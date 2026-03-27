Tempo vira em São Paulo e no Rio e há alerta de chuvas intensas na mudança de mês

Uma mudança mais significativa no tempo nos estados carioca e paulista é esperada no fim deste mês, quando teremos um aumento no potencial de chuvas intensas e de tempestades, condições que permanecerão no início de abril. Mais previsão: Início da Semana Santa pode ter alívio ao calor e aumento das chuvas em parte do Brasil

Neste fim de semana, o sol vai predominar bastante nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, com calor e abafamento. Mas claro, devido ao calor e à umidade disponíveis na atmosfera, ainda há chance de chuvas fracas e isoladas, especialmente no período das tardes, no leste paulista e no estado carioca, com pancadas mais fortes no norte carioca.

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Contudo, uma mudança mais significativa nestes dois estados ocorre no final deste mês, quando teremos um aumento no potencial de chuvas intensas e de tempestades nestas regiões a partir da segunda-feira (30).

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo para o início da semana que vem.

Início da semana com mudanças no tempo em SP e RJ

A mudança no tempo de segunda (30) para terça-feira (31) trará novamente chuvas intensas e abrangentes e com riscos de tempestades para os dois estados. Estas condições se mantêm pelo menos até a quarta-feira (1º de abril).

A segunda-feira (30) será um dia de tempo estável, com calor e abafamento em São Paulo e no Rio de Janeiro. A manhã começa com Sol e céu variando de claro a com poucas nuvens na maior parte dos estados. À tarde, a nebulosidade aumenta na faixa litorânea de ambos devido à maior entrada de umidade do oceano e podem ocorrer chuvas fracas, rápidas e isoladas.

Chuvas moderadas a intensas, mais abrangentes e com tempestades voltam a atingir os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, inclusive as capitais, a partir da terça-feira (31).

A capital paulista neste dia terá Sol entre poucas nuvens e calor de até 30°C, com possibilidade de chuva fraca. Já a capital carioca terá Sol e céu claro, com máxima de 29°C.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para terça-feira (31) à tarde (15h) , segundo o modelo europeu ECMWF.

A mudança vem na terça-feira (31), quando haverá um aumento das instabilidades em praticamente todas as áreas dos dois estados.

A manhã já começa com céu parcialmente encoberto nos dois estados, e chuvas fracas a moderadas no sul paulista, nas sub-regiões de Sorocaba, Santos e Litoral Sul.

Entre a tarde e o início da noite, as instabilidades ganham força e se espalham por todas as áreas dos dois estados, sendo esperadas chuvas de até forte intensidade, tempestades e rajadas de vento pontuais, principalmente no estado paulista.

Previsão da densidade de raios para terça-feira (31) à tarde (15h) , segundo o modelo europeu ECMWF.

O calorão ficará mais restrito à metade oeste paulista, com temperaturas máximas à tarde entre 30°C e 32°C nesta área, enquanto as demais áreas terão um certo alívio ao calorão dos últimos dias.

Na capital paulista, céu parcialmente encoberto, com chuvas moderadas e trovoadas, e máxima de 25°C. Na capital carioca, céu com poucas nuvens, chuvas moderadas com trovoadas e temperatura máxima de 29°C.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para quarta-feira (1º de abril) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando sobre SP e RS valores moderados de conteúdo de vapor d'água presente na atmosfera disponível para se transformar em chuva.

A tendência para a quarta-feira, dia 1º de abril, (mapa acima), mostra chuvas moderadas a fortes durante a tarde em São Paulo e no Rio de Janeiro, especialmente no leste paulista.

E também tempestades com muitas descargas elétricas em ambos os estados. Ambas as capitais têm previsão de céu parcialmente encoberto e com chuvas e trovoadas à tarde.