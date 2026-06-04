Incrível: o primeiro voo tripulado para Marte está previsto para 2034

A SpaceX e Chun Wang, um investidor maltês, anunciaram planos para a primeira missão tripulada de sobrevoo de Marte, uma viagem extraordinária que poderá realizar-se já em 2034!

Segundo a SpaceX, a nave espacial Starship que transporta Chun Wang poderá voar para Marte em agosto de 2034.

O investidor em criptomoedas Chun Wang quer ser o primeiro ser humano a entrar em órbita de Marte a bordo da nave Starship da SpaceX, uma viagem que poderá ser possível já em 2034, segundo a empresa norte-americana!

Será que a viagem é viável?

Embora Chun Wang, um empresário nascido em Malta e de origem chinesa, tenha acumulado a sua fortuna e construído uma reputação no mundo das criptomoedas, também se destacou no setor espacial. Mais concretamente, financiou e lançou a missão Fram2 em 2025, tornando-se o primeiro civil a realizar um voo tripulado a bordo de uma cápsula Crew Dragon sobre os polos terrestres.

No entanto, Chun Wang não tencionava contentar-se com esta experiência, por si só já incrível. Agora, está a colaborar com a SpaceX para concretizar um sobrevoo tripulado de Marte, o que constituiria um marco na história da humanidade!

SpaceX annonce sa première mission interplanétaire habitée : un survol de Mars sans atterrissage à bord dun Starship. La mission, dune durée de 2 ans, embarquera Chun Wang, le commandant de la précédente mission Fram2. pic.twitter.com/uPMfWt9LIy — Xplora (@XploraSpace) May 22, 2026

O investidor maltês é, de fato, a favor de uma abordagem gradual em relação ao Planeta Vermelho. Embora muitos esperem que os humanos pise diretamente em Marte, Chun Wang defende uma abordagem mais "razoável", começando com um sobrevoo orbital antes de qualquer missão tripulada à superfície do planeta. Segundo ele, este primeiro sobrevoo "acenderá a faísca, despertará a imaginação e criará o impulso necessário" para futuras missões mais ambiciosas.

Esta visão pragmática foi aceite e promovida pela SpaceX, que está sempre disposta a considerar as ideias de investidores abastados para demonstrar a superioridade do seu sistema de transporte. No entanto, antes de embarcar numa missão a Marte, Chun Wang deseja realizar um voo de teste à volta da Lua, o que já constitui, por si só, uma aventura extraordinária.

Uma missão que poderá ser concluída já em 2034?

Segundo a SpaceX, este tipo de missão é viável num futuro relativamente próximo. Na verdade, o multimilionário e a SpaceX já acordaram uma data: 21 de agosto de 2034. Este primeiro voo tripulado a Marte teria, portanto, lugar dentro de aproximadamente oito anos, um projeto que parece ambicioso se tivermos em conta o progresso da missão Artemis.

No entanto, o projeto parece estar bastante avançado entre os dois parceiros, uma vez que, segundo consta, já foi elaborado um plano de voo. Segundo a SpaceX, a nave Starship reabastecer-se-ia de combustível na órbita terrestre baixa antes de se dirigir para Vénus e, posteriormente, aproveitando a atração gravitacional do planeta, seria impulsionada em direção a Marte, onde chegaria em junho de 2035. Está mesmo a ser considerada uma passagem por Fobos, uma das duas luas de Marte.

Fram2s Mission Commander @satofishi is set to fly aboard Starships first interplanetary human spaceflight mission https://t.co/7ehxZJSGXd pic.twitter.com/YkzvgDxMC9 — SpaceX (@SpaceX) May 21, 2026

Uma viagem de ida e volta a Marte deste tipo duraria aproximadamente dois anos, o que significa que Chun Wang se tornaria não só o primeiro ser humano a sobrevoar Marte, mas também o astronauta com o voo espacial mais longo até à data. O recorde atual é detido por Valeri Polyakov, que passou 437 dias, 17 horas e 58 minutos no espaço a bordo da estação espacial Mir entre 1994 e 1995.

No papel, esta futura missão espacial tem todo o potencial para se tornar um acontecimento histórico, especialmente dada a sua duração relativamente curta. No entanto, recomenda-se cautela. De fato, não é raro que este tipo de missões ambiciosas, financiadas com fundos privados, sejam canceladas no último momento, como aconteceu com o projeto dearMoon, que tinha como objetivo levar um multimilionário japonês a uma órbita lunar a bordo de uma nave Starship antes de a missão ser abruptamente cancelada.

Até 2034, será necessário enfrentar inúmeros desafios técnicos; a Starship ainda não está totalmente operacional, para não falar dos riscos para a saúde que um voo espacial tão longo acarreta. No entanto, o financiamento privado poderá tornar este tipo de viagens espaciais de longa duração uma realidade mais cedo do que o previsto, o que é uma excelente notícia.

Referência da notícia

SpaceX anuncia un vuelo tripulado a Marte para agosto de 2034 con un multimillonario de las criptomonedas , Les Numériques (23 de mayo de 2026), Brice Haziza