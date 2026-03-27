VCAN traz mudança e aumento das chuvas atinge boa parte do Brasil na virada de mês
Os últimos dias de março vão ser marcados por mudança no tempo e aumento das chances de chuva espalhadas pelo Brasil. Após dias com tempo firme e estável as chuvas retornam em boa parte do país
O último final de semana de março será marcado por tempo firme e estável em boa parte do centro-sul do Brasil. Já no início da próxima semana, entre segunda-feira (30) e quarta-feira (1), os modelos indicam mudanças no tempo em grande parte do Brasil. A atuação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) deve trazer de volta instabilidades para algumas regiões do país.
Acompanhe a seguir a previsão do tempo, com mais informações e detalhes sobre a mudança nas condições atmosféricas nesta virada do mês de março para abril.
Final de março com retorno das chuvas
É isso mesmo: as chuvas voltam neste final de março, mas sem grande persistência. Após alguns episódios de precipitação, o tempo tende a voltar a ficar firme e estável. Essa mudança ocorre devido à circulação atmosférica nas camadas mais altas, associada à presença de um VCAN.
Nesta segunda-feira (30), um VCAN atuará sobre parte do Sudeste do Brasil, mantendo o tempo mais firme na região. Ao mesmo tempo, nas proximidades da costa da Região Sul, haverá a formação de um segundo VCAN, que aumenta as chances de chuva intensa sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Já ao longo da terça-feira (31), a situação começa a mudar. O VCAN que estava posicionado sobre o Sudeste perde força e suas características. Enquanto isso, o sistema que estava próximo à costa do Sul do Brasil avança em direção ao continente, com seu centro atuando sobre o Rio Grande do Sul.
Como característica típica do sistema, no centro do VCAN o tempo tende a permanecer mais estável, com poucas nuvens. Já em sua borda, o cenário é de tempo instável e ocorrência de chuvas.
Assim será a terça-feira (31): há previsão de chuva no Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em São Paulo e no Paraná, a atenção deve ser maior, pois há risco de chuvas intensas e tempestades, com potencial para transtornos, inclusive nas capitais São Paulo e Curitiba.
Enquanto isso no Nordeste as chuvas também retornam a região. Nesta segunda (30) a previsão é de que o tempo seja parcialmente nublado com pancadas de chuva ocorrendo em locais isolados. Mas na terça-feira (31) chuva generalizada sobre a região devido ao calor e a chegada de ventos úmidos ao continente.
Primeiro dia de abril com chuva
A quarta-feira (1) deverá ter chuvas em boa parte do Brasil. O VCAN continua atuando sobre a Região Sul, mantendo o tempo mais estável em seu centro, enquanto as instabilidades se espalham por outras áreas do país.
Há previsão de chuva sobre os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Durante a manhã, o sol ainda aparece, mas já com sinais de que, ao longo da tarde, as instabilidades ganham força.
As chuvas mais intensas estão previstas para o Paraná e no sul de São Paulo. Ainda assim, não se pode descartar eventos pontuais de chuva forte nas demais áreas mencionadas. Chuvas com forte intensidade também sobre o Maranhão e Piauí no primeiro dia do mês de abril.
Mesmo com a sequência de dias com previsão de precipitação, a tendência é de que os volumes de chuva diminuam gradualmente. Ao mesmo tempo, o calor volta a ganhar força em boa parte do centro-sul do Brasil, padrão que já vem sendo observado nos últimos dias em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.