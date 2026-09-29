Temporal no PR tem ventos de 72 km/h, granizo e queda de 22 árvores; veja imagens

Moradores das regiões Centro-Sul e Sudoeste enfrentaram tempestades acompanhadas por pedras de gelo de grande diâmetro, situação que causou a suspensão preventiva de atividades escolares rurais e gerou graves prejuízos.

Ventos de 72 km/h deixam ferido e derrubam árvores em Maringá. Foto: Mariana Parma/Maringá Post

O Paraná enfrenta dias consecutivos de tempestades causadas pela combinação entre calor intenso e o deslocamento de frentes frias. Diante do cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu comunicados de perigo que colocam 340 municípios sob alerta laranja nesta terça-feira (29).

Outras 52 localidades do estado permanecem sob alerta amarelo, indicando risco potencial de chuvas fortes, granizo e ventos com até 60 km/h. As instabilidades recentes já provocaram quedas de árvores, danos severos na rede elétrica e destruição de telhados em diversas regiões paranaenses.

Ventanias em Maringá provocam estragos e deixam ferido

No Norte paranaense, a cidade de Maringá registrou episódios graves na noite de segunda-feira (28). Embora o índice de precipitação tenha sido baixo, a intensidade das rajadas de vento superou a marca de 72 km/h, gerando um rastro de ocorrências urbanas.

Pedras de granizo gigantes após tempestade no Paraná. Foto: Andreia Oniesko / G1PR

O relatório parcial divulgado pela Defesa Civil apontou a queda de 22 árvores e dois galhos de grande porte em vias públicas. Além disso, seis postes da rede de transmissão elétrica foram atingidos pelas estruturas caídas durante o temporal.

Tons of debris on the road from strong winds and hail near Maringá, Paraná tonight!



Brazil severe weather has been very active! pic.twitter.com/D533lpdop6 — Will Bratton (@willbrattonwx) September 29, 2026

Na Avenida Juscelino Kubitschek, uma árvore de grande porte desabou diretamente sobre um automóvel. O ocupante do veículo ficou ferido e precisou ser resgatado e encaminhado às pressas para atendimento médico.

Danos provocados por granizo e rajadas de vento no interior

Os transtornos meteorológicos vêm se acumulando desde domingo (27), quando o granizo atingiu em cheio o Sudoeste e o Centro-Sul. O levantamento da Defesa Civil computou estragos em mais de 900 moradias, afetando cerca de 2,7 mil pessoas.

O município de Clevelândia teve aproximadamente 700 imóveis perfurados pelas pedras de gelo. Já em Pinhão, ao menos 200 residências sofreram avarias nos telhados, e a Escola do Campo João José Zattar precisou suspender atividades devido a alagamentos.

Na tarde de segunda-feira, 28 de setembro, novas áreas de instabilidade avançaram pelo interior. Medições de estações meteorológicas apontaram volumes expressivos em General Carneiro, com 36,6 mm, Palmas, com 34,6 mm, e Guarapuava, com 26 mm.

Guarapuava

28/09/2026

15h15min



Tempestade severa com granizo e vento pic.twitter.com/skBYqO20F4 — TEMPO OESTE (@TempoOeste) September 28, 2026

Nesse mesmo período, as rajadas alcançaram marcas de 76,3 km/h em Guarapuava, 62,3 km/h em Cândido de Abreu e 51,8 km/h em Cascavel. Na rodovia BR-158, entre Laranjeiras do Sul e Marquinho, árvores caíram às margens da pista devido à força do vendaval.

Recomendações dos órgãos de segurança e prevenção

Em situações de rajadas que podem atingir entre 60 e 100 km/h, o INMET orienta que os cidadãos evitem buscar abrigo sob copas de árvores. Essa prática reduz drasticamente as chances de acidentes envolvendo quedas de troncos ou descargas elétricas.

Outra instrução fundamental é não estacionar veículos próximo a torres de transmissão, postes ou placas publicitárias. Nas residências, recomenda-se desconectar os aparelhos eletrônicos das tomadas ou desativar o quadro de distribuição de energia.

Em caso de emergências, pedidos de auxílio podem ser encaminhados à Defesa Civil pelo telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo 193. O envio de avisos por SMS também está disponível para quem cadastrar o CEP junto ao número 40199.