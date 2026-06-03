Virada no tempo confirmada: formação de ciclone traz mudanças em 4 dias; veja os detalhes

Uma nova frente fria associada à formação de um ciclone e ao avanço de uma intensa massa de ar polar deve provocar chuva, queda acentuada das temperaturas e risco de geadas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste ao longo dos próximos dias. Mais informações: Ciclone e massa de ar frio provocam virada no tempo e queda brusca de temperatura

Após vários dias de frio persistente em grande parte do país, uma nova mudança no tempo está prestes a ocorrer. Modelos de previsão indicam a formação de um sistema de baixa pressão sobre a Região Sul, que vai se aprofundar e se transformar em um ciclone.

O sistema impulsionará uma frente fria em direção ao país e deve provocar um aumento da nebulosidade, chuva e ventos intensos. Inicialmente, o sistema atuará sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, posteriormente avançando para outras regiões do país.

Formação de ciclone aumenta instabilidades no Sul

Durante o sábado (6), uma área de baixa pressão atmosférica começará a se aprofundar e, até a segunda-feira (8), o sistema ganhará força e se transformará em um ciclone, ocasionando a formação de pancadas de chuva sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Já na terça-feira (9), a sua frente fria associada avançará em direção ao Sudeste, provocando pancadas de chuva em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Previsão de nebulosidade, pressão, ventos e chuva na segunda-feira durante a noite mostra a formação de um ciclone na altura do Rio Grande do Sul e do Uruguai, ocasionando chuva.

Ao total, os maiores acumulados previstos podem chegar perto dos 100 mm totais ao longo da semana que vem, especialmente no Paraná, Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo, como é possível observar na imagem abaixo. Rio Grande do Sul e Santa Catarina também registrarão acumulados significativos de chuva.

Previsão de acumulados totais de chuva até a sexta-feira da semana que vem mostra as áreas com maior potencial para registrar volumes significativos após a formação do ciclone.

Embora não haja previsão de eventos extremos, as tempestades (que se formam especialmente durante a tarde e a noite) ainda podem causar transtornos pontuais para a população, como alagamentos, queda de galhos de árvores e cortes no fornecimento de energia elétrica.

Massa de ar polar derruba as temperaturas

Além da chuva, o sistema será acompanhado por uma intensa massa de ar polar que avançará pelo centro-sul do Brasil a partir da segunda-feira (8). O ar frio ganhará força ao longo da semana e provocará uma queda expressiva das temperaturas em grande parte do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Previsão de anomalia de temperaturas em 850 hPa na segunda-feira de noite mostra uma massa de ar frio começando a avançar pelo Brasil na retaguarda da frente fria ocasionada pelo ciclone.

Até quinta-feira (11), as temperaturas mínimas poderão ficar abaixo dos 10°C em diversas áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e sul do Mato Grosso do Sul. Em regiões de maior altitude, como a serra gaúcha e catarinense, as condições poderão favorecer a formação de geadas isoladas, especialmente durante a madrugada e o início da manhã.

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As condições de frio mais intenso serão observadas na quarta-feira (10) e na quinta-feira (11), e além dos estados mencionados, esse resfriamento também será sentido em áreas do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Espírito Santo, podendo alcançar até mesmo partes da Bahia nos últimos dias da semana.

Previsão de temperaturas mínimas na quarta-feira mostra o avanço do ar polar e o resfriamento intenso em diversos estados brasileiros do Sul, Sudeste e Centro-Oeste semana que vem.

Com o avanço da massa de ar polar, a tendência será de uma semana mais fria do que o normal em grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Estados como Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul devem registrar temperaturas persistentemente abaixo da média para o período, como podemos observar na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperaturas entre os dias 8 e 15 de Junho ilustra a atuação da nova massa de ar frio que avançará sobre o Brasil ao longo de toda a semana que vem. (ECMWF)

Diante da previsão de frio intenso, geadas e mudanças significativas no tempo, é recomendável acompanhar as atualizações e se preparar para a queda das temperaturas nos próximos dias. Não deixe de conferir as previsões de chuva e temperatura mínima específicas para a sua cidade, que estão disponíveis aqui no portal.