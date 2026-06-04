Alerta no Centro-Sul: ciclogênese traz risco de chuvas intensas no Dia dos Namorados
A tendência da previsão do tempo é que o Dia dos Namorados será com chuvas intensas sobre o Centro-Sul do Brasil. Isto devido a uma ciclogênese que provoca instabilidades e traz alertas para a região.
A próxima semana se encerra com o Dia dos Namorados, no dia 12 de Junho. Até lá os dias serão movimentados pelo Brasil com avanço de frente fria, previsão de chuva e de temperaturas baixas espalhadas pelo país.
Já o Dia dos Namorados será marcado pela atuação de uma ciclogênese (processo de formação de um ciclone), que deixará o tempo instável sobre o Centro-Sul do Brasil. O sistema favorecerá o desenvolvimento de nuvens carregadas com potencial para chuvas intensas, o que acende o sinal de atenção e alerta. Confira a tendência detalhada a seguir.
Dia dos Namorados sob chuvas ?
No decorrer da segunda semana de Junho, os modelos indicam que as instabilidades ganham força sobre o Centro-Sul do Brasil. O avanço de uma nova frente fria traz o retorno das chuvas para diversos estados e a intensidade varia de acordo com a região. Mas é importante manter-se atento à mudança repentina no tempo.
O mapa de anomalia do ECMWF para a semana entre os dias 8 e 15 de Junho, nos mostra que será uma semana com chuvas acima da média para o período em boa parte do Brasil. Com pontos que são destaques, como áreas próximas ao Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
E é justamente nestes estados que o modelo ECMWF indica chuvas intensas e riscos de tempestades desde a quinta-feira (11), antecedendo o Dia dos Namorados. Mas é na sexta-feira (12) em que o sistema de baixa pressão ganha força e começa a evoluir para um ciclone.
As primeiras horas do Dia dos Namorados terá chuvas intensas e possibilidade de tempestades entre o Mato Grosso do Sul, grande parte do Paraná e oeste de Santa Catarina. A tendência é de tempo fechado também em áreas de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso.
Com o passar do tempo a previsão mostra uma evolução no sistema e consolidação de uma baixa pressão próximo a costa do país. O modelo mostra ainda que a frente fria associada a ele muda o tempo em parte do Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
Ao final da manhã a frente fria já mostra sinal de avanço e os riscos de chuvas intensas e tempestades aumentam sobre Minas Gerais, São Paulo, norte do Rio Grande do Sul além de permanecer sobre o Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.
Encerrando a semana e o Dia dos Namorados (12) a tendência é de que as chuvas e a frente fria alcance o estado do Rio de Janeiro com pancadas de chuva fortes, o que também permanece sobre os demais estados do Sudeste. Desta forma, há potencial para transtornos nos estados afetados pelo sistema.
Entre esta quinta (4) e a próxima sexta-feira (12) os volumes de chuva tendem a superar os 100 mm nas regiões mais afetadas pelas chuvas, caso do interior do Mato Grosso do Sul. Áreas do Paraná, São Paulo e Minas Gerais terão volumes de até 100 mm enquanto que nas demais localidades variam entre 5 e 50 mm.
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