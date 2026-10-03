Rover Perseverance encontra em Marte uma rocha tão dura que suas brocas não conseguem perfurá-la

O Perseverance Mars chegou a uma das áreas mais antigas de seu trajeto, e uma rocha de Idubi impediu o rover de concluir a extração de uma amostra.

O rover Perseverance examina as rochas mais antigas de Lac de Charmes, onde uma amostra excessivamente dura impede a conclusão da perfuração de um de seus alvos. Imagem: NASA

O Rover Perseverance em Marte passou grande parte de 2026 viajando pela área de Lac de Charmes, uma extensão de vales e cordilheiras localizada a oeste da borda de Jezero. A área reúne alguns dos materiais mais antigos que o rover estudou desde que iniciou a sua missão e oferece uma oportunidade para investigar o que aconteceu durante as primeiras fases da história marciana.

Antes de escolher as rochas para possível coleta de amostras, a equipe científica preferiu dedicar algum tempo ao reconhecimento dos diferentes afloramentos e ao estabelecimento de como este sector se formou. Deste trabalho já saíram 13 zonas de abrasão realizadas em rochas selecionadas pelos pesquisadores. Ao remover parte da superfície externa, o Perseverance pode examinar o material exposto e estudar sua composição e estrutura.

Os primeiros resultados indicam uma origem muito diversa: algumas rochas parecem provir de lava ou magma resfriado, enquanto outras podem ser impactitas geradas por impactos muito violentos. Existem também materiais que parecem ter passado por ambos os processos.

O Perseverance adentra as rochas mais antigas de Jezero

A antiguidade da região de Lac de Charmes explica o interesse da equipe responsável pelo Perseverance. Suas rochas formaram-se quando Marte ainda era um planeta jovem e sofria um intenso bombardeio de asteroides.

Sua origem remonta a uma etapa anterior à formação dos depósitos sedimentares associados aos rios e lagos que, posteriormente, ocuparam o interior da cratera Jezero. Analisar esses materiais permite reconstruir uma parte muito mais antiga da história do planeta.

The surface of Mars captured by Perseverance Rover. pic.twitter.com/Y6kUVfNYJ0 — Space Porn (@AstronomyPosts) September 23, 2026

O trajeto do Perseverance tem seguido um caminho sinuoso entre diferentes afloramentos. Cada parada serviu para comparar texturas, composições e estruturas antes de decidir quais alvos poderiam justificar uma perfuração. Assim, a missão utiliza o próprio deslocamento do rover para reunir informações sobre a história geológica de Lac de Charmes, em vez de se limitar a buscar uma única rocha para coletar.

A mobilidade também conta com uma nova ferramenta. Um algoritmo de navegação permite ao Perseverance calcular sua posição com maior precisão e realizar deslocamentos mais longos e confiáveis. O sistema aproveita um processador que anteriormente era utilizado para as comunicações com o Ingenuity, o helicóptero que acompanhou as primeiras etapas da exploração da cratera Jezero.

O Perseverance não consegue perfurar uma rocha de Idubi

A parada seguinte levou o rover até Idubi, uma área que havia chamado a atenção pela presença de centenas de blocos de tonalidade clara. Uma dessas rochas foi examinada por meio de uma abrasão chamada "Badger Peak" — nome dado pelos cientistas da NASA à área de abrasão em uma rocha marciana.

Ao remover a camada superficial, surgiu uma combinação de tons claros e escuros que o Perseverance não havia encontrado até aquele momento.

O rover Perseverance da NASA capturou esta imagem em 1º de setembro de 2026, durante o Sol 1967 da missão Mars 2020, com a câmera SHERLOC WATSON, instalada na torre situada na extremidade de seu braço robótico. Imagem: NASA/JPL-Caltech.

A equipe tentou usar essa rocha para obter uma amostra, mas o material mostrou-se duro demais e a operação não pôde ser concluída. Agora, os cientistas buscam outro bloco que apresente características semelhantes e permita realizar uma perfuração bem-sucedida. A descoberta acrescenta uma dificuldade concreta ao trabalho de coleta de amostras, mas também fornece informações sobre a variedade de materiais presentes em Idubi.

Enquanto essa busca prossegue, o Perseverance parou diante de outro afloramento próximo, batizado de Gardenia. Os pesquisadores acreditam que possa se tratar de uma brecha, uma rocha composta por fragmentos de materiais mais antigos que foram unidos posteriormente. O próximo passo será realizar uma nova abrasão no local para analisar sua composição e estrutura antes que o rover retome o deslocamento.

Lac de Charmes ainda guarda pistas sobre Marte

A exploração da região de Lac de Charmes está chegando ao fim, após vários meses de trabalho em terrenos muito antigos e geologicamente complexos. As 13 abrasões realizadas até o momento permitiram ampliar o catálogo de rochas examinadas e distinguir materiais que poderiam ter histórias de formação diferentes.

O rover Perseverance realizou 13 zonas de abrasão em Lac de Charmes para estudar a composição e a estrutura de diferentes rochas marcianas. Imagem: NASA.

O caso de Idubi demonstra, além disso, que uma rocha selecionada para a coleta de uma amostra pode apresentar um problema inesperado no momento da perfuração.

A dureza do bloco obrigou a equipe a buscar uma alternativa, e a região de Gardenia oferece uma nova possibilidade para estudar materiais que poderiam conter fragmentos de rochas ainda mais antigas.

O rover Perseverance se prepara, assim, para deixar esta parte de seu trajeto após ter atravessado um terreno formado muito antes das paisagens sedimentares do interior de Jezero.

Cada nova abrasão e cada rocha examinada acrescentam novas peças à reconstrução dos primórdios de Marte — precisamente a etapa que a equipe científica queria investigar ao adentrar Lac de Charmes.