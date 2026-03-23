Vórtice Ciclônico bloqueia frente fria e provoca chuvas em 4 regiões nesta semana

Nesta primeira semana do outono teremos a participação de uma frente fria e de um Vórtice Ciclônico que não deixa o sistema frontal avançar, mas provoca chuva em 4 regiões do Brasil Veja também: Frente fria, pancadas de chuva e tempestades pelo Brasil na primeira semana do outono

Neste início de semana, o sistema frontal tende a permanecer mais restrito às áreas do Sul do país, devido a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos (VCAN) níveis o que gera dificuldades para a frente fria avançar em direção às demais regiões.

Para entender esse comportamento, é importante observar como funciona o VCAN. Esse sistema atmosférico atua em altos níveis da atmosfera e apresenta, em seu centro, movimentos de ar descendentes, conhecidos como subsidência. Esse movimento dificulta a formação de nuvens, favorecendo períodos de tempo mais aberto e com baixa probabilidade de chuva na região central do sistema.

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Por outro lado, nas bordas do VCAN ocorre o processo oposto. Nessas áreas predominam movimentos ascendentes do ar, que favorecem o desenvolvimento de nuvens, especialmente quando há disponibilidade de umidade na atmosfera. Com isso, podem surgir pancadas de chuva e até temporais isolados nas regiões periféricas do sistema.

Semana marcada por chuva em 4 regiões

Nos próximos dias, pancadas de chuva estão previstas para ocorrer em quatro regiões do Brasil, influenciadas pela presença do VCAN. Isso porque o sistema, que antes dificultava a formação de nuvens carregadas, se desloca, e áreas que se encontravam com tempo firme começam a registrar mudanças nas condições do tempo.

Mapa com ventos em 300 hPa mostrando a presença do VCAN entre o Sudeste e Nordeste do Brasil. Sistema provoca pancadas de chuva em 4 regiões nesta semana.

No Sul do Brasil, a atuação de uma frente fria provoca chuvas fortes de forma pontual sobre os três estados da região neste começo de semana. Com o passar dos dias, o sistema perde força; no entanto, pelo menos até quinta-feira (26), o modelo de previsão do tempo indica a ocorrência de chuvas na região, com intensidade fraca a moderada, especialmente no Rio Grande do Sul.

As chuvas retornam ao Sudeste do Brasil nas próximas horas, por meio de pancadas isoladas. Já nesta terça-feira (24), a precipitação está prevista para ocorrer sobre o oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e parte do norte de Minas, além do Espírito Santo.

O mapa mostra a frente fria atuando sobre o Sul do Brasil e em sua retaguarda o ar seco. Além disso, água precipitável em pares do oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e Centro-Oeste.

Essas áreas se encontram na borda do VCAN, onde, como descrito anteriormente, predominam movimentos ascendentes do ar, favorecendo o desenvolvimento de nuvens carregadas, principalmente quando há a presença de umidade.

No decorrer da semana, as chuvas se espalham por outras áreas do Sudeste, ainda no formato de pancadas de chuva e ocorrendo de maneira irregular.

Também na borda do VCAN, e com maior presença de vapor d’água na atmosfera, o Centro-Oeste registra chuvas nos próximos dias. Entre terça-feira (24) e quinta-feira (26), há previsão de chuvas intensas em áreas pontuais do Mato Grosso, interior de Goiás e sul do Mato Grosso do Sul, deixando os produtores rurais em alerta.

Precipitação prevista para a tarde de quarta-feira (25). Frente fria atua no RS e SC, enquanto que no Sudeste e Centro-Oeste, pancadas de chuva acontecem de forma irregular nas regiões.

As chuvas também atingem o Nordeste. Áreas da Bahia e do Piauí estão sendo afetadas, especialmente no oeste e sul do estado baiano. Nessas regiões, as precipitações devem persistir até quarta-feira (25). Já na quinta-feira (26), o tempo tende a ficar mais estável, embora ainda com presença de nuvens e céu parcialmente nublado.