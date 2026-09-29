Como funciona um radar de chuvas? O que ele emite?

Você sabe como funciona um radar meteorológico e como ele detecta as precipitações? Aqui te explicamos os segredos desta ferramenta de observação indispensável para os meteorologistas.

Como funciona um radar meteorológico? Quais são os tipos? Aqui vamos responder a essas questões.

A meteorologia, ciência responsável por estudar e prever o tempo, baseia-se em uma tecnologia essencial para detectar e medir precipitações: os radares meteorológicos.

Esses dispositivos, presentes em todo o mundo, são fundamentais para compreender fenômenos atmosféricos e acompanhar a evolução de certos eventos meteorológicos. Como funcionam esses radares? Que tipo de tecnologia utilizam e quais são as suas limitações?

Funcionamento de radares: ativos e passivos

Existem dois tipos principais de radares meteorológicos: ativos e passivos.

Os radares ativos, como os radares de precipitação, emitem ondas de rádio que são refletidas ao colidir com partículas em suspensão — como gotas de chuva ou neve — e retornam ao radar. Esse eco permite calcular a distância, a intensidade e o tipo de precipitação, oferecendo uma imagem precisa em tempo real.

Já os radares passivos não emitem ondas; apenas captam a radiação natural emitida pelos objetos. Embora sejam úteis para medir temperaturas da superfície ou das nuvens, não são utilizados para a detecção de precipitação.

Quais são seus componentes?

Um radar meteorológico possui componentes básicos essenciais para o seu funcionamento. A antena é o elemento principal, responsável por emitir e captar ondas de rádio. Essa antena geralmente está situada em uma estrutura giratória para ampliar sua cobertura e captar informações de diferentes direções.

Exemplo de radar meteorológico coberto pelo domo de proteção ("radome").

Outro componente fundamental é o transmissor, que gera os pulsos de rádio que são lançados ao espaço; o receptor, que coleta o sinal de retorno; e o processador, que converte essas informações em gráficos e imagens de fácil leitura para os meteorologistas.

Esses elementos geralmente são cobertos por um "radome" (radar + dome), uma cúpula protetora que permite que as ondas passem por ela sem interferência, mantendo a antena protegida contra fenômenos climáticos adversos.

Como o radar detecta as chuvas?

A capacidade do radar de detectar as chuvas depende da intensidade do eco que as partículas refletem.

️Las herramientas de teledetección como los radares y satélites son indispensables en la predicción a corto plazo, observación y en diferentes estudios climáticos y meteorológicos, ¿cómo funcionan? Lo explicamos en este hilo. pic.twitter.com/SOZKXQItTH — AEMET Divulga (@AEMET_Divulga) October 31, 2024

Ao receber esses ecos, o radar calcula o volume de precipitação com base na energia refletida: gotas grandes, como as de uma chuva intensa, retornam sinais fortes, enquanto partículas pequenas, como as de uma garoa ou neve leve, refletem sinais fracos.

Essas informações são representadas em imagens codificadas por cores, nas quais tons intensos ou quentes indicam chuvas fortes ou tempestades, e tons suaves ou frios sinalizam precipitações leves.

Tipos de radares meteorológicos



Existem diferentes tipos de radares meteorológicos, cada um adequado para situações específicas.

Radares Doppler

Eles não apenas detectam a precipitação, mas também medem o movimento das partículas em direção ao radar ou afastando-se dele, graças ao efeito Doppler. Isso é especialmente útil para detectar ventos fortes, tempestades e fenômenos perigosos, como tornados.

Not all velocity couplets on Doppler Radar mean the same thing. This infographic that I made illustrates the importance of a velocity couplet's orientation on its physical meaning. pic.twitter.com/6brBNdKLa6 — Sam Brandt (@sambrandt99) July 3, 2023

Radares de dupla polarização

Estes radares emitem ondas em dois planos — vertical e horizontal —, o que permite distinguir entre tipos de precipitação, como chuva, neve ou granizo. Dessa forma, obtém-se uma interpretação mais detalhada das condições meteorológicas.

Radares de banda C e banda S

São utilizados em função da distância de cobertura e da precisão. Os radares de banda C são ideais para áreas menores (a rede da AEMET opera nesta banda), enquanto os de banda S cobrem grandes distâncias e são eficazes em zonas extensas ou abertas.

Quais são os problemas mais comuns?



Sim, os radares meteorológicos enfrentam algumas limitações. Obstáculos como montanhas ou grandes edifícios podem bloquear as ondas e criar "sombras" nas quais o radar não capta informações. Além disso, interferências eletromagnéticas podem gerar "ruído" que distorce o sinal.

El radar de Valencia, clave para la vigilancia meteorológica, ha estado funcionando desde la mañana del 28 de octubre de manera ininterrumpida.



Un rayo dañó la línea eléctrica que lo alimenta, pero se pone en marcha en situaciones de emergencia.#StopBulos pic.twitter.com/iuLoZZtlhh — AEMET (@AEMET_Esp) October 30, 2024

Outro desafio é a detecção de precipitações leves ou partículas pequenas, que refletem pouca energia e são difíceis de captar a grandes distâncias. Além disso, o alcance efetivo de um radar costuma ser limitado a cerca de 200 a 300 km e, além dessa faixa, sua precisão diminui.

Um radar meteorológico não é uma ferramenta de previsão como um modelo, mas sim de observação, assim como as imagens fornecidas pelos satélites.

Também é preciso levar em conta os problemas elétricos associados a tempestades — como ocorreu com o radar de Valência, que foi ativado com um sistema de alimentação provisória a tempo para esta última DANA (Depressão Isolada em Altos Níveis) tão devastadora. Apesar dessas dificuldades, a tecnologia de radares evoluiu muito, e suas contribuições para a meteorologia são inquestionáveis.

Quantos radares existem na Espanha e que área eles podem cobrir?

Na Espanha, a Agência Estatal de Meteorologia (AEMET) opera atualmente uma rede de 15 radares distribuídos pelo país, estrategicamente localizados para cobrir a maior parte do território.

Nos interesa cubrir especialmente bien las zonas a las que los radares de la red actual no llegan suficientemente bien. En el mapa puedes ver el mosaico actual de la red sobre Península y Baleares. Las zonas rojas es donde la cobertura es mala por lejanía o bloqueos de montañas. pic.twitter.com/nA13ENL6IY AEMET (@AEMET_Esp) April 24, 2023

Estes radares são projetados para sobrepor suas áreas de influência e minimizar possíveis lacunas na cobertura. Cada radar tem um alcance aproximado de 200 a 300 km, permitindo que a rede, em seu conjunto, monitore as condições meteorológicas em quase todo o território peninsular e nas ilhas.

Graças a essa rede, a Espanha dispõe de uma cobertura que possibilita a obtenção de dados em tempo real sobre chuvas, tempestades e outros fenômenos atmosféricos. Além disso, está prevista a ampliação e o aprimoramento da rede para cobrir áreas que permanecem em zonas de sombra ou que não estão bem cobertas.