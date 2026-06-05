Chuvas intensas em Salvador interditam vias e suspendem travessias; veja imagens

Salvador acumulou mais de 50% da média histórica de chuva para o mês de junho em apenas quatro dias, acendendo o sinal de alerta municipal.

A queda de uma árvore de grande porte derrubou a fiação de um poste de energia e interditou a Alameda das Framboesas, no bairro Caminho das Árvores. Foto: TV Bahia

Uma frente fria parada na Bahia causou fortes temporais e gerou muitos problemas em Salvador. A junção desse sistema com uma área de instabilidade na atmosfera trouxe uma quantidade enorme de água acumulada para a região. Por causa disso, vários bairros da capital baiana sofreram com estragos na estrutura das ruas.

A Defesa Civil de Salvador (CODESAL) atendeu mais de 100 chamados em apenas um dia de tempestade na cidade. A quantidade de chuva foi muito maior do que todo mundo esperava para essa época, fazendo com que os funcionários do município trabalhassem sem parar. Assim, a prefeitura decretou nível de atenção por causa dos perigos provocados pelo mau tempo.

Estragos nas ruas, quedas de árvores e caminhos fechados

Nas primeiras horas da manhã, a queda de uma árvore grande fechou totalmente a Alameda das Framboesas, que fica no bairro Caminho das Árvores. Ela desabou no meio da madrugada e acabou quebrando os fios de energia de um poste. Para piorar a situação, a fachada de um condomínio de casas vizinho também foi atingida pela queda.

️ As fortes chuvas que atingem Salvador provocaram a queda de uma árvore no bairro Caminho das Árvores. O incidente atingiu a fiação elétrica e parte da estrutura de um condomínio, deixando a via parcialmente interditada.#Salvador #ChuvasEmSalvador #CaminhoDasArvores #Seman pic.twitter.com/V511EYHdI6 BNews (@bnews_oficial) June 5, 2026

As pessoas que passavam a pé precisaram pular por cima do tronco para conseguir seguir caminho, e os carros não conseguiam transitar de jeito nenhum. Equipes de limpeza foram até lá para cortar os galhos, enquanto os técnicos da Coelba trabalhavam na troca do poste quebrado. Por sorte, nenhuma pessoa se machucou e nenhum veículo foi esmagado.

A chuvarada também causou problemas em outras partes da cidade, como pontos de alagamento e automóveis presos na água. Já no bairro de Pirajá, a terra de um morro deslizou, atingiu uma residência e quebrou boa parte das paredes. Uma família perdeu a moradia por causa do estrago, mas todo mundo conseguiu sair a tempo e sem ferimentos.

Temporal causou desabamento de casa em Salvador. Foto: Reprodução/TV Bahia

Os funcionários da prefeitura seguem fazendo vistorias em áreas de encosta para tentar evitar novos desabamentos de terra. Essa checagem nas áreas de maior risco serve para tentar proteger a vida dos moradores de Salvador.

Chuva acima da média e travessias de barcos suspensas

Os relatórios do município apontam que, logo nos quatro primeiros dias do mês de junho, Salvador registrou 138,6 mm de chuva. Esse volume representa mais ou menos 58% de toda a água esperada para o mês inteiro. A região do Subúrbio Ferroviário foi o lugar que mais sofreu com o temporal durante a madrugada.

O bairro de Coutos teve o maior índice medido pela Codesal, chegando a marcar 85,4 mm de chuva em um dia. O Mirante de Periperi foi outra localidade com muita água, acumulando 53,4 mm nas últimas vistorias. Áreas como Massaranduba e a Barra também tiveram temporais pesados, passando dos 170 mm no acumulado.

O tempo fechado acabou atrapalhando também as viagens de barco na região metropolitana. A Capitania dos Portos decidiu colocar a Baía de Todos-os-Santos em situação de bandeira vermelha. Por esse motivo, os barcos que fazem a viagem de Salvador para a Ilha de Itaparica precisaram parar de rodar.

Referências da notícia

Frente fria causa transtornos em Salvador. 4 de junho, 2026.

Árvore desaba durante chuva e bloqueia importante via em bairro de Salvador; veja vídeo. 5 de junho, 2026.

Salvador registra em quatro dias mais da metade da chuva prevista para junho. 4 de junho, 2026.