Sudeste e Centro-Oeste têm previsão de chuvas mais intensas para a época do ano; confira

Sistemas como a Oscilação de Madden-Julian (OMJ) e a formação de um Ciclone e um Rio Atmosférico impulsionarão a formação de acumulados de chuva altos num período que normalmente é mais seco.

Previsões indicam que a Oscilação de Madden-Julian avançará para fases favoráveis à formação de chuva sobre o Brasil nos próximos dias, junto à formação de um Rio Atmosférico.

As últimas previsões meteorológicas indicam um aumento significativo das chuvas sobre praticamente todo o Brasil ao longo da próxima semana. Modelos como o europeu ECMWF indicam que esse aumento do volume de chuvas será sentido no Norte do país e em parte do Nordeste, mas as mudanças mais drásticas atingirão as regiões Centro-Oeste e Sudeste.

Entre os estados mais afetados pelo aumento no volume de chuvas, estão o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná - que registrarão chuvas muito acima da média para este período.

Essa situação pode ser observada em mais detalhes na imagem abaixo, que ilustra quais estados registrarão os maiores desvios de chuva com relação à média para o mesmo período.

Previsão de anomalias de chuva entre os dias 8 e 15 de Junho mostra um aumento dos acumulados totais sobre a maior parte do Brasil ao longo da semana que vem.

Por trás desta grande mudança no regime de chuvas, estarão dois sistemas meteorológicos que discutiremos em maiores detalhes a seguir.

Oscilação de Madden-Julian impulsiona chuvas

A Oscilação de Madden-Julian (OMJ), um fenômeno atmosférico de grande escala que influencia diretamente a formação de nebulosidade e chuva nos trópicos, favorecerá a ocorrência de chuva acima da média no centro-norte do país, provocando acumulados altíssimos especialmente na região Norte, mas se estendendo também ao Centro-Oeste e Sudeste do país.

A Oscilação de Madden-Julian é um padrão de circulação atmosférica que se desloca continuamente para leste ao redor do planeta. O fenômeno representa uma interação entre a atmosfera e áreas de intensa convecção tropical, influenciando e impulsionando a formação de nebulosidade e chuva.

As fases mais favoráveis à ocorrência de precipitação no país são as fases 8, 1 e 2 da OMJ e, como é possível observar na imagem abaixo, as previsões indicam que a oscilação irá transitar para estas fases ao longo das próximas semanas. Isso impulsionará a formação de chuvas nas regiões mencionadas.

Projeções dos modelos GFS/GEFS (esquerda) e ECMWF (direita) mostram a Oscilação de Madden-Julian avançando para as fases 8 e 1, associadas ao aumento das chuvas em parte do Brasil.

Mas além da atuação da OMJ, outro sistema atmosférico mais transiente deve reforçar ainda mais esse cenário na próxima semana.

Ciclone e rio atmosférico reforçam temporais

Já na segunda-feira (8), uma região de baixa pressão começará a se aprofundar sobre a região Sul, se transformando em um ciclone ao longo da terça-feira (9). O sistema causará chuvas moderadas a fortes sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina ao longo destes dias, com acumulados de até 50 mm totais.

Previsão de nebulosidade, chuvas, vento e pressão na terça-feira durante a tarde mostra a formação de um ciclone na costa do Brasil, com centro entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai.

Este ciclone e sua frente associada ajudarão a organizar a circulação dos ventos e da umidade sobre a América do Sul, favorecendo a formação de um Rio Atmosférico ao longo dos dias seguintes. Este fenômeno será responsável pelo transporte de grandes quantidades de umidade da Amazônia em direção ao Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

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Já na quarta-feira (10), o sistema estará alimentando a formação de chuvas intensas sobre o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, podendo se estender até o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Previsão de Rios Atmosféricos na quarta-feira durante a manhã mostra um intenso transporte de umidade da região amazônica em direção à região Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A combinação entre o Rio Atmosférico e a Oscilação de Madden-Julian criará condições favoráveis para tempestades e acumulados elevados de chuva, especialmente sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Como é possível observar na imagem abaixo, os acumulados totais podem exceder os 100 mm nestes estados.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do domingo da próxima semana (dia 14) ilustra regiões que serão mais afetadas pela chuva ao longo da semana que vem no Brasil.

Na Região Norte, especialmente entre Amazonas, Roraima e Amapá, os volumes de chuva também serão altíssismos, podendo ultrapassar os 200 mm em alguns municípios. Por isso, não deixe de acompanhar as atualizações meteorológicas específicas para o seu município ao longo dos próximos dias.