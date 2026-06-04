Além da névoa: como a poeira do deserto está alterando o clima do planeta

Um instrumento da NASA instalado na Estação Espacial Internacional possibilitou conhecer com precisão sem precedentes a composição mineral dos desertos e melhorar significativamente as estimativas do impacto da poeira atmosférica no clima global.

Além de sua influência na radiação solar, a poeira mineral também desempenha um papel em processos tão diversos quanto a fertilização dos oceanos, o escurecimento da neve e a formação de nuvens.

Embora muitas vezes passe despercebida, a poeira mineral proveniente de regiões áridas como o Saara, o Oriente Médio e partes da Ásia é um dos componentes mais abundantes da atmosfera terrestre.

Essas minúsculas partículas viajam milhares de quilômetros impulsionadas pelos ventos e desempenham um papel fundamental no sistema climático do planeta.

No entanto, entender exatamente como elas influenciam o balanço energético da Terra tem sido um desafio para a comunidade científica há décadas. Agora, um projeto de pesquisa internacional liderado pela Universidade Cornell reduziu drasticamente uma das principais fontes de incerteza nos modelos climáticos: a composição mineral da poeira que circula na atmosfera.

Os resultados foram publicados em 1º de junho na revista Nature Geoscience e representam um avanço significativo na melhoria das projeções sobre as mudanças climáticas.

Um observatório espacial para estudar desertos

O trabalho utilizou dados obtidos pela missão EMIT (Earth Surface Mineral Dust Source Investigation) da NASA, um instrumento instalado na Estação Espacial Internacional. Graças à tecnologia de espectroscopia de imagem de alta resolução, a EMIT consegue identificar a composição mineral de vastas regiões desérticas com um nível de detalhe sem precedentes.

As informações obtidas permitem saber quais minerais predominam nos solos de zonas áridas e, a partir disso, estimar com maior precisão a composição da poeira que é posteriormente transportada pela atmosfera.

Segundo Longlei Li, pesquisador do Departamento de Ciências da Terra e da Atmosfera de Cornell e principal autor do estudo, o interesse se concentrou especialmente em minerais ricos em ferro, particularmente óxidos de ferro, devido à sua capacidade de absorver a radiação solar.

“A poeira atmosférica pode resfriar ou aquecer o planeta dependendo de vários fatores, incluindo sua composição mineral”, observou o cientista. “Os óxidos de ferro têm uma influência particularmente significativa porque absorvem fortemente a luz solar.”

Ferro, o grande desconhecido

Até agora, a quantidade exata de óxidos de ferro presentes na poeira atmosférica era um dos maiores desafios no cálculo de seu efeito climático. Pequenas variações na concentração desses minerais podiam alterar significativamente as estimativas de quanto calor a poeira absorvia ou refletia.

Para solucionar esse problema, os pesquisadores incorporaram dados globais do EMIT em quatro modelos independentes do sistema terrestre usados para simular o clima.

Pôr do sol através da poeira do Saara sobre o Golfo do México, visto de Venice, Flórida, EUA.

Os resultados foram conclusivos. A incerteza associada aos óxidos de ferro foi reduzida de 0,62 watts por metro quadrado para apenas 0,1 watts por metro quadrado, uma melhoria de mais de seis vezes em comparação com as estimativas anteriores.

Natalie Mahowald, professora de engenharia em Cornell e vice-investigadora principal da missão EMIT, destacou a importância de se ter observações tão detalhadas de regiões remotas, onde as campanhas de campo são frequentemente extremamente difíceis.

O pesquisador observou que a capacidade do instrumento de mapear a composição da superfície de vastas áreas desérticas com uma resolução de apenas 60 metros transformou o conhecimento disponível sobre esses ambientes.

Melhorias notáveis no Saara e em outras regiões áridas

Os benefícios do novo conjunto de dados foram especialmente evidentes no Deserto do Saara, a maior fonte de poeira atmosférica do planeta.

Nesse contexto, os modelos climáticos alimentados com informações do EMIT reduziram os erros na simulação dos efeitos radiativos em até 80%, alcançando níveis de concordância muito maiores com as observações de satélite.

A pesquisa também conseguiu reduzir em mais da metade as incertezas associadas à poeira em outras regiões importantes, incluindo o Norte da África e o Oriente Médio.

Além disso, os resultados revelam diferenças regionais mais claras. Algumas áreas do Norte da África geram poeira mais rica em ferro, o que promove maior absorção de energia solar e pode contribuir para o aquecimento em determinadas condições. Em contrapartida, parte da poeira originária da Ásia apresenta características mais refletoras e tendência a produzir efeitos de resfriamento.

Uma nova direção para a pesquisa climática

Embora as estimativas globais do efeito total da poeira na radiação solar permaneçam dentro das faixas calculadas anteriormente, o novo estudo proporciona muito mais confiança nesses valores.

Como resultado, os pesquisadores estão começando a direcionar seu foco para outras questões fundamentais. Agora que a composição mineral está melhor caracterizada, os esforços podem se concentrar em compreender como a poeira é emitida, transportada e transformada durante sua jornada atmosférica, bem como avaliar como as mudanças climáticas alterarão suas fontes.

Os cientistas acreditam que aprimorar as medições do tamanho das partículas, refinar os modelos de transporte e expandir as observações em regiões pouco estudadas serão os próximos passos para refinar ainda mais as projeções climáticas.

Além de sua influência na radiação solar, a poeira mineral também desempenha um papel em processos tão diversos quanto a fertilização dos oceanos, o escurecimento da neve e a formação de nuvens. Portanto, uma melhor compreensão de seu comportamento tornou-se crucial para antecipar como o balanço energético da Terra evoluirá em um mundo cada vez mais quente.

Referência da notícia

Li, L., Mahowald, N.M., Miller, R.L. et al. Global mineral constraints on dust shortwave radiative effects. Nat. Geosci. (2026). https://doi.org/10.1038/s41561-026-01996-1