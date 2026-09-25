Nova onda de tempestades vai atingir 5 estados no Centro-Sul; confira o alerta

Um ciclone extratropical se forma na terça-feira (29), impulsionando uma frente fria que provocará tempestades e chuvas volumosas em grande parte do centro-sul do Brasil. Os acumulados podem ultrapassar 200 mm, com granizo e rajadas de vento de até 100 km/h.

Entre o domingo (27) e a segunda-feira (28), uma frente fria será capaz de ocasionar chuvas expressivas sobre o Rio Grande do Sul, com tempestades que trazem condições de tempo severo e acumulados de até 150 mm para o estado gaúcho. No entanto, ao longo dos dias seguintes, um sistema ainda mais intenso se formará sobre a região.

Ao longo da terça-feira (29), um segundo sistema começará a se formar: Um ciclone extratropical, com centro na altura do Uruguai e do Rio Grande do Sul. O sistema vai se aprofundar e impulsionar uma frente fria pela região Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Ao total, os acumulados podem ultrapassar facilmente os 200 mm de chuva entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso ocasionará grandes transtornos para a população da região Sul, como transbordamentos de rios, alagamentos e deslizamentos de terra.

Previsão de acumulados totais de chuva até a madrugada de quinta-feira mostra que os acumulados totais podem chegar a 220 mm no RS e a 150 mm no PR, causando transtornos.

Além disso, as tempestades trazem possibilidade de eventos de tempo severo, como queda de granizo e rajadas fortes de vento que podem chegar a 100 km/h. Isso traz riscos de corte no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e também de objetos altos, além de danos em casas e carros.

Sistema avança a partir de terça-feira

Todos os estados da região Sul - Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná - serão atingidos pelas tempestades na terça-feira (29), assim como o Sul do Mato Grosso do Sul. Ao longo deste dia, são esperadas tempestades severas sobre estes Estados.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) já emitiu avisos de perigo devido às tempestades para os três estados da região Sul entre os dias 27 e 28 de Setembro. Neste período, as tempestades serão mais intensas sobre esses estados e há maiores riscos de transtornos para a população

Previsão de pressão, nebulosidade e chuva ao longo da terça-feira mostra a evolução do ciclone e o avanço de sua frente fria associada pela região Sul ao longo do dia, causando tempestades.

Depois disso, na quarta-feira (30), o sistema terá avançando para norte, atingindo com maior intensidade o Paraná, o restante do Mato Grosso do Sul e boa parte do estado de São Paulo. A circulação de umidade e ventos organizada pelo sistema também causará pancadas de chuva sobre o oeste do Mato Grosso e o sul de Goiás.

Ao longo dos dias seguintes (que também serão os primeiros dias de Outubro), o sistema também será capaz de causar tempestades e chuva sobre boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, embora com acumulados menos volumosos do que os registrados sobre a região Sul.

Em parte, essas as chuvas intensas e a ocorrência de tempo severo sobre os estados da região Sul (que já registraram numerosos tornados, eventos de granizo severo, enchentes e alagamentos ao longo dos últimos meses) são fenômenos impulsionados pelo forte El Niño que está se desenvolvendo - um fenômeno climático capaz de influenciar o regime de chuvas e as temperaturas sobre o Brasil.