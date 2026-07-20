Férias de julho em família: diversos parques de SP oferecem trilhas, cavernas e atividades gratuitas

Nestas férias de julho, há programação especial em diversos parques do estado de Paulo, com atividades que incluem trilhas, observação de aves e visitas gratuitas. Saiba mais aqui.

Trilha em área do Parque Estadual Jurupará. Crédito: Divulgação.

A Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo (Fundação Florestal) é uma autarquia estadual responsável pela gestão e conservação de mais de 100 Unidades de Conservação (UCs) no estado paulista.

Ela atua na proteção da biodiversidade, fomento ao ecoturismo e desenvolvimento sustentável de parques. E para estas férias escolares de julho, a fundação preparou uma programação especial em 35 UCs localizadas em diferentes regiões do estado.

Descubra abaixo quais são elas e as atividades que estão oferecendo para a família toda.

Parques de SP com programação de férias

A programação inclui várias opções para crianças, famílias e amantes da natureza, como trilhas em áreas de Mata Atlântica, visitas a cachoeiras e cavernas, além de ações de educação ambiental.

O objetivo desta iniciativa da Fundação Florestal é aproximar a população das unidades de conservação, promovendo um maior contato com a natureza e despertando a consciência sobre a importância da preservação dos ecossistemas, da biodiversidade e dos recursos hídricos.

A programação será realizada em parques, florestas, estações ecológicas e áreas de proteção ambiental (APAs) espalhadas por diferentes regiões do estado.

Um dos destaques é o acampamento na Estação Ecológica de Angatuba, na região de Sorocaba, com a proposta de proporcionar uma experiência imersiva na natureza com observação da fauna e do céu noturno.

Abaixo estão as opções de atividades nos demais parques, separadas por regiões:

Capital e Grande São Paulo: Parque Estadual da Cantareira (Núcleo Cabuçu), Parque Estadual do Jaraguá, Parque Estadual do Juquery, o Parque Estadual Águas da Billings e o Núcleo Curucutu do Parque Estadual da Serra do Mar, com trilhas, observação de aves e atividades de educação ambiental.

Parque estadual águas da billings. Crédito: Divulgação.

Baixada Santista: Parque Estadual Xixová-Japuí, na Restinga de Bertioga, no Núcleo Bertioga da Serra do Mar e na APA Marinha do Litoral Centro, com passeios em áreas de restinga, Mata Atlântica e praias preservadas.

Litoral Norte e Vale do Paraíba: Parque Estadual de Ilhabela e núcleos Caraguatatuba e Santa Virgínia da Serra do Mar, com destaque para trilhas e cachoeiras.

Vale do Ribeira: Parque Estadual Caverna do Diabo, Intervales, Rio Turvo, Lagamar de Cananéia, Ilha do Cardoso e Campina do Encantado, reunido cavernas, praias, cachoeiras e uma das maiores áreas contínuas de Mata Atlântica do país.

Estação Ecológica de Itirapina. Crédito: Divulgação.

Sorocaba: Incluem-se também o Parque Estadual Jurupará e o Parque Estadual Nascentes do Paranapanema, ofertando atividades ao ar livre projetadas para conectar crianças à natureza de forma lúdica, segura e educativa.

Campinas, Piracicaba, Limeira e Rio Claro: Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade e Estação Ecológica de Itirapina.

Interior central e nordeste paulista: Estação Ecológica Jataí, a Estação Ecológica Mogi-Guaçu, a Estação Ecológica Caetetus, o Parque Estadual Porto Ferreira e o Parque Estadual Furnas do Bom Jesus. Aqui são oferecidas atividades autoguiadas, onde os visitantes farão trilhas e contemplação da natureza e de animais nativos e silvestres.

Parque Estadual Morro do Diabo. Crédito: Divulgação.

Noroeste paulista: parques estaduais Aguapeí e Rio do Peixe, e Floresta Estadual Noroeste Paulista, com caminhada em trilha e observação de espécies.

Oeste paulista (Presidente Prudente e região): o Parque Estadual Morro do Diabo oferece atividades em uma das principais áreas de conservação do mico-leão-preto, como trilhas em meio à mata, passeio ciclístico e apreciar o pôr do sol em cima do Morro do Diabo.

A programação completa e demais informações sobre agendamento e ingressos estão disponíveis no portal oficial da Fundação Florestal, e estão separadas por UCs.

Escolha o parque mais próximo da sua região ou que mais lhe agrada e aproveite as férias em família!