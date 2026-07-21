Frente fria avança e aumenta o risco de temporais severos em SC, PR, MS e SP; confira
Depois de provocar temporais no Rio Grande do Sul, uma frente fria avança pelo restante do Sul e pelo Sudeste com risco de chuva intensa, granizo e ventos de até 100 km/h. O sistema, reforçado pelo El Niño, causará mais de 200 mm de chuva nos próximos dias.
Ao longo desta semana, a frente fria que está causando tempestades sobre o Rio Grande do Sul continuará atuando e pode avançar em direção a outros estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste, ocasionando a formação de tempestades severas.
Ao longo desta terça-feira (21), o sistema ainda ocasionará pancadas de chuva intensas sobre o Rio Grande do Sul, que segue sob alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), devido à tempestades e rajadas fortes de vento. Há risco de acumulados de até 100 mm, ventos intensos de 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.
Ao longo da quarta-feira (23) as tempestades avançam em direção norte. Ao longo do dia, chuvas fracas ainda podem se formar sobre o Rio Grande do Sul, mas as tempestades mais intensas avançam passando por Santa Catarina e Paraná, chegando finalmente a São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Ao longo da quinta-feira (24), o sistema seguirá causando pancadas de chuva sobre o Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, ocasionando chuvas com acumulados entre 50 e 100 mm nestes estados - pancadas moderadas, mas não tão intensas quanto as registradas no Rio Grande do Sul.
Tempestades se intensificam na sexta-feira
Ao longo da sexta-feira (24), no entanto, o aprofundamento de uma região de baixa pressão sobre o centro-sul do Brasil vai intensificar as tempestades sobre todos os cinco estados mencionados - Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Após causar tempestades severas em todos os estados, a tendência é de que, ao longo do sábado (25), o sistema se mova em direção ao Oceano Atlântico e, com isso, a chuva se dissipe sobre o Brasil, deixando o tempo mais aberto e seco. No domingo (26), já predomina o tempo ensolarado com céu aberto.
Ainda assim, os acumulados totais até o final da semana podem ultrapassar os 200 mm mais uma vez em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, os acumulados podem chegar a 180 mm, enquanto em São Paulo os volumes atingem os 100 mm totais.
Estas tempestades estão sendo impulsionada por uma combinação de sistemas meteorológicos - como a presença de um intenso Jato de Baixos Níveis; um rio atmosférico transportando umidade da região Amazônica em direção ao Sul do país; e a presença temperaturas muito elevadas, que já quebraram recordes de calor no Sul do país nos últimos dias.
Este padrão está tornando a atmosfera altamente instável, e é um dos primeiros reflexos climáticos de grande escala influenciados pelo El Niño, que está finalmente começando a atuar de maneira significativa sobre a América do Sul, alterando a circulação atmosférica e influenciando as temperaturas, as chuvas e a ocorrência de eventos extremos sobre o país.