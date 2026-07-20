Virada no tempo em SP: temporais e queda de até 10°C deixam estado em alerta

Uma nova frente fria vai avançar pelo estado de São Paulo a partir desta quinta-feira (23), provocando pancadas de chuva e temporais isolados, além de uma diminuição de até 10°C nas temperaturas máximas.

O tempo firme e o calor estão com os dias contados no estado de São Paulo. Uma mudança no tempo é esperada na segunda metade desta semana, quando uma nova frente fria vai avançar pela região.

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Além de levar pancadas de chuva e temporais isolados, o sistema meteorológico também vai causar uma queda das temperaturas máximas de até 10°C após a sua passagem, como por exemplo, na capital paulista (29°C na quarta e 19°C na quinta) e em Itapetininga (de 26°C na quarta para 17°C na quinta).

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Segunda metade desta semana com chuvas em SP

Ao longo desta segunda-feira (20) temos o início do processo de formação de um novo ciclone sobre o Sul do Brasil. A frente fria associada ao sistema vai avançar para o estado de São Paulo na segunda metade desta semana, provocando uma mudança no tempo.

A região paulista, que neste momento está com tempo firme, predomínio de sol e calor, vai registrar instabilidades a partir da quinta-feira (23), já desde a madrugada, e com maior intensidade na sexta-feira (24).

Ao longo da manhã e da tarde de quinta-feira (23), são esperadas chuvas fracas a moderadas em áreas do sul, centro e leste de São Paulo, e com risco de pancadas pontuais mais fortes e temporais isolados. À noite, as chuvas atingem também algumas áreas do oeste.

O norte do estado têm baixo potencial para chuvas ao longo do dia. Na capital paulista, a quinta (23) será de sol com algumas nuvens, mas chove rápido durante o dia e à noite.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade (tons cinzas/brancos) para a sexta-feira (24) ao meio-dia (12h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na sexta-feira (24) as instabilidades ganham força já desde a madrugada e atingem praticamente todo o território paulista ao longo do dia (exceção é o norte e parte do oeste).

Pancadas de chuvas e temporais isolados atingem o estado de São Paulo na quinta (23) e, principalmente, na sexta-feira (24). Os acumulados se aproximam dos 90 mm em pontos do sul e do centro do estado até a noite de sexta (24).

São esperadas chuvas moderadas a pontualmente intensas e com fortes temporais, principalmente entre a manhã e a tarde.

Na capital paulista, a sexta-feira (24) terá chuva forte de manhã. À tarde, algumas aberturas de sol mas com pancadas de chuva, que vão persistir até a noite.

Previsão da densidade de raios para a sexta-feira (24) de manhã (9h), segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (25) as instabilidades reduzem. Chuvas fracas a moderadas ocorrem entre a madrugada e a manhã, especialmente na porção central do estado, mas sem riscos de temporais.

Os acumulados de precipitação entre hoje (20) e a noite de sexta-feira (24) ficarão mais elevados na porção centro-sul do estado, onde podem chegar em torno dos 90 mm. Volumes bem baixos em parte do oeste e na faixa norte.

Previsão da precipitação acumulada entre hoje (20) e a noite (21h) de sexta-feira (24), segundo o modelo europeu ECMWF.

Por exemplo, os volumes chegarão a 76 mm em Bauru, 85 mm em Ourinhos e 88 mm em Agudos. Na capital paulista, o acumulado não será expressivo, ficando em torno de 14 mm.

Temperaturas máximas despencam até 10 °C em SP

Até esta quarta-feira (22), antes da chegada da frente fria à região, o calor continua atuando no estado, especialmente no oeste, onde as temperaturas podem chegar aos 33°C (na região de Araçatuba).

Contudo, já a partir da quinta-feira (23), com a passagem do sistema, haverá uma diminuição nas temperaturas, sentida especialmente nas máximas, que terão uma queda de até 10°C em relação aos dias anteriores.

Previsão da temperatura do ar (em °C) para a tarde (16h) de quinta-feira (23), segundo o modelo europeu ECMWF.

As temperaturas máximas vão ficar mais baixas na porção leste do estado (tons verdes no mapa acima), onde vão variar entre 14°C e 21°C durante as tardes de quinta (23) e sexta (24), mas podendo cair para os 11°C em pontos do sul, trazendo uma sensação de friozinho.

Na capital paulista, as máximas ficarão em torno dos 20°C.