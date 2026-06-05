Como as grandes cidades estão criando seu próprio clima: asfalto e poluição deixam as tempestades mais fortes

Um novo estudo revelou que as áreas urbanas influenciam as tempestades. Certos tipos de tempestades podem se intensificar sobre as cidades e produzir mais chuva. Os pesquisadores analisaram mais de 40 mil tempestades registradas no Texas ao longo de um período de 22 anos.

Um novo estudo revela que as tempestades se intensificam sobre áreas urbanas devido ao efeito de ilha de calor urbana.

Kathryn Davies Meteored Estados Unidos 05/06/2026 19:12 4 min

Em 20 de maio de 2026, pesquisadores da Universidade Texas A&M publicaram um estudo na revista Nature revelando que certos tipos de tempestades podem se intensificar sobre áreas urbanas. Eles descobriram que células de tempestade isoladas podem se fortalecer e produzir mais chuva sobre as cidades.

Estudo de tempestades

Pesquisadores da Universidade Texas A&M descobriram que tempestades isoladas podem se intensificar e produzir mais chuva nas cidades. Eles analisaram mais de 40.000 tempestades que ocorreram ao longo de um período de 22 anos em Houston, Dallas-Fort Worth, Austin e San Antonio, entre 1996 e 2017. Especificamente, eles se concentraram na precipitação resultante de diferentes tipos de tempestades que atingiram as cidades.

O coautor John Nielsen-Gammon, da Universidade Texas A&M, explica: “Tempestades diferentes se originam de processos físicos diferentes. Uma vez que você as categoriza por tipo, os padrões ficam muito mais claros”.

Os pesquisadores analisaram duas categorias de tempestades: tempestades unicelulares e tempestades isoladas maiores. Eles observaram intensificação e aumento da precipitação à medida que as tempestades se aproximavam de uma cidade. Além disso, descobriram que as tempestades unicelulares cresciam em altura e se tornavam mais intensas sobre áreas urbanas.

O efeito de ilha de calor urbana ocorre quando as cidades retêm calor, elevando sua temperatura acima da das áreas circundantes por meio de correntes ascendentes que intensificam as tempestades. Nas quatro cidades do Texas estudadas, pequenas tempestades ocorreram entre 7% e 31% mais frequentemente do que em áreas rurais próximas. Isso é especialmente verdadeiro à noite, quando as cidades retêm calor.

"As áreas urbanas retêm calor após o pôr do sol. Esse calor residual pode continuar alimentando tempestades durante a noite, enquanto tempestades semelhantes em áreas rurais têm maior probabilidade de enfraquecer", explica Neilsen-Gammon.

Questões urbanas

As inundações urbanas são um grande problema nas cidades. Devido à abundância de concreto e edifícios, o solo tem poucos espaços onde a água da chuva pode infiltrar-se naturalmente. Tempestades com chuvas intensas sobrecarregam os sistemas de drenagem pluvial, causando alagamentos nas ruas. Isso coloca em risco motoristas e pedestres e pode causar danos a casas e comércios.

Nem todas as tempestades se intensificam ao atingir áreas urbanas. Tempestades associadas a frentes frias podem ser mais fracas devido ao efeito de ilha de calor urbana, já que se formam pela diferença de temperatura entre o ar frio que avança e o ar quente já presente. Tempestades associadas a frentes frias reduzem a intensidade das chuvas em 16% a 28% em comparação com as áreas rurais circundantes.

Segundo Nielsen-Gammon, “A chuva trazida por frentes frias deve-se a diferenças marcantes de temperatura e vento. À medida que se deslocam para o ambiente urbano mais quente e turbulento, esses contrastes podem enfraquecer, reduzindo a intensidade da precipitação”.

Os planejadores urbanos devem levar em consideração tempestades de curta duração e alta intensidade. Nielsen-Gammon afirma: “Se você projetar com base apenas em médias regionais, poderá subestimar o tipo de chuva que realmente causa mais danos. Perguntar se as cidades recebem mais ou menos chuva é um erro. A pergunta certa é quais tempestades são afetadas, porque é isso que determina o risco real que as pessoas enfrentam”.