. O fumaça das cidades em chamas pode elevar-se a grandes altitudes e envolver a Terra durante meses.

Uma nuvem tão grande de fuligem bloquearia parte da luz solar. Com menos radiação a chegar ao solo, as temperaturas desceriam e as colheitas começariam a falhar. A plantação e a colheita de alimentos tornar-se-iam extremamente difíceis durante pelo menos um ano.

OMS advirtió "lluvia negra" los compuestos tóxicos en el aire en Irán después de ataques a las instalaciones petroleras podrían causar problemas respiratorios, y respaldó la advertencia de Irán que insta a las personas a permanecer en sus hogares.pic.twitter.com/n8a9NyUHKX — News Day Mundo (@NewsDayMundo) March 10, 2026

A isto juntar-se-ia outro fenómeno destrutivo: as chamadas tempestades de fogo. A combinação de edifícios desmoronados, combustível libertado e condutas de gás rompidas geraria incêndios urbanos gigantescos. Os ventos transportariam as chamas de todas as direções, elevando as temperaturas mesmo nos abrigos subterrâneos.