    De onde vem a grama dos estádios? Fazendas do interior de SP produzem a mesma variedade usada na Copa

    No interior de São Paulo, a Itograss cultiva variedades de grama presentes em estádios da Copa de 2026, mas não exporta o tapete instalado: a competição revela uma cadeia agrícola altamente especializada que sustenta o futebol moderno.

    Variedades de grama cultivadas no interior de São Paulo também são utilizadas em gramados esportivos preparados para receber partidas da Copa do Mundo de 2026.
    Variedades de grama cultivadas no interior de São Paulo também são utilizadas em gramados esportivos preparados para receber partidas da Copa do Mundo de 2026.

    A bola pode até concentrar os olhares, mas parteto produção de gramados esportivos. No interior de São Paulo, a Itograss cultiva variedades de alta performance que também aparecem em estádios preparados para receber jogos da Copa do Mundo de 2026.

    O ponto exige precisão: a empresa brasileira não está transportando tapetes de grama para os países-sede do torneio.

    O que nasce em São Paulo é a mesma tecnologia vegetal encontrada em arenas do Mundial, como a NorthBridge Bermudagrass, variedade presente no Estádio Akron, em Guadalajara, no México. Às vésperas da competição, a história aproxima agricultura, pesquisa genética e futebol.

    Do campo paulista aos gramados de alto desempenho

    Com sede em Tremembé e produção também na região de São José dos Campos, a Itograss atua em um mercado pouco percebido pelo torcedor: o cultivo de grama natural destinada a estádios, centros de treinamento e áreas esportivas.

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    Entre as variedades trabalhadas pela empresa estão a tradicional Tifway 419 e a mais recente NorthBridge, ambas pertencentes ao grupo das Bermudas.

    A produção de gramados de alto desempenho envolve manejo agrícola especializado, com irrigação, podas, adubação e cuidados para garantir densidade e resistência da cobertura vegetal.
    A produção de gramados de alto desempenho envolve manejo agrícola especializado, com irrigação, podas, adubação e cuidados para garantir densidade e resistência da cobertura vegetal.

    A NorthBridge foi desenvolvida nos Estados Unidos pela Oklahoma State University e licenciada mundialmente pela Sod Solutions. No Brasil, sua produção comercial representa a chegada de uma variedade selecionada para suportar pisoteio intenso, cortes baixos e rápida recuperação. Essas características ajudam a formar superfícies mais densas e uniformes, fundamentais para que a bola role com regularidade e os atletas encontrem maior estabilidade durante o jogo.

    A mesma variedade da Copa, mas produzida perto dos estádios

    Na Copa de 2026, a NorthBridge será utilizada no gramado do Estádio Akron, em Guadalajara. No entanto, o tapete instalado na arena mexicana foi produzido localmente pela Pasto Santa Cruz, empresa especializada em gramados esportivos no México. A decisão de cultivar a grama mais perto do estádio reduz custos logísticos e evita barreiras fitossanitárias envolvidas no transporte internacional de material vegetal.

    O Estádio Akron, em Guadalajara, no México, recebeu a variedade NorthBridge para a Copa do Mundo de 2026, a mesma grama esportiva cultivada comercialmente no interior de São Paulo.
    O Estádio Akron, em Guadalajara, no México, recebeu a variedade NorthBridge para a Copa do Mundo de 2026, a mesma grama esportiva cultivada comercialmente no interior de São Paulo.

    O torneio contará com diferentes produtores e variedades, escolhidos de acordo com clima, estrutura das arenas e exigências técnicas de cada campo. Entre os exemplos já identificados estão:

    • Pasto Santa Cruz, no México: forneceu gramado do tipo Bermuda para Guadalajara e Monterrey;
    • Carolina Green Turf Farm, nos Estados Unidos: produziu o gramado instalado no estádio de Nova York/Nova Jersey, sede da final;
    • Green Valley Sod, no Colorado: cultivou grama destinada a arenas como Dallas, Atlanta e Houston;
    • Tuckahoe Turf Farms, em Nova Jersey: aparece associada aos campos de Boston e Filadélfia.

    A diversidade de fornecedores mostra que não existe uma única “grama da Copa”. O padrão buscado pela FIFA envolve regularidade, segurança e resistência ao uso intenso, mas cada estádio recebe soluções compatíveis com seu ambiente e sua infraestrutura.

    Grama esportiva também é agricultura de precisão

    Para chegar a um estádio, a grama passa por um ciclo agrícola longo. A produção pode levar de 12 a 18 meses, período em que as plantas precisam formar não apenas folhas visualmente uniformes, mas também raízes resistentes à retirada do solo, ao transporte, à instalação e à sequência de partidas.

    Irrigação, adubação, podas frequentes, controle de plantas invasoras e acompanhamento fitossanitário fazem parte da rotina.

    O manejo continua depois da instalação. Em gramados de alto rendimento, equipes acompanham umidade do solo, densidade da cobertura, firmeza da superfície e altura do corte.

    Até a irrigação pouco antes de uma partida pode ser calculada para alterar a velocidade da bola, sem comprometer a segurança dos jogadores.

    Referências da notícia

    Pitch installation completed at FIFA World Cup 2026™ final venue. 8 de maio, 2026. Inside FIFA.

    Itograss lança com exclusividade no Brasil a grama da Copa do Mundo 2026. 17 de julho, 2025. Itograss.

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