Formação de ciclone traz alerta de tempestades e ventos fortes no Sul; veja a previsão

Formação de ciclone na segunda semana de junho deixa alerta para tempestades isoladas e rajadas intensas de vento na Região Sul. Mais informações: O El Niño está chegando: quando saberemos quão intenso ele será?

Um ciclone extratropical está previsto para se formar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai ao longo da próxima segunda-feira (8), em um processo conhecido como ciclogênese. A chuva deve ser irregular sobre a Região Sul, com maiores volumes no extremo sul do Rio Grande do Sul. Há alerta para tempestades isoladas e, principalmente, rajadas intensas de ventos. Confira os detalhes.

Formação de ciclone sobre o Rio Grande do Sul

A segunda semana de junho vai começar com a formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil. A partir de domingo (7), uma área de baixa pressão atmosférica começa a se aprofundar (intensificar) sobre a Argentina e o Rio Grande do Sul, onde há previsão de chuvas isoladas na metade oeste e metade norte do estado gaúcho, sendo que na região Central há risco de tempestades isoladas.

Na segunda-feira (8), as chuvas (fracas a moderadas) continuam sobre o Rio Grande do Sul e também se estendem sobre a metade oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, enquanto a área de baixa pressão se fecha no decorrer do dia, formando um ciclone.

Previsão de formação de ciclone (letra L no campo de pressão), vento e chuva para segunda-feira (8), segundo o ECMWF.

Tempestades podem se formar em uma área central do Rio Grande do Sul, desde a região norte até o sul do estado, a partir do fim da tarde de segunda (8). Nestas áreas, as chuvas podem ser mais intensas.

Previsão de tempestades para segunda-feira (8), segundo o ECMWF.

A rodada mais atualizada de previsão do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica que os volumes acumulados de chuva devem ser maiores sobre o Rio Grande do Sul, e, no geral, devem ficar abaixo de 30 mm até a noite de terça-feira (9).

Previsão de chuva acumulada até a noite de terça-feira (9), segundo o ECMWF.

Porém, há indícios de que a precipitação no extremo sul do Rio Grande do Sul seja mais elevada, podendo ficar entre 50 mm e 60 mm. Deste total, a maior parte deve ocorrer ao longo da segunda-feira (8), o que pode causar transtornos em áreas mais vulneráveis entre o Chuí e Santa Vitória do Palmar.

Alerta de rajadas intensas de vento

Entre segunda (8) e terça-feira (9) há alerta de rajadas intensas de vento sobre a Região Sul. Na segunda-feira (8), as rajadas mais intensas devem se concentrar no extremo sul do Rio Grande do Sul e no leste de Santa Catarina, podendo se aproximar ou ultrapassar 60 km/h.

Já na terça-feira (9), a intensidade das rajadas aumenta e a área de atuação se espalha sobre a faixa leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e até São Paulo (embora com menor intensidade).

Previsão de rajada de vento para terça-feira (9), segundo o ECMWF.

Os ventos podem se aproximar ou superar os 70 km/h, aumentando o risco de ocorrências associadas ao vento, como queda de galhos de árvores, destelhamentos pontuais e interrupções localizadas no fornecimento de energia. Os impactos tendem a ser maiores em áreas mais urbanizadas, onde há um maior número de estruturas vulneráveis e abrigam um maior número de pessoas.

O vento forte também deve provocar mar agitado na costa do Sul, e as condições podem representar riscos para embarcações de pequeno porte e afetar atividades pesqueiras e marítimas, especialmente nas áreas mais expostas.