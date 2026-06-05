Sol retorna ao Sudeste, mas intensa mudança no tempo está prevista para SP, RJ e MG

Os próximos dias serão de tempo firme e sol em todo o Sudeste do Brasil. Mas a chuva retorna com força em meados da próxima semana em parte da região. Mais previsão: Formação de ciclone traz chuva forte e rajadas de vento no RS, SC e PR

Neste fim de semana e no início da próxima semana, a Região Sudeste do Brasil terá tempo estável, com predomínio de Sol e céu claro em algumas áreas e variação de nebulosidade em outras.

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Contudo, em meados da próxima semana teremos uma mudança no tempo, quando novas instabilidades se formam sobre parte da região, deixando nuvens carregadas e pancadas de chuvas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Próximos dias com tempo firme no Sudeste

Entre este fim de semana e o início da próxima semana, o tempo ficará estável em toda a Região Sudeste, com céu claro em grande parte dos estados no fim de semana e aumento da nebulosidade a partir da segunda-feira (8).

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para domingo (7) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Nos próximos dias, entre as capitais, a capital paulista terá sol e diminuição de nuvens pelas manhãs, tardes ensolaradas e noites com poucas nuvens. A capital fluminense ainda terá alguma nebulosidade, mas sem previsão de chuvas. As capitais Vitória e Belo Horizonte terão tardes de céu com sol e poucas nuvens.

Chuvas retornam no meio da próxima semana

O tempo firme está com seus dias contados. Isso porque as instabilidades retornam ao Sudeste a partir da próxima quarta-feira (10).

Durante a manhã de quarta-feira (10), chuvas fracas a moderadas já atingem grande parte do estado de São Paulo, especialmente as áreas do oeste, sul e centro.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para quarta-feira (10) às 12h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da tarde da quarta-feira (10), essas chuvas se espalham por todo o território paulista. Inclusive, na capital a chuva deve chegar em meados da tarde e de forma fraca, permanecendo até a noite.

As instabilidades também começam a atingir algumas áreas do sul mineiro e do extremo sul fluminense.

Após dias de tempo firme, a chuva vai retornar aos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro na próxima quarta-feira (10), de forma fraca a moderada mas abrangente.

À noite, as chuvas se espalham mais um pouco para o centro-sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, ocorrendo de forma moderada.

No estado de São Paulo, elas continuam ocorrendo mas ganham força em áreas do oeste, nas proximidades da região de Araçatuba, onde podem ocorrer pancadas pontualmente mais fortes.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quarta-feira (10) à noite (21h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na capital fluminense, a quarta-feira (10) será de dia com sol entre algumas nuvens, e a chuva chegando à noite, com céu bem nublado. Belo Horizonte ainda terá tempo firme e sol entre algumas nuvens na quarta (10), mas a chuva chega na quinta-feira (11).

E a tendência é de que as instabilidades continuem atuando na região pelo menos até o fim da próxima semana.