Chuvas acima de 100 mm e ventania causam prejuízos no Sul e Nordeste

Moradores das regiões Sul e Nordeste enfrentaram momentos de apreensão com a chegada de temporais que provocaram alagamentos, quedas de postes e desabamento de estruturas metálicas.

Ventania em Santa Cruz do Sul (RS) arrancou metade do telhado de uma casa na manhã do último domingo (19) - Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar em Santa Cruz do Sul

Uma forte onda de instabilidade provocou sérios transtornos em regiões do Sul e do Nordeste do país. A combinação de chuva volumosa e rajadas de vento causou destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e bloqueios de vias.

No Rio Grande do Sul, a passagem dos temporais deixou saldo de dezenas de municípios afetados e moradores desalojados. Ao mesmo tempo, estados nordestinos como Paraíba e Rio Grande do Norte também enfrentaram transtornos provocados pelo mau tempo.

Rajadas de vento e alagamentos atingem o Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul registrou estragos significativos no domingo, com 41 municípios notificando danos e 19 pessoas ficando desalojadas. Os moradores afetados vivem em Alegrete, Santa Maria, Dona Francisca, São Borja, Cerro Branco e Vale do Sol.

Em Candelária, a força dos ventos derrubou postes de energia elétrica; Em Bagé, pontes ficaram interditadas devido ao nível da água — Foto: Corpo de Bombeiros de Candelária/Divulgação e Mariana Muza/RBS TV

Acumulados expressivos de chuva atingiram cidades como Quaraí, com 147 mm, Alegrete, com 139 mm, e São Gabriel, com 112 mm. Além disso, ventos com força extrema foram registrados em Caraá, onde as rajadas chegaram a 113,8 km/h.

A chuva provocou estragos em diversas regiões do Rio Grande do Sul durante o fim de semana.

Mesmo com volumes menores do que o previsto, houve registros de vento forte, granizo e destelhamentos. pic.twitter.com/MCqPPuijOx — RECORD GUAÍBA (@tvrecordguaiba) July 20, 2026

Em Santa Cruz do Sul, rajadas de vento superiores a 100 km/h arrancaram o telhado de uma residência na localidade de Alto da Boa Vista. A Defesa Civil do município informou que a suspeita é de ocorrência do fenômeno conhecido como microexplosão.

O vendaval provocou ainda quedas de postes em Candelária e a interdição de pontes em Bagé. Em Marques de Souza, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Gomes teve a estrutura parcialmente destelhada, exigindo o uso de lonas de proteção.

Ventania e precipitação volumosa causam danos na Paraíba

Na Paraíba, rajadas de vento de forte intensidade causaram a queda de árvores e prejuízos estruturais no sábado. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta de vendaval para todos os municípios paraibanos e aviso de chuvas intensas para 94 cidades.

Na capital João Pessoa, o Corpo de Bombeiros atendeu dez ocorrências de quedas de árvores, incluindo um caso na Avenida Epitácio Pessoa. Em Cabo Branco, a ventania forte na orla chegou a arrastar cadeiras e mesas plásticas dispostas na areia.

Carro atingido por árvore em João Pessoa, PB — Foto: Karine Tenório/TV Cabo Branco

Já no município de Rio Tinto, uma estrutura metálica montada para festejos juninos desabou no Centro da cidade. A prefeitura mobilizou equipes para a remoção dos destroços e liberação da pista, registrando apenas danos materiais.

Acumulados de chuva ultrapassam 100 mm no Rio Grande do Norte

A capital do Rio Grande do Norte, Natal, viveu momentos de atenção após chuvas ultrapassarem a marca de 100 mm em alguns bairros. O monitoramento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo apontou média de 82,6 mm na cidade.

A Praia de Ponta Negra, principal cartão-postal de Natal, amanheceu alagada após as fortes chuvas da noite anterior e do início da manhã deste sábado (18). Imagens mostram diversos pontos tomados pela água.



A situação volta a levantar críticas sobre a obra de engorda da praia, pic.twitter.com/QwmMfM8iKE — JORNAL INFORMAL (@diogesluiz) July 18, 2026

Os maiores volumes foram computados nos bairros Pajuçara, com 105 mm, e Tirol, com 104,4 mm. Outras regiões da capital também tiveram índices altos, como Salinas, com 92 mm, e a área do Parque da Cidade, com 81 mm.

Com o cenário de instabilidade, a prefeitura manteve o acompanhamento dos pluviômetros automáticos. As autoridades orientaram que a população acionasse a Defesa Civil em situações de risco hidrológico ou alagamentos.