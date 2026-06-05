Sudeste e Centro-Oeste têm previsão de chuvas mais intensas para a época do ano; confira
Sistemas como a Oscilação de Madden-Julian (OMJ) e a formação de um Ciclone e um Rio Atmosférico impulsionarão a formação de acumulados de chuva altos num período que normalmente é mais seco.
As últimas previsões meteorológicas indicam um aumento significativo das chuvas sobre praticamente todo o Brasil ao longo da próxima semana. Modelos como o europeu ECMWF indicam que esse aumento do volume de chuvas será sentido no Norte do país e em parte do Nordeste, mas as mudanças mais drásticas atingirão as regiões Centro-Oeste e Sudeste.
Essa situação pode ser observada em mais detalhes na imagem abaixo, que ilustra quais estados registrarão os maiores desvios de chuva com relação à média para o mesmo período.
Por trás desta grande mudança no regime de chuvas, estarão dois sistemas meteorológicos que discutiremos em maiores detalhes a seguir.
Oscilação de Madden-Julian impulsiona chuvas
A Oscilação de Madden-Julian (OMJ), um fenômeno atmosférico de grande escala que influencia diretamente a formação de nebulosidade e chuva nos trópicos, favorecerá a ocorrência de chuva acima da média no centro-norte do país, provocando acumulados altíssimos especialmente na região Norte, mas se estendendo também ao Centro-Oeste e Sudeste do país.
As fases mais favoráveis à ocorrência de precipitação no país são as fases 8, 1 e 2 da OMJ e, como é possível observar na imagem abaixo, as previsões indicam que a oscilação irá transitar para estas fases ao longo das próximas semanas. Isso impulsionará a formação de chuvas nas regiões mencionadas.
Mas além da atuação da OMJ, outro sistema atmosférico mais transiente deve reforçar ainda mais esse cenário na próxima semana.
Ciclone e rio atmosférico reforçam temporais
Já na segunda-feira (8), uma região de baixa pressão começará a se aprofundar sobre a região Sul, se transformando em um ciclone ao longo da terça-feira (9). O sistema causará chuvas moderadas a fortes sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina ao longo destes dias, com acumulados de até 50 mm totais.
Este ciclone e sua frente associada ajudarão a organizar a circulação dos ventos e da umidade sobre a América do Sul, favorecendo a formação de um Rio Atmosférico ao longo dos dias seguintes. Este fenômeno será responsável pelo transporte de grandes quantidades de umidade da Amazônia em direção ao Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.
Já na quarta-feira (10), o sistema estará alimentando a formação de chuvas intensas sobre o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, podendo se estender até o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
A combinação entre o Rio Atmosférico e a Oscilação de Madden-Julian criará condições favoráveis para tempestades e acumulados elevados de chuva, especialmente sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Como é possível observar na imagem abaixo, os acumulados totais podem exceder os 100 mm nestes estados.
Na Região Norte, especialmente entre Amazonas, Roraima e Amapá, os volumes de chuva também serão altíssismos, podendo ultrapassar os 200 mm em alguns municípios. Por isso, não deixe de acompanhar as atualizações meteorológicas específicas para o seu município ao longo dos próximos dias.
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