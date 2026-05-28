Tempo firme ganha força no Centro-Sul com sequência de dias secos; saiba quando a chuva retorna

Após chuva no Sul entre sexta e sábado, o Centro-Sul terá vários dias de tempo firme e pouca precipitação, mas as projeções indicam retorno gradual da umidade depois de 8 de junho, com cautela no Brasil Central.

Tempo firme deve predominar em grande parte do Centro-Sul nos próximos dias, com redução da umidade e sequência de pouca chuva após as instabilidades no Sul.

Depois de um fim de semana com instabilidades sobre parte da Região Sul, o tempo volta a ficar mais firme em grande parte do Centro-Sul do Brasil. A chuva ainda aparece entre esta sexta-feira e o sábado, mas esse episódio não muda o cenário principal previsto para os próximos dias.

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Com a passagem dessa instabilidade, a tendência volta a ser de predomínio de tempo firme, vários dias com pouca chuva e maior presença de ar seco em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Chuva acumulada até sábado mostra volumes mais concentrados no Sul, enquanto grande parte do Centro-Sul segue com pouca precipitação nos dias seguintes.

A mudança mais importante está na duração desse período seco: mesmo com chuva no começo, a primeira semana de junho deve ter baixa frequência de precipitação sobre boa parte da região.

Primeira semana de junho com pouca chuva no Centro-Sul

Até 8 de junho, a chuva deve ficar abaixo do normal em áreas importantes do Centro-Sul. A instabilidade prevista para o Sul entre sexta-feira (29) e sábado (30) tende a ser passageira e não deve abrir uma sequência de novos episódios amplos de chuva logo nos dias seguintes.

Anomalia semanal de precipitação indica chuva abaixo da média em grande parte do Centro-Sul até 8 de junho, reforçando o predomínio de tempo firme após a instabilidade no Sul.

Com isso, o início de junho será marcado por um padrão mais firme, com baixa frequência de precipitação e vários dias de tempo seco entre o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. A chuva até pode ocorrer de forma pontual, mas sem força suficiente para mudar o comportamento dominante da semana.

Chuvas retornam entre 8 e 15 de junho

Entre 8 e 15 de junho, a umidade tende a retornar em parte do Centro-Sul do Brasil. Depois de vários dias com predomínio de tempo firme, a chuva volta a aparecer com maior frequência entre a Região Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste.

Anomalia de precipitação entre 8 e 15 de junho indica retorno da umidade em parte do Centro-Sul, com sinal mais favorável à chuva entre MS, SP e PR.

Os episódios mais expressivos devem se concentrar principalmente sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, onde a umidade encontra melhores condições para se organizar. Esse período marca uma mudança em relação à primeira semana do mês, quando o ar mais seco limita a formação de instabilidades amplas.

A tendência não deve ser interpretada como chuva intensa e generalizada sobre todo o interior do país.

Por isso, em parte do Brasil Central, o mais provável é o aumento de nebulosidade, com chuva mais irregular e episódios isolados. Os volumes mais consistentes ficam mais bem posicionados entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e áreas próximas, onde o retorno da umidade tende a ser mais evidente.

Segunda quinzena mantém sinal de umidade

Avançando pelas semanas seguintes de junho, a tendência é de uma atmosfera com maior frequência de umidade em parte do Centro-Sul. Esse sinal aparece especialmente voltado para o norte da Região Sul, além de áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, indicando que o padrão muito seco da primeira semana tende a perder força gradualmente.

Entre 15 e 22 de junho, a chuva ainda pode ocorrer de forma irregular, sem uma distribuição ampla e homogênea sobre toda a Região Sul. Mesmo assim, a tendência para a reta final do mês aponta para uma expansão mais significativa do padrão de precipitação, com possibilidade de a chuva alcançar a região Sul como um todo.