Frente fria avança e aumenta o risco de temporais severos em SC, PR, MS e SP; confira

Depois de provocar temporais no Rio Grande do Sul, uma frente fria avança pelo restante do Sul e pelo Sudeste com risco de chuva intensa, granizo e ventos de até 100 km/h. O sistema, reforçado pelo El Niño, causará mais de 200 mm de chuva nos próximos dias.

Ao longo desta semana, a frente fria que está causando tempestades sobre o Rio Grande do Sul continuará atuando e pode avançar em direção a outros estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste, ocasionando a formação de tempestades severas.

Nos últimos dias, temporais com chuvas intensas que geraram acumulados superiores a 100 mm e ventos intensos causaram grandes transtornos para a população gaúcha, como alagamentos, destelhamento de casas, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Ao longo desta terça-feira (21), o sistema ainda ocasionará pancadas de chuva intensas sobre o Rio Grande do Sul, que segue sob alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), devido à tempestades e rajadas fortes de vento. Há risco de acumulados de até 100 mm, ventos intensos de 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Previsão de nebulosidade e chuva na quarta-feira durante a manhã e a tarde ilustra o avanço da frente ao longo do dia, atingindo outros estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Ao longo da quarta-feira (23) as tempestades avançam em direção norte. Ao longo do dia, chuvas fracas ainda podem se formar sobre o Rio Grande do Sul, mas as tempestades mais intensas avançam passando por Santa Catarina e Paraná, chegando finalmente a São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Ao longo da quinta-feira (24), o sistema seguirá causando pancadas de chuva sobre o Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, ocasionando chuvas com acumulados entre 50 e 100 mm nestes estados - pancadas moderadas, mas não tão intensas quanto as registradas no Rio Grande do Sul.

Tempestades se intensificam na sexta-feira

Ao longo da sexta-feira (24), no entanto, o aprofundamento de uma região de baixa pressão sobre o centro-sul do Brasil vai intensificar as tempestades sobre todos os cinco estados mencionados - Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Previsão de chuvas na sexta-feira durante a noite ilustra a intensificação das tempestades sobre RS, SC, PR, MS e SP, ocasionando pancadas de chuva intensas sobre os cinco estados.

Após causar tempestades severas em todos os estados, a tendência é de que, ao longo do sábado (25), o sistema se mova em direção ao Oceano Atlântico e, com isso, a chuva se dissipe sobre o Brasil, deixando o tempo mais aberto e seco. No domingo (26), já predomina o tempo ensolarado com céu aberto.

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Ainda assim, os acumulados totais até o final da semana podem ultrapassar os 200 mm mais uma vez em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, os acumulados podem chegar a 180 mm, enquanto em São Paulo os volumes atingem os 100 mm totais.

Previsão de acumulados totais até o domingo ilustram regiões que serão mais afetadas pelas chuvas ao longo desta semana, com volumes que podem ultrapassar os 200 mm no RS.

Estas tempestades estão sendo impulsionada por uma combinação de sistemas meteorológicos - como a presença de um intenso Jato de Baixos Níveis; um rio atmosférico transportando umidade da região Amazônica em direção ao Sul do país; e a presença temperaturas muito elevadas, que já quebraram recordes de calor no Sul do país nos últimos dias.

Este padrão está tornando a atmosfera altamente instável, e é um dos primeiros reflexos climáticos de grande escala influenciados pelo El Niño, que está finalmente começando a atuar de maneira significativa sobre a América do Sul, alterando a circulação atmosférica e influenciando as temperaturas, as chuvas e a ocorrência de eventos extremos sobre o país.