Pesquisador brasileiro é premiado na Alemanha por descoberta promissora no combate ao câncer

Estudo sobre a ferroptose recebeu um dos principais prêmios científicos da Alemanha e pode contribuir para futuras terapias contra tumores agressivos e resistentes aos tratamentos atuais.

Cientista brasileiro é premiado na Alemanha por pesquisa sobre ferroptose, mecanismo que pode ajudar a combater tumores resistentes. Imagem Ilustrativa. Crédito: ClickPetróleo&Gás

Um pesquisador brasileiro recebeu um dos mais importantes reconhecimentos científicos da Alemanha por uma descoberta que pode abrir novos caminhos no combate ao câncer. José Pedro Friedmann Angeli, professor e pesquisador da Universidade de Würzburg, foi premiado na categoria de pesquisa experimental do Prêmio Alemão do Câncer por seus estudos sobre a ferroptose, um mecanismo de morte celular que desperta crescente interesse da comunidade científica.

A pesquisa busca compreender como esse processo ocorre e de que forma ele pode ser utilizado para eliminar células tumorais resistentes aos tratamentos convencionais. Embora os estudos ainda estejam em fase inicial, os resultados já ajudam a ampliar o conhecimento sobre tumores agressivos e podem orientar o desenvolvimento de futuras estratégias terapêuticas.

Segundo Angeli, o reconhecimento foi concedido pelas descobertas relacionadas aos mecanismos biológicos que regulam a ferroptose. "A gente ganhou pelas descobertas da biologia, do processo fundamental de regulação da ferroptose. E isso tem relevância para o câncer devido a esse grande interesse em eliminar essas células que são resistentes a drogas", explicou o pesquisador.

Como funciona a ferroptose

A ferroptose é um tipo específico de morte celular provocado pela oxidação dos lipídios, moléculas de gordura presentes nas células. Diferentemente de outros mecanismos conhecidos, esse processo ocorre quando compostos reativos de oxigênio danificam essas gorduras, comprometendo a integridade celular até provocar sua destruição.

Para ilustrar o fenômeno, Angeli faz uma comparação com alimentos deixados fora da geladeira. Assim como uma manteiga ou um queijo mudam de cor e sabor ao oxidarem, os lipídios presentes nas células também sofrem alterações quando entram em contato com espécies reativas de oxigênio.

Esse mecanismo pode representar tanto um risco quanto uma oportunidade. Em algumas doenças, a ferroptose está associada ao dano de tecidos saudáveis. No entanto, quando induzida de forma controlada, ela pode se tornar uma ferramenta para eliminar células cancerígenas que escapam dos tratamentos tradicionais.

Descobertas ajudam a entender tumores resistentes

Nos últimos anos, a ferroptose passou a ser estudada por grupos de pesquisa em diversos países, incluindo o Brasil. Apesar dos avanços, muitos dos mecanismos moleculares responsáveis por controlar esse processo ainda permanecem desconhecidos.

José Pedro Friedmann Angeli (foto) dividiu a categoria Pesquisa Experimental com Marcus Conrad por trabalhos sobre ferroptose e pelo desenvolvimento de compostos contra tumores. Crédito: Reprodução/Divulgação/Universidade Würzburg/Benedikt Knüttel

O grupo liderado por José Pedro Friedmann Angeli contribuiu para esclarecer o papel essencial de uma enzima na regulação da ferroptose e também desenvolveu compostos experimentais com potencial para dar origem a novos medicamentos. A combinação entre pesquisa básica e desenvolvimento de moléculas terapêuticas foi um dos fatores que levou ao reconhecimento pelo Prêmio Alemão do Câncer.

Os resultados reforçam a importância de compreender os mecanismos fundamentais da biologia antes que novas terapias possam chegar aos pacientes, ampliando as possibilidades para o tratamento de diferentes tipos de câncer.

Aplicação clínica ainda deve levar anos

Apesar do entusiasmo gerado pelas descobertas, o pesquisador ressalta que ainda existe um longo caminho até que essas pesquisas possam resultar em tratamentos disponíveis na prática clínica.

"É uma fase muito preliminar ainda. Se tudo correr bem, até chegar em um estudo clínico de verdade, a gente está falando aí provavelmente de 10 a 15 anos", afirma Angeli.

Mesmo assim, os estudos realizados em laboratório mostram que diversos tumores, especialmente aqueles mais agressivos e resistentes aos medicamentos atuais, apresentam sensibilidade à ferroptose. Por isso, cientistas consideram esse mecanismo uma das frentes mais promissoras da pesquisa oncológica, com potencial para inspirar novas terapias capazes de ampliar as opções de tratamento para pacientes no futuro.