A ascensão da pecuária e o desaparecimento dos grandes herbívoros de Madagascar

Uma nova pesquisa sobre ossos de gado antigo em Madagascar revela pistas sobre como vacas, ovelhas e cabras podem ter transformado os ecossistemas, as florestas e a fauna nativa após a sua chegada, há 1.200 anos.

Pecuária em Madagascar. Crédito: Pixabay.

Hattie Russell Meteored Reino Unido 03/10/2026 15:37 6 min

Em um novo estudo liderado por pesquisadores da Universidade Estadual do Oregon e da Escola de Clima de Columbia, uma nova análise de ossos antigos de ovelhas, cabras e vacas em Madagascar sugere que a rápida expansão do gado introduzido há 1.200 anos coincidiu com a perda de florestas e a diminuição das populações de grandes herbívoros nativos.

O autor principal do estudo, Sean Hixon, afirmou que Madagascar oferece uma perspectiva única sobre ecossistemas extintos e sobre como os seres humanos podem provocar a perda de biodiversidade. Até 90% das espécies de Madagascar são encontradas apenas lá, uma vez que a ilha abriga plantas e animais que evoluíram em isolamento durante cerca de 88 milhões de anos.

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As descobertas do estudo, juntamente com as evidências de que os humanos chegaram a Madagascar milhares de anos antes da introdução do gado, sugerem que a caça, por si só, não foi a causa da extinção de animais como o lêmure-gigante e outros exemplares da megafauna.

No entanto, o estudo indica que um período mais complexo de mudanças ecológicas — que incluiu alterações na vegetação, a introdução de animais, o uso da terra pelos seres humanos e a variabilidade climática — teria contribuído para a extinção da megafauna.

“O passado de Madagascar demonstra quão estreitamente interligados podem estar os meios de subsistência, o clima, a vegetação e a biodiversidade”, disse Leanne Phelps, coautora do estudo.

Nos últimos cinco anos, a equipe analisou a maior coleção já reunida de ossos antigos — provenientes de toda a ilha de Madagascar — para realizar análises de radiocarbono e de isótopos. “Os dados confirmam que o animal se espalhou rapidamente por toda a ilha há cerca de 1.200 anos, coincidindo aproximadamente com o desaparecimento de animais como as aves-elefante e os hipopótamos-pigmeus”, afirmou Hixon.

A equipe descobriu que é provável que as gramíneas tenham se tornado mais abundantes em Madagascar durante o último milênio. Essas reconstruções envolveram a análise de grãos de pólen subfósseis e fósseis preservados em sedimentos para reconstruir as comunidades vegetais do passado.

As reconstruções paleoclimáticas sugerem que Madagascar vivenciou diversos padrões de seca ao longo dos últimos milênios, o que desafia as ideias anteriores de que as mudanças climáticas foram o principal fator por trás das extinções passadas da megafauna.

Nos últimos 1.000 anos, o gado que habita Madagascar passou a depender fortemente das gramíneas C4; essas gramíneas realizam a fotossíntese com eficiência em climas quentes ou secos, ao contrário das gramíneas C3, que requerem um clima mais frio e úmido.

"Embora o gado pudesse ter preferido habitats úmidos, durante sua expansão inicial pela ilha, eles conseguiram aproveitar com sucesso habitats relativamente secos", disse Hixon.

O rebanho se multiplica rapidamente

Ele acrescentou ainda que a documentação mais antiga sobre ovelhas e gado bovino no interior da ilha, de mais de um milênio atrás, reflete uma rápida expansão do gado em Madagascar.

As descobertas do estudo reforçam a teoria de que, embora as mudanças climáticas regionais tenham ocorrido em momentos diferentes na ilha, os grandes herbívoros desapareceram aproximadamente na mesma época em que predadores como cães e gado foram introduzidos. Isso sugere uma relação entre as extinções passadas e a abundância de gado.

A chegada tardia do gado e a extinção da megafauna, juntamente com a chegada precoce dos humanos, sugerem que a caça humana, por si só, não foi a causa da extinção de certos animais.

“O próximo passo é compreender melhor as relações de causa e efeito entre essas mudanças humanas e ambientais associadas, como essas relações variaram nas diversas paisagens de Madagascar e a relevância prática disso para a manutenção de vidas saudáveis e da biodiversidade na atualidade”, disse Phelps.

Lago em Madagascar. Crédito: Pixabay.

A pecuária é uma parte importante do sustento de muitas pessoas em Madagascar, e o contexto histórico do estudo ressalta a necessidade imediata de aumentar a oferta de forragem adequada nos habitats abertos existentes e de ajudar a prevenir a degradação dos ecossistemas biodiversos remanescentes em toda a ilha.

"Este banco de dados sobre o gado pode contribuir para melhorar a compreensão das interações complexas entre o gado, as pessoas, a biodiversidade e os diversos fatores ambientais em Madagascar", afirmou. "Isso é fundamental não apenas para compreender as mudanças ambientais do passado, mas também para orientar a gestão da terra atualmente e no futuro", disse.