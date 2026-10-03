Descubra os 5 desertos mais populares do mundo entre os turistas

Estas paisagens são repletas de vida e, apesar da escassez de chuvas, exibem uma gama impressionante de cores. Seu silêncio aparente é parte do que as torna tão inspiradoras.

Alguns desses lugares parecem ter saído diretamente de um filme de fantasia.

Ao redor do mundo, existem lugares onde o tempo parece parar, o silêncio preenche o ambiente e o vento, ocasionalmente, faz-se ouvir com um assobio suave e sutil. A sensação de paz encontrada nessas paisagens convida os visitantes a desacelerar e a se reconectar com o que realmente importa.

Muitos ecossistemas como esses podem ser encontrados ao redor do globo. Eles podem parecer quase desprovidos de vida, mas grande parte de sua fauna é, na verdade, de hábitos noturnos — uma adaptação motivada, em grande medida, pelas altas temperaturas diurnas associadas à intensa radiação solar.

Um dos desertos mais populares do mundo entre os turistas, e também um dos mais ricos em biodiversidade, está localizado no México. Entre as suas atrações estão os sistemas de cavernas, as dunas de Samalayuca e o sítio arqueológico de Paquimé.

Estes são os desertos, paisagens que muitas pessoas visitam para se reconectar, recarregar as energias e limpar a mente. É possível encontrar desertos de diversos tamanhos ao redor do mundo, cada um com características e atrações únicas que fazem os visitantes quererem voltar.

A precipitação média anual é baixa, enquanto as temperaturas podem variar consideravelmente ao longo do dia. As manhãs costumam ser frias ou frescas, com mínimas que podem ficar abaixo de 10°C, ao passo que as temperaturas à tarde podem facilmente ultrapassar 38°C. Aqui estão cinco dos desertos mais populares entre os turistas.

1. Deserto de Merzouga, no Marrocos

Situada no vasto Deserto do Saara, Merzouga oferece uma das paisagens mais cinematográficas da região. Suas dunas atingem alturas impressionantes e assumem tons dourados marcantes. Caravanas de camelos e dromedários são uma visão comum.

Esses ecossistemas recebem muito pouca precipitação anual.

Seus pores do sol são espetaculares, e passar uma noite sob o céu estrelado pode ser um dos pontos altos da visita. Merzouga fica a cerca de nove horas de carro de Marrakech. Um passeio guiado pode facilitar a exploração da região e a experiência de suas principais atrações.

2. Deserto de Wadi Rum, Jordânia

Essa paisagem singular, com seu terreno avermelhado, pode fazer com que os visitantes se sintam como se tivessem pisado em outro planeta. É uma das principais atrações da Jordânia. "Wadi Rum" significa Vale da Lua, e a área é relativamente pequena em comparação com outros desertos ao redor do mundo. É um dos lugares mais notáveis para se visitar na Jordânia.

Entre suas características marcantes estão o terreno incomum e as formações rochosas de diversos tamanhos. Explorar essa paisagem em um veículo off-road ou montado em um camelo pode ser uma aventura por si só. Os visitantes também podem passar a noite em um dos acampamentos locais e apreciar a culinária tradicional.

3. Deserto do Atacama, no Chile

Este é o deserto mais árido do planeta. Localizado no norte do Chile, situa-se próximo aos Andes e ao Oceano Pacífico, onde características geográficas criam barreiras naturais que influenciam fortemente o regime de chuvas e o clima. Ele abrange uma vasta área, e algumas de suas paisagens mais impressionantes encontram-se em altitudes mais elevadas.

As dunas de areia são uma das principais atrações do Deserto de Chihuahua.

Estar neste deserto pode dar a sensação de entrar em outro mundo. Algumas áreas situam-se entre 3.000 e 4.200 metros acima do nível do mar.

É um lugar extraordinário, com regiões onde podem ocorrer períodos extremamente longos sem chuvas mensuráveis. Graças aos céus limpos durante grande parte do ano, à umidade muito baixa e à mínima poluição luminosa, é também um dos melhores locais do mundo para a observação astronômica.

4. Deserto de Tabernas, na Espanha

Formada por colinas de argila cinza e ocre, esta paisagem apresenta voçorocas, ravinas e leitos de rios secos esculpidos pela erosão ao longo dos anos. A área ganhou sua configuração após o recuo do Mar Mediterrâneo da região, há milhões de anos.

Esses ecossistemas recebem pouca precipitação anual, e as temperaturas podem variar consideravelmente ao longo do dia.

Suas paisagens serviram de locação para inúmeros filmes. Passeios guiados levam os visitantes por leitos de rios secos e cânions, onde podem observar a geologia singular da região. A área recebe menos de 200 milímetros de chuva por ano, e as temperaturas podem ultrapassar 40°C durante o verão.

5. Deserto de Chihuahua, no México

Apesar de seu nome, este vasto deserto é o maior da América do Norte, cobrindo uma área estimada entre 450.000 e 630.000 quilômetros quadrados. Cerca de 75% de sua extensão situa-se no México, enquanto o restante se estende pelo sudoeste dos Estados Unidos.

No México, ele abrange estados como Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí e, naturalmente, Chihuahua. Nos Estados Unidos, alcança partes do Texas, do Arizona e do Novo México. Seus pores do sol impressionantes realçam a beleza da paisagem.

É considerado um dos ecossistemas desérticos com maior biodiversidade do mundo, apresentando uma variedade particularmente rica de espécies endêmicas.