INMET emite alerta vermelho para chuva volumosa e tempestades em SC e RS nesta terça-feira

Chuvas intensas e tempestades deixam em alerta os estados do RS e de SC nesta terça-feira (21), com risco de tempo severo e de acumulados de mais de 100 mm em menos de 24h.

A previsão de tempo severo no Sul do Brasil vem se confirmando, mesmo com atraso do avanço das instabilidades pela Região. Neste início de semana, as chuvas ganham intensidade sobre o Rio Grande do Sul e mudam o tempo em Santa Catarina, com alertas de tempestades e de elevado acumulado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), para esta terça-feira (21), emitiu alerta laranja de tempestades para o Rio Grande do Sul e o extremo oeste de Santa Catarina, o que abrange 509 municípios. Há risco para outras regiões gaúchas e catarinenses, que o INMET classificou sob o risco de ‘Perigo Potencial’ (amarelo) para 193 municípios.

Avios do INMET para a terça-feira, 21 de julho.

Além das tempestades, há chuvas intensas que podem trazer volumes de mais de 100 mm em menos de 24h, o que fez com que o INMET emitisse o alerta vermelho para acumulado para 264 municípios.

Detalhes da previsão do tempo para a terça-feira

A região instável, que atua sobre nesta segunda-feira (20) sobre o Sul do Brasil, ganha intensidade devido ao processo de formação de um ciclone extratropical, aumentando o risco de tempo severo e de chuvas intensas na madrugada na metade norte do Rio Grande do Sul, mais especificamente nas Missões, Centro, Norte, Serra e região de Porto Alegre. Em Santa Catarina, há potencial de tempestades no extremo oeste e sul do estado.

Previsão de precipitação e nebulosidade para a madrugada da terça-feira, 21 de julho.

Essa condição se mantém ao longo de toda a manhã, com chuvas aumentando de intensidade mais para o fim do período e atingindo também o oeste do Rio Grande do Sul e toda a região de divisa de Santa Catarina com o estado gaúcho. Na região de Porto Alegre, espera-se a redução da precipitação.

No período da tarde, as instabilidades continuam sendo alimentadas, mantendo o potencial de chuvas intensas e de tempestades. Além disso, há maior abrangência das regiões sob alerta, com toda metade norte do Rio Grande do Sul sob risco e áreas ao sul da região de Porto Alegre. Em Santa Catarina, o oeste, sul e toda a porção de divisa com o território gaúcho continua sob alerta para o risco de tempestades.

Previsão de precipitação e nebulosidade para a tarde da terça-feira, 21 de julho.

No período da noite, a baixa pressão está formada e atua entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa condição potencializa o fluxo do Jato Subtropical em Baixo Níveis (JBN), o que aumenta o potencial de desenvolvimento das instabilidades e o risco de tempo severo e de chuvas intensas. Alerta para o norte do Rio Grande do Sul, sul e oeste de Santa Catarina. O risco se mantém para a madrugada da quarta-feira (22).

Previsão de precipitação e nebulosidade para a noite da terça-feira, 21 de julho.

Ao mesmo tempo, as chuvas continuam com moderada a forte intensidade no leste do Rio Grande do Sul, alimentando o potencial de transtornos como alagamentos e inundações.