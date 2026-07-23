NASA adverte que o asteroide Bennu "poderia colidir com a Terra em 2182 e desencadear o temido inverno global"

A probabilidade de o asteroide Bennu colidir com a Terra não é alta, mas estudos científicos estão analisando os efeitos que tal impacto teria sobre o clima e a vida.

O asteroide Bennu permanecerá sob observação por décadas devido à sua potencial aproximação em 2182 e ao papel que sua passagem próxima à Terra em 2135 desempenhará.

Há anos, o asteroide Bennu figura entre os objetos próximos à Terra monitorados continuamente pela NASA. Sua órbita o aproxima do nosso planeta aproximadamente a cada seis anos, e os cálculos atuais indicam uma chance de 1 em 2.700 — o equivalente a 0,037% — de colisão com a Terra em 24 de setembro de 2182. A agência espacial americana ressalta que esse risco permanece muito baixo.

Bennu é um asteroide próximo à Terra com um diâmetro de aproximadamente 500 metros e uma massa estimada em 74 milhões de toneladas. Sua composição é rica em carbono e água, e amostras coletadas pela missão OSIRIS-REx, da NASA, confirmaram a presença de compostos considerados essenciais para a origem da vida.

As previsões não descrevem um impacto confirmado; elas apenas seguem diversos modelos matemáticos baseados em observações feitas até o momento. Essas estimativas mudam à medida que novos dados sobre a trajetória do asteroide se tornam disponíveis.

As informações coletadas durante a missão OSIRIS-REx permitiram aprimorar os cálculos orbitais e reduzir parte da incerteza, embora os especialistas continuem revisando as projeções ao longo das próximas décadas.

Asteroide Bennu: por que a NASA está monitorando sua trajetória

Bennu pertence ao grupo de asteroides próximos à Terra, conhecidos como NEAs. Sua órbita ao redor do Sol o aproxima periodicamente do nosso planeta, passando a uma distância de aproximadamente 299 mil km. Embora a maioria das trajetórias calculadas não aponte para uma colisão, a NASA mantém um monitoramento contínuo para acompanhar seu movimento com maior precisão.

Um dos momentos mais significativos ocorrerá em 25 de setembro de 2135, quando Bennu fará outra aproximação da Terra. Os cientistas preveem que esse encontro alterará ligeiramente a órbita do asteroide devido à influência gravitacional da Terra. Esse evento permitirá atualizar as previsões para o final do século 22 com muito mais precisão.

Os pesquisadores também estão investigando a possibilidade de o asteroide passar por uma região conhecida como "fechadura gravitacional". Se Bennu passasse por essa estreita faixa do espaço, a gravidade da Terra poderia colocá-lo em uma trajetória que levaria a um encontro futuro com o planeta. No entanto, os modelos indicam que esse cenário representa apenas uma pequena fração de todas as trajetórias analisadas.

Asteroide Bennu: as consequências de um impacto na Terra

Um estudo baseado em simulações computacionais examinou o que aconteceria se um asteroide de aproximadamente 500 metros de diâmetro — de tamanho semelhante ao de Bennu — atingisse a Terra. Além da destruição imediata no local do impacto, o estudo conclui que a colisão lançaria entre 100 e 400 milhões de toneladas de poeira na atmosfera.

Simulações indicam uma queda na temperatura, redução da precipitação e perturbação atmosférica significativa caso o asteroide Bennu colida com a Terra.

"O escurecimento do Sol causado pela poeira desencadearia um abrupto 'inverno de impacto' global, caracterizado pela redução da luz solar, queda nas temperaturas e diminuição da precipitação na superfície da Terra", explicou a cientista coreana Lan Dai.

Na simulação do pior cenário, a temperatura média do planeta cairia cerca de 4 graus Celsius, enquanto a precipitação diminuiria 15%. A fotossíntese sofreria uma redução de 20% a 30%, e a camada de ozônio perderia aproximadamente 32% de sua espessura. Esses efeitos seriam agravados por uma poderosa onda de choque, terremotos, incêndios florestais, intensa radiação térmica, a formação de uma cratera gigantesca e vastas quantidades de detritos suspensos na atmosfera por vários anos.

Missão OSIRIS-REx permitiu conhecer melhor o asteroide Bennu

A missão OSIRIS-REx, lançada em 8 de setembro de 2016, foi a primeira missão dos EUA projetada para coletar material diretamente de um asteroide e trazê-lo de volta à Terra. A sonda chegou a Bennu e, em 20 de outubro de 2020, realizou um estudo detalhado de sua superfície e obteve amostras de rocha e poeira, além de coletar informações sobre as forças que alteram lentamente a sua órbita.

Graças a esses dados, especialistas conseguiram refinar os modelos usados para calcular a trajetória futura do asteroide. A cápsula com as amostras retornou à Terra em 24 de setembro de 2023, pousando em uma área de testes do Departamento de Defesa dos EUA, em Utah. Após o resgate, iniciou-se a análise do material, que foi preservado desde os primórdios do Sistema Solar.

O asteroide Bennu tem uma chance em 2.700 de colidir com a Terra em 2182. A NASA está monitorando sua trajetória enquanto cientistas analisam as possíveis consequências de uma colisão dessa magnitude.

A NASA confirmou que a missão trouxe 121,6 gramas de amostras — mais que o dobro da meta mínima de 60 gramas. Esse material continua sendo estudado para que se compreenda melhor a origem dos asteroides e se determine se corpos desse tipo poderiam ter trazido água e outros compostos para a Terra primitiva.

Após concluir essa fase, a sonda foi renomeada como OSIRIS-APEX e iniciou uma nova jornada em direção ao asteroide Apophis, que fará uma aproximação excepcionalmente próxima da Terra em 2029.