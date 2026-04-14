Derretimento de gelo pela mudança climática ameaça a população de pinguins e lobos-marinhos na Antártica

As mudanças climáticas estão ameaçando diversas espécies, incluindo o pinguim-imperador e o lobo-marinho antárticos. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), ambas as espécies estão agora classificadas como ameaçadas de extinção.

Os pinguins-imperadores e os lobos-marinhos-antárticos são classificados como espécies ameaçadas de extinção devido às mudanças climáticas.

A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) adicionou o pinguim-imperador e o lobo-marinho-antártico à sua Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas. De acordo com um relatório divulgado na última quinta-feira (9) pela UICN, as mudanças climáticas na Antártica, particularmente as alterações no gelo marinho, são a principal causa dessa ameaça.

A UICN observou que a redução na disponibilidade de alimentos já provocou um declínio de 50% na população de lobos-marinhos-antárticos desde 2000. As mudanças no gelo marinho da Antártica, impulsionadas pelo clima, devem também reduzir a população de pinguins-imperadores pela metade até a década de 2080. O relatório acrescentou que os elefantes-marinhos-do-sul também estão agora em risco de extinção devido a doenças.

NEWS: The emperor penguin and Antarctic fur seal are now both Endangered, according to the @IUCNRedList.



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A Dra. Grethel Aguilar, Diretora Geral da IUCN, afirmou que o declínio do pinguim-imperador e do lobo-marinho-antártico na Lista Vermelha é um alerta sobre a realidade das mudanças climáticas.

Essas importantes descobertas devem nos impulsionar à ação em todos os setores e níveis da sociedade para enfrentar de forma decisiva as mudanças climáticas.

A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN é uma fonte fundamental de informações sobre o estado de conservação global de espécies animais, fúngicas e vegetais. As espécies são classificadas em nove categorias: Não Avaliada, Dados Insuficientes, Pouco Preocupante, Quase Ameaçada, Vulnerável, Em Perigo, Criticamente em Perigo, Extinta na Natureza e Extinta.

Espécies em risco

O pinguim-imperador foi reclassificado de 'Quase Ameaçado' para 'Em Perigo' na lista de espécies ameaçadas, com base em projeções de que sua população poderá ser reduzida à metade até a década de 2080. Imagens de satélite mostram uma perda de cerca de 10% da população somente entre 2009 e 2018, o que equivale a mais de 20.000 pinguins adultos.

As mudanças climáticas estão ameaçando diversas espécies, incluindo o pinguim-imperador e o lobo-marinho-antártico.

O lobo-marinho-antártico passou de 'Pouco Preocupante' para 'Em Perigo' na Lista Vermelha da IUCN. Sua população diminuiu em mais de 50%, de uma estimativa de 2.187.000 indivíduos adultos em 1999 para 944.000 em 2025.

O elefante-marinho-do-sul passou de "Pouco Preocupante" para "Vulnerável", após declínios causados pela Influenza Aviária Altamente Patogênica.

A doença afetou quatro das cinco principais subpopulações, matando mais de 90% dos filhotes recém-nascidos em algumas colônias e impactando seriamente as fêmeas adultas, que passam mais tempo nas praias do que os machos.

Existe uma crescente preocupação de que o aquecimento global aumente as mortes relacionadas a doenças entre mamíferos marinhos, especialmente em regiões polares onde as espécies tiveram exposição limitada a patógenos.

O papel das mudanças climáticas

A IUCN afirmou que a ameaça é impulsionada principalmente pelas mudanças climáticas e pelo derretimento precoce e perda do gelo marinho, que atingiu níveis recordes de baixa desde 2016. Os pinguins-imperadores dependem do gelo marinho estável, conhecido como gelo fixo, como habitat para seus filhotes e durante a muda — gelo que está preso à costa, ao fundo do oceano ou a icebergs encalhados. Portanto, se o gelo se romper muito cedo, isso pode ser fatal para a espécie, e as populações de pinguins-imperadores podem diminuir rapidamente nessas condições.

Ao mesmo tempo, as mudanças climáticas, juntamente com o aumento da temperatura dos oceanos e o derretimento do gelo marinho, estão se tornando uma séria ameaça para as focas. Essa mudança está empurrando o krill, uma importante fonte de alimento para as focas, para águas oceânicas mais profundas em busca de temperaturas mais frias, reduzindo a disponibilidade de alimento para elas.

O Diretor-Geral da IUCN afirmou que os países se reunirão na Reunião Consultiva do Tratado da Antártica em maio deste ano, onde essas novas descobertas serão apresentadas. O objetivo de apresentar essas avaliações na reunião será fornecer dados essenciais para fundamentar as decisões sobre este continente majestoso e suas espécies únicas de vida selvagem, acrescentou Aguilar.

Referência da notícia

Emperor penguin and Antarctic fur seal now Endangered due to climate change – IUCN Red List. 09 de abril, 2026. IUCN.