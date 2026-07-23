Esporte bretão? Documentário reacende debate sobre origem do futebol e destaca papel da Amazônia nessa história

Documentário 'Amazonas: O Jogo da Bola' resgata registros de 1744 na cidade de Tefé (AM) e relaciona a história da borracha à evolução do futebol moderno.

Capa do documentário ‘Amazonas: O jogo da bola’ que fala sobre uma possível origem do futebol no Amazonas. Crédito: Reprodução/Amazonas: O jogo da bola

Conhecido mundialmente como o "esporte bretão", o futebol tem sua origem moderna oficialmente associada à Inglaterra, onde suas regras foram padronizadas pela Football Association em 1863. Mas um documentário produzido no Amazonas convida o público a olhar para um capítulo menos conhecido dessa história. Em Amazonas: O Jogo da Bola, o cineasta amazonense Chicão Fill, nome artístico de Francisco Filho, reúne documentos históricos, pesquisas e entrevistas para mostrar que a Amazônia pode ter desempenhado um papel importante na trajetória do esporte mais popular do planeta.

Fruto de cerca de dez anos de pesquisa, o longa-metragem resgata relatos históricos que conectam povos indígenas amazônicos, a extração do látex da seringueira e o desenvolvimento das bolas que ajudaram a transformar o futebol na modalidade conhecida atualmente. A proposta não é contestar a origem oficial do futebol moderno, mas ampliar o debate sobre práticas semelhantes que antecederam sua regulamentação.

O ponto de partida da narrativa é um registro feito em 1744 pelo cientista e explorador francês Charles-Marie de La Condamine. Durante uma expedição à então Vila de Ega, atual município de Tefé (AM), o pesquisador descreveu indígenas do povo Kambeba praticando um jogo com uma bola produzida a partir do látex extraído da seringueira, material que despertou a curiosidade dos europeus por sua capacidade de quicar.

Registro histórico amplia discussão sobre as origens do esporte

Segundo o documentário, esse relato figura entre os registros mais antigos conhecidos de um jogo semelhante ao futebol em território brasileiro. A bola confeccionada com borracha natural apresentava características incomuns para a época e passou a integrar estudos sobre a evolução dos jogos com bola ao redor do mundo.

A produção destaca que o reconhecimento da Inglaterra como berço do futebol permanece associado à criação das regras oficiais da modalidade no século XIX. No entanto, argumenta que diferentes povos já praticavam jogos com bola muito antes desse processo de codificação, e que os registros encontrados na Amazônia merecem fazer parte dessa discussão histórica.

Ao recuperar esse episódio, o documentário também chama atenção para o conhecimento tecnológico desenvolvido pelos povos indígenas da região. A utilização do látex para fabricar bolas elásticas evidencia o domínio de técnicas ligadas aos recursos da floresta muito antes da industrialização europeia.

A floresta amazônica e a evolução das bolas de futebol

Além do debate histórico, Amazonas: O Jogo da Bola estabelece uma conexão direta entre a Amazônia e o desenvolvimento dos equipamentos esportivos. O filme mostra como a borracha extraída da seringueira, inicialmente utilizada pelos povos indígenas, tornou-se um dos materiais mais valiosos do mundo durante a Revolução Industrial.

A obra relembra que, em 1844, Charles Goodyear patenteou o processo de vulcanização, responsável por tornar a borracha mais resistente e elástica. A inovação permitiu sua utilização em larga escala pela indústria e abriu caminho para a fabricação de diversos produtos, entre eles as bolas utilizadas em modalidades esportivas, incluindo o futebol.

Sob essa perspectiva, o documentário propõe que a contribuição amazônica para a história do esporte vai além dos registros de jogos indígenas. A própria matéria-prima produzida na floresta teve papel decisivo na evolução tecnológica dos equipamentos que ajudaram a consolidar o futebol moderno.

História regional ganha projeção internacional

O longa também dedica espaço à importância histórica de Tefé, conhecida durante o período colonial como Vila de Ega. Localizada na região do Médio Solimões, a cidade foi rota de naturalistas, exploradores e cientistas europeus interessados na biodiversidade amazônica e nos conhecimentos dos povos indígenas.

Registro de Tefé (AM) no século XVIII. Origens do futebol podem estar entrelaçadas à história do lugar que, na época, ainda era conhecido como Vila de Ega.

Para reconstruir essa trajetória, Chicão Fill reuniu especialistas de diferentes áreas. Entre os entrevistados estão o escritor Márcio Souza, o historiador Gaspar Vieira Neto, autor de Memórias do Esporte Bretão Caboclo, o jornalista e pesquisador Mário Adolfo, o escritor Tenório Telles, o cronista esportivo Carlos Zamith, além de pesquisadores, professores, ex-jogadores e dirigentes esportivos que contextualizam a formação do futebol no Amazonas.

Com cerca de 80 minutos de duração, Amazonas: O Jogo da Bola percorre desde o relato de La Condamine até a consolidação do futebol amazonense, passando pelo surgimento dos clubes locais e pela construção da Arena da Amazônia para a Copa do Mundo de 2014. O reconhecimento internacional veio com a conquista do prêmio de Melhor Documentário no Festival Internacional Art & Tur, em Portugal, reforçando o interesse global por uma narrativa que amplia o olhar sobre as possíveis conexões entre a floresta amazônica e a história de um dos esportes mais populares do mundo.