Tempo vira em São Paulo e no Rio e há alerta de chuvas intensas na mudança de mês
Uma mudança mais significativa no tempo nos estados carioca e paulista é esperada no fim deste mês, quando teremos um aumento no potencial de chuvas intensas e de tempestades, condições que permanecerão no início de abril.
Neste fim de semana, o sol vai predominar bastante nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, com calor e abafamento. Mas claro, devido ao calor e à umidade disponíveis na atmosfera, ainda há chance de chuvas fracas e isoladas, especialmente no período das tardes, no leste paulista e no estado carioca, com pancadas mais fortes no norte carioca.
Contudo, uma mudança mais significativa nestes dois estados ocorre no final deste mês, quando teremos um aumento no potencial de chuvas intensas e de tempestades nestas regiões a partir da segunda-feira (30).
Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo para o início da semana que vem.
Início da semana com mudanças no tempo em SP e RJ
A mudança no tempo de segunda (30) para terça-feira (31) trará novamente chuvas intensas e abrangentes e com riscos de tempestades para os dois estados. Estas condições se mantêm pelo menos até a quarta-feira (1º de abril).
A segunda-feira (30) será um dia de tempo estável, com calor e abafamento em São Paulo e no Rio de Janeiro. A manhã começa com Sol e céu variando de claro a com poucas nuvens na maior parte dos estados. À tarde, a nebulosidade aumenta na faixa litorânea de ambos devido à maior entrada de umidade do oceano e podem ocorrer chuvas fracas, rápidas e isoladas.
A capital paulista neste dia terá Sol entre poucas nuvens e calor de até 30°C, com possibilidade de chuva fraca. Já a capital carioca terá Sol e céu claro, com máxima de 29°C.
A mudança vem na terça-feira (31), quando haverá um aumento das instabilidades em praticamente todas as áreas dos dois estados.
A manhã já começa com céu parcialmente encoberto nos dois estados, e chuvas fracas a moderadas no sul paulista, nas sub-regiões de Sorocaba, Santos e Litoral Sul.
Entre a tarde e o início da noite, as instabilidades ganham força e se espalham por todas as áreas dos dois estados, sendo esperadas chuvas de até forte intensidade, tempestades e rajadas de vento pontuais, principalmente no estado paulista.
O calorão ficará mais restrito à metade oeste paulista, com temperaturas máximas à tarde entre 30°C e 32°C nesta área, enquanto as demais áreas terão um certo alívio ao calorão dos últimos dias.
Na capital paulista, céu parcialmente encoberto, com chuvas moderadas e trovoadas, e máxima de 25°C. Na capital carioca, céu com poucas nuvens, chuvas moderadas com trovoadas e temperatura máxima de 29°C.
A tendência para a quarta-feira, dia 1º de abril, (mapa acima), mostra chuvas moderadas a fortes durante a tarde em São Paulo e no Rio de Janeiro, especialmente no leste paulista.
E também tempestades com muitas descargas elétricas em ambos os estados. Ambas as capitais têm previsão de céu parcialmente encoberto e com chuvas e trovoadas à tarde.