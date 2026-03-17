Por que a Antártica está "ficando verde": as imagens que surpreendem os especialistas

Imagens de satélite revelaram enormes manchas verdes no gelo oceânico que circunda a Antártica. Por trás desse fenômeno, se esconde uma explosão de vida microscópica que os cientistas estão observando atentamente.

Imagens de satélite da Antártica mostram uma grande faixa verde no mar.

A Antártica sempre foi, é (e talvez sempre será?) sinônimo de branco absoluto. Seu apelido, "continente branco", não é coincidência, precisamente por causa de seu gelo eterno (embora pareça estar gradualmente se tornando menos eterno).

E é essa associação imediata com o branco ao pensar na Antártica que tem gerado perplexidade em grande parte da comunidade científica global nos últimos dias. Isso porque uma imagem capturada recentemente do espaço revela, mais precisamente em algumas áreas do oceano que circunda o continente, que o branco e o azul predominantes começaram a se misturar com um impressionante tom esverdeado.

Os satélites do Programa Copernicus mostram claramente a cor verde nas imagens, resultado da presença de fitoplâncton. Foto: Copernicus.

A fotografia foi tirada em 2 de março por satélites do Programa Copernicus da Agência Espacial Europeia (ESA). A imagem mostra uma vasta extensão de mar ao longo da costa leste do continente antártico (conhecida como Mar da Cooperação), onde a água aparece tingida de verde pálido, misturada com fragmentos de gelo marinho.

O fenômeno, que à primeira vista pode parecer estranho ou até alarmante, tem uma explicação muito mais natural: envolve enormes concentrações de fitoplâncton, organismos microscópicos que flutuam na superfície do mar e que constituem a base da vida nos oceanos.

A “floresta invisível” do oceano que torna a Antártica verde

O fitoplâncton é, em termos simples, o equivalente marinho das plantas. São microalgas capazes de realizar fotossíntese, um processo pelo qual utilizam a luz solar para produzir energia.

Quando essas minúsculas formas de vida se multiplicam em grande número, formam o que os cientistas chamam de florações de fitoplâncton. É durante esses eventos que a alta concentração de microalgas pode alterar a cor da água.

Os satélites Sentinel-3 e Sentinel-2 detectaram variações na cor do oceano. Foto: Copernicus.

Dessa forma, em vez do azul profundo típico do oceano, o mar adquire uma tonalidade esverdeada. E se a floração for grande o suficiente, a mudança torna-se visível até mesmo do espaço.

Foi exatamente isso que os satélites Sentinel-3 e Sentinel-2 captaram, sendo capazes de detectar variações mínimas na cor do oceano.

Por que isso está acontecendo agora e na Antártica?

O aparecimento dessas manchas verdes não é acidental. Está ligado ao ciclo natural do Oceano Antártico, a vasta faixa de água que circunda a Antártica.

Durante o inverno austral, a região passa meses praticamente sem luz solar. É nessa época que o mar permanece coberto por extensas camadas de gelo e a atividade biológica é mínima.

No verão antártico, o gelo derrete e libera nutrientes que estavam aprisionados.

Mas quando chega o verão antártico e o sol brilha na superfície por períodos mais longos, tudo muda.

O gelo marinho começa a derreter, liberando nutrientes que ficaram retidos durante o inverno. Ao mesmo tempo, a luz solar aumenta, e a combinação desses dois fatores funciona como um fertilizante natural para o oceano.

O resultado? Uma explosão surpreendente de vida microscópica. De fato, em apenas algumas semanas, o fitoplâncton pode se multiplicar extraordinariamente, formando "nuvens" verdes na superfície da água.

Um fenômeno positivo que evidencia o movimento do oceano

As imagens captadas pelos satélites da ESA revelam mais do que apenas cor. Nos registros mais detalhados, filamentos e faixas verdes podem ser vistos serpenteando entre os fragmentos de gelo flutuante.

O fitoplâncton produz metade do oxigênio que respiramos e absorve enormes quantidades de dióxido de carbono.

Esses padrões ilustram perfeitamente o movimento das correntes oceânicas. O fitoplâncton atua como um marcador natural da água e, onde as correntes transportam nutrientes, essas microalgas prosperam. Ao fazer isso, tornam o fluxo dos oceanos visível do espaço.

Para os cientistas, essa é uma valiosa fonte de informação, pois permite estudar como as águas se misturam, como os nutrientes circulam e como o ecossistema marinho funciona.

Muito mais do que uma simples mudança visual de cor

Embora o espetáculo visual seja impressionante, o verdadeiro interesse científico está no que o fitoplâncton representa para o planeta.

Esses organismos microscópicos desempenham um papel fundamental no equilíbrio da Terra e no clima global. Eles produzem aproximadamente metade do oxigênio que respiramos, enquanto absorvem enormes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera.

Portanto, monitorar sua evolução em regiões sensíveis como a Antártica é crucial. Alterações na temperatura do oceano, na extensão do gelo marinho ou na disponibilidade de nutrientes podem perturbar esses ecossistemas delicados.

Grande Irmão: satélites monitorando os oceanos

O Sistema de Observação da Terra do Programa Copernicus foi criado para monitorar o estado do planeta em grande escala.

Os satélites do Programa Copernicus registram dados sobre a temperatura do oceano, o movimento do gelo e a concentração de clorofila, entre outras coisas.

Seus satélites registram continuamente dados sobre a temperatura do oceano, o movimento do gelo, a concentração de clorofila (um indicador direto do fitoplâncton) e muitos outros parâmetros ambientais.