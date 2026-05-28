Ilha da Boa Viagem se torna parte de Circuito Cultural de Niterói após longo período de restauração

A Ilha de Boa Viagem é um dos principais pontos turísticos de Niterói (RJ), encantando moradores e visitantes com sua beleza, e agora faz parte de um Circuito Cultural da cidade. Saiba mais abaixo.

A ilha passou por uma grande restauração e hoje abriga um circuito cultural com capela, fortim e um casarão histórico. Ela se conecta ao continente através de uma ponte de pedra. Crédito: Divulgação.

A Ilha de Boa Viagem é um dos pontos turísticos mais charmosos de Niterói, no Rio de Janeiro, com sua igrejinha histórica, ruínas coloniais e uma vista espetacular da Baía de Guanabara, encantando moradores e visitantes com sua beleza e história.

Ela fica localizada no interior da Baía de Guanabara, bem próxima à Praia de Boa Viagem, sendo facilmente avistada da orla e ligada ao continente através de uma pequena ponte de pedras.

As primeiras construções na ilha datam de 1650, e seu conjunto arquitetônico foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1938 por sua importância cultural.

Após um período de restauração pela prefeitura da cidade, o espaço foi reaberto ao público em janeiro de 2025, com visitação gratuita e sem necessidade de agendamento prévio.

A sua história

A ilha foi ocupada desde o período colonial e abrigou um forte de proteção da Baía de Guanabara, conhecido como Forte do Presépio ou Forte de Boa Viagem. No século 17, foi construída a charmosa Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, que se tornou o símbolo da ilha.

Durante a invasão francesa de 1711, a igreja foi destruída e uma nova foi construída em seu lugar em 1780. Na década de 1940, o casarão conhecido como “castelo” também foi erguido no local.

A Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha de Boa Viagem, em Niterói (RJ). Crédito: Divulgação.

A Ilha da Boa Viagem ficou assim conhecida porque navegadores, no convés de suas embarcações, costumavam se ajoelhar diante dela para agradecer ou pedir proteção em suas chegadas e partidas.

Por lá você vai encontrar também as ruínas do Fortim, estruturas militares que faziam parte da segunda linha de defesa da Baía de Guanabara.

Parte do Circuito Cultural Paulo Gustavo

A Ilha passou a integrar o Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo – uma rota que inicia na Praça do Rádio Amador, passando pelo calçadão da praia de Icaraí e o Museu de Arte Contemporânea. Este Circuito é uma homenagem ao falecido ator e humorista brasileiro Paulo Gustavo, que sempre expressou admiração por Niterói, a sua cidade natal.

O Circuito é uma experiência a ser realizada através de totens com sinalização digital (QR Code) instalados em oito pontos turísticos da cidade, um dos quais é a Ilha. Nestes totens, os visitantes podem conhecer o mundo cinematográfico, rever cenas e recordar um pouco da vida e da carreira do ator.

Como chegar à Ilha?

Para quem está no Rio de Janeiro, deve pegar a barca Rio-Niterói ou atravessar a Ponte Rio-Niterói de carro.

Aí siga até a orla de Niterói, no bairro de Boa Viagem. Estacione próximo ao Museu de Arte Contemporânea (MAC), que fica a poucos metros da entrada da ilha.

Vista da ponte que liga o continente à Ilha. Crédito: Divulgação.

Aí você seguirá a pé por uma ponte estreita de pedras que liga a ilha ao continente. A travessia é curta e tranquila.

Uma dica: leve água, protetor solar e vá com um calçado confortável, pois o trajeto dentro da ilha tem subidas e caminhos de pedra.

Quando visitar a Ilha?

Em relação ao clima, os melhores meses são entre maio e setembro, quando chove menos e o céu costuma estar mais limpo.

Referências da notícia

Ilha da Boa Viagem compõe novo circuito cultural em Niterói. 24 de maio, 2026. Clarice Sena.

Ilha de Boa Viagem: história, dicas e como visitar esse tesouro de Niterói. 22 de abril, 2025. Viviane Carneiro.

Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo vai contar histórias do ator em Niterói. 13 de outubro, 2022. Redação Prefeitura de Niterói.