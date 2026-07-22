Calor de até 40°C e temperaturas acima da média atingem o Brasil nos próximos 15 dias, confira

Previsões indicam que o calor deve se intensificar nas próximas semanas, com máximas de até 40°C e anomalias de até 6°C acima da média entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O fenômeno é impulsionado pelo El Niño, que continua ganhando força.

Um calor muito intenso tem se formado sobre parte do Brasil nos últimos dias, com destaque para todo o centro-sul do país. Em estados como o Rio Grande do Sul, as temperaturas atingiram valores muito acima da média para o mês de Julho - normalmente um mês frio de Inverno.

A capital Porto Alegre registrou 33,8°C na última sexta-feira (17), a maior temperatura já observada em um mês de julho desde o início dos registros, em 1910.

Agora, previsões indicam que o calor vai se intensificar no Brasil, atingindo temperaturas de até 40°C nas próximas duas semanas. Previsões climáticas indicam que ao longo de todo o restante do mês de Julho, a tendência é de que as temperaturas aumentem sobre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 20 a 27 de Julho (esquerda); e 27 de Julho a 3 de Agosto (direita) ilustra um aumento gradual das temperaturas sobre o centro-sul.

Como é possível observar na imagem acima, ao longo desta e da próxima semana, as temperaturas tendem a aumentar e permanecer acima da média. Em parte das regiões Sul e Centro-Oeste, as temperaturas podem permanecer até 6°C acima da média por um período muito longo, possivelmente originando uma onda de calor intensa.

Onda de calor pode atingir o país nos próximos dias

Ao longo desta semana, temperaturas de até 40°C já estarão se formando em praticamente toda a região Centro-Oeste e grande parte da região Norte, como é possível observar no início do artigo. O calor vai aumentar na semana que vem, chegando a valores ainda maiores entre Goiás, Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso.

Previsão de temperaturas na próxima segunda-feira durante a tarde mostra que regiões grandes do Centro-Oeste podem registrar temperaturas acima dos 40°C, como MS, MT e GO.

Enquanto isso, embora a região Sul não registre valores tão extremos, as temperaturas voltarão a subir a partir deste final de semana, após a passagem de uma breve massa de ar frio. Isso fará com que o tempo volte a ficar mais quente do que o normal ao longo da semana que vem.

Calor acima da média é impulsionado por El Niño

Essas temperaturas mais quentes do que o normal no centro-sul do país são impulsionadas pelo El Niño - um aquecimento anormal e persistente das águas superficiais no Oceano Pacífico Equatorial, capaz de alterar a circulação atmosférica e influenciar o clima de diferentes maneiras sobre o Brasil.

Um dos efeitos anômalos causados pelo El Niño está relacionado a um aumento das temperaturas médias e à incidência de ondas de calor intensas sobre as regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste (especialmente no Mato Grosso do Sul).

Com as previsões indicando uma intensificação extrema do El Niño, que deve atingir patamares históricos ao longo dos próximos meses, a incidência de ondas de calor e temperaturas acima da média se tornará cada vez mais comum ao longo deste semestre.

Previsão multi-modelo da evolução do El Niño ao longo dos próximos meses mostra possibilidade de formação de um evento extremo, com índices de até +3°C, o que é muito intenso.

Em outras palavras, tudo indica que dias com temperaturas máximas de 40°C ou mais e episódios de calor intenso serão registrados com maior frequência ao longo dos próximos meses, especialmente sobre a região Sul do Brasil.

Ainda assim, é comum haver variações das temperaturas máxima e mínima de município para município. Por isso, para não ser pego de surpresa pelo calor, não deixe de conferir as previsões do tempo detalhadas e específicas para a sua cidade.