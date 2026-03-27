VCAN traz mudança e aumento das chuvas atinge boa parte do Brasil na virada de mês

Os últimos dias de março vão ser marcados por mudança no tempo e aumento das chances de chuva espalhadas pelo Brasil. Após dias com tempo firme e estável as chuvas retornam em boa parte do país

VCAN provoca mudança no tempo na virada do mês.

O último final de semana de março será marcado por tempo firme e estável em boa parte do centro-sul do Brasil. Já no início da próxima semana, entre segunda-feira (30) e quarta-feira (1), os modelos indicam mudanças no tempo em grande parte do Brasil. A atuação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) deve trazer de volta instabilidades para algumas regiões do país.

novo canal de Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso

Acompanhe a seguir a previsão do tempo, com mais informações e detalhes sobre a mudança nas condições atmosféricas nesta virada do mês de março para abril.

Final de março com retorno das chuvas

É isso mesmo: as chuvas voltam neste final de março, mas sem grande persistência. Após alguns episódios de precipitação, o tempo tende a voltar a ficar firme e estável. Essa mudança ocorre devido à circulação atmosférica nas camadas mais altas, associada à presença de um VCAN.

Nesta segunda-feira (30), um VCAN atuará sobre parte do Sudeste do Brasil, mantendo o tempo mais firme na região. Ao mesmo tempo, nas proximidades da costa da Região Sul, haverá a formação de um segundo VCAN, que aumenta as chances de chuva intensa sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Mapa de densidade de raios nos mostra locais com maiores chances de tempestades na tarde da próxima terça-feira (31).

Já ao longo da terça-feira (31), a situação começa a mudar. O VCAN que estava posicionado sobre o Sudeste perde força e suas características. Enquanto isso, o sistema que estava próximo à costa do Sul do Brasil avança em direção ao continente, com seu centro atuando sobre o Rio Grande do Sul.

As chuvas previstas poderão vir acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas. Por isso, caso esteja em áreas abertas, o ideal é procurar um local seguro.

Como característica típica do sistema, no centro do VCAN o tempo tende a permanecer mais estável, com poucas nuvens. Já em sua borda, o cenário é de tempo instável e ocorrência de chuvas.

Precipitação prevista para a tarde da próxima terça-feira (31). Retornos das chuvas sobre o Sudeste do pais, mas não permanece por muito tempo.

Assim será a terça-feira (31): há previsão de chuva no Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em São Paulo e no Paraná, a atenção deve ser maior, pois há risco de chuvas intensas e tempestades, com potencial para transtornos, inclusive nas capitais São Paulo e Curitiba.

Enquanto isso no Nordeste as chuvas também retornam a região. Nesta segunda (30) a previsão é de que o tempo seja parcialmente nublado com pancadas de chuva ocorrendo em locais isolados. Mas na terça-feira (31) chuva generalizada sobre a região devido ao calor e a chegada de ventos úmidos ao continente.

Primeiro dia de abril com chuva

A quarta-feira (1) deverá ter chuvas em boa parte do Brasil. O VCAN continua atuando sobre a Região Sul, mantendo o tempo mais estável em seu centro, enquanto as instabilidades se espalham por outras áreas do país.

Previsão de precipitação para o primeiro dia de abril. Chuvas se espalham pelo país, com pontos de intensidade moderada a forte.

Há previsão de chuva sobre os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Durante a manhã, o sol ainda aparece, mas já com sinais de que, ao longo da tarde, as instabilidades ganham força.

As chuvas mais intensas estão previstas para o Paraná e no sul de São Paulo. Ainda assim, não se pode descartar eventos pontuais de chuva forte nas demais áreas mencionadas. Chuvas com forte intensidade também sobre o Maranhão e Piauí no primeiro dia do mês de abril.

Previsão dos ventos em níveis mais elevados da atmosfera. O mapa mostra uma circulação ciclônica fechada, nesta área se encontra o VCAN.

Mesmo com a sequência de dias com previsão de precipitação, a tendência é de que os volumes de chuva diminuam gradualmente. Ao mesmo tempo, o calor volta a ganhar força em boa parte do centro-sul do Brasil, padrão que já vem sendo observado nos últimos dias em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.