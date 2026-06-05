Põem fim à previsão mais assustadora: porque é que os cientistas acabam de excluir o pior futuro climático possível
A comunidade científica retirou o cenário climático mais extremo utilizado durante anos e, longe de pôr em causa o aquecimento global, esta decisão reflete o fato de que a transição energética já está a alterar o futuro.
Durante anos, foi o cenário que aparecia nos estudos mais alarmantes sobre as alterações climáticas, com o consumo de combustíveis fósseis e as respetivas emissões a dispararem.
No entanto, esse futuro acaba de desaparecer das novas projeções climáticas internacionais. Decidiram retirar o conhecido cenário RCP8.5, e a sua versão mais recente, o SSP5-8.5, da próxima geração de modelos climáticos.
Isto gerou um debate intenso, especialmente nos círculos políticos, mas os especialistas insistem que isso não significa que os impactos das alterações climáticas sejam menos preocupantes, nem que as previsões anteriores estivessem erradas.
O cenário que representava o pior dos futuros possíveis
Durante décadas, os climatologistas têm trabalhado com diferentes cenários para analisar como o planeta poderia evoluir em função das decisões humanas.
Estes cenários não são exatos, mas contemplam possíveis trajetórias. Enquanto algumas delas preveem uma rápida redução das emissões e uma transição energética acelerada, outras apresentam um cenário mais negativo, com a manutenção do modelo baseado no carvão, no petróleo e no gás.
O cenário RCP8.5 representava a opção mais pessimista e pressupunha um aumento massivo do consumo de combustíveis fósseis ao longo de todo o século XXI, sem medidas significativas para travar as emissões.
Nesse cenário, a concentração atmosférica de CO₂ teria atingido níveis sem precedentes e a temperatura global poderia ter aumentado cerca de 4,5 ºC em relação à era pré-industrial antes do final do século.
Por que razão foi eliminado o cenário negativo mais extremo?
O fato de esta hipótese já não estar em cima da mesa corresponde a uma atualização baseada na realidade atual. Quando o cenário RCP8.5 foi concebido, os investigadores consideravam plausível que o crescimento económico mundial continuasse a depender principalmente dos combustíveis fósseis. No entanto, a evolução tecnológica e energética das últimas duas décadas alterou significativamente essa perspectiva.
E é aí que entra o crescimento e a expansão das energias renováveis, com a eletrificação dos transportes ou o desenvolvimento de baterias mais eficientes.
O cenário RCP8.5 foi descartado, mas também é mais difícil cumprir a meta de 1,5 °C
O desaparecimento do cenário mais catastrófico pode ser interpretado como um sinal de progresso, com um significado claro de que as ações empreendidas são o caminho a seguir. Mas o que nos deve preocupar é que o caminho mais favorável não se concretizou, uma vez que as novas projeções indicam que a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 ºC está a tornar-se cada vez mais difícil de alcançar.
É importante recordar que os cenários combinam informações sobre demografia, economia, tecnologia, uso de energia e políticas públicas para construir diferentes futuros possíveis. Posteriormente, centros de investigação de todo o mundo introduzem esses cenários em modelos climáticos avançados que simulam a resposta da atmosfera, dos oceanos, dos gelos e dos ecossistemas.
E o resultado é que não existe uma previsão única, mas sim vários desfechos que permitem avaliar riscos e conceber estratégias de adaptação. Por isso, os cenários evoluem ao longo do tempo, à medida que a economia, a tecnologia ou as políticas energéticas mudam, pelo que as projeções utilizadas pela comunidade científica também devem ser atualizadas.
Referência da notícia
Van Vuuren, D. P., O'Neill, B. C., Tebaldi, C., Sanderson, B. M., Chini, L. P., Friedlingstein, P., Hasegawa, T., Riahi, K., Govindasamy, B., Bauer, N., Eyring, V., Fall, C. M. N., Frieler, K., Gidden, M. J., Gohar, L. K., Högner, A., Jones, A. D., Kikstra, J., King, A., ... Ziehn, T. (2026). The Scenario Model Intercomparison Project for CMIP7 (ScenarioMIP-CMIP7). Geoscientific Model Development, 19(7), 2627-2656. https://doi.org/10.5194/gmd-19-2627-2026
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