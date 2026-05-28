Mesmo sem frente fria, tempo muda no Sudeste com chuva nesta sexta e sábado; veja a previsão

A chuva ganha força novamente no Sudeste entre esta sexta-feira (29) e o sábado (30), com riscos de pancadas fortes e temporais especialmente em São Paulo e Minas Gerais. Mais previsão: Chuva à vista: instabilidade rompe o tempo seco e pode surpreender o DF e o Centro-Oeste

O sistema frontal que influenciou o tempo no Sudeste recentemente já se encontra bem afastado do continente. Contudo, a maior entrada de umidade do mar e a atuação de perturbações atmosféricas trazem de volta as chuvas para a região entre esta sexta-feira (29) e o sábado (30).

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Sendo assim, a chuva volta a ganhar força no último fim de semana de maio em parte da região, especialmente em São Paulo e em Minas Gerais, com riscos de pancadas fortes e temporais com muitos raios.

Além disso, as manhãs ainda terão temperaturas mais baixas e até com uma leve sensação de friozinho em algumas localidades e as tardes com temperaturas mais amenas.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Chuvas significativas retornam ao Sudeste no fim de semana

A sexta-feira (29) começa com tempo mais firme e sol entre algumas nuvens no Sudeste.

À tarde, a nebulosidade aumenta, mas não há previsão de chuvas significativas. Pode ocorrer chuva fraca ou garoa em áreas litorâneas de São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na capital paulista, ainda não chove na sexta-feira (29), e o dia será de sol com muitas nuvens variando com alguns períodos de céu nublado. Na capital fluminense há chance de chuva fraca a qualquer momento do dia e céu parcialmente nublado.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sábado (30) às 17h à esquerda e para as 21h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Mas é no sábado (30) que as chuvas ganham força. Pela manhã já podem ocorrer chuvas fracas e pontuais em áreas paulistas, mineiras e fluminenses.

Durante a tarde, são esperadas chuvas moderadas e com riscos de pancadas fortes e temporais na porção norte de São Paulo, sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro e sul do Rio de Janeiro.

As chuvas retornam neste sábado (30) a São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e com mais força e risco de temporais nos estados paulista e mineiro.

Ao longo da noite (30), as chuvas reduzem no território paulista e ficam concentradas no centro-sul fluminense e em áreas do centro e leste de Minas Gerais, ocorrendo com intensidade fraca a moderada. E ainda haverá risco de temporais isolados no estado mineiro.

Previsão de densidade de raios para sábado (30) às 16h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (30), a capital paulista terá céu de sol com muitas nuvens pela manhã e ficando nublado durante a tarde/noite. Há previsão de garoa mais pro fim do dia e à noite. Na cidade do Rio de Janeiro, o dia será de sol com algumas nuvens e chance de chuva fraca à noite. Em Belo Horizonte, céu parcialmente nublado e ainda sem previsão de chuvas.

O domingo (31) terá uma redução das condições para chuvas no Sudeste.

O estado de São Paulo volta a ter tempo mais firme e com céu claro durante o dia. A capital paulista terá sol com muitas nuvens e sem previsão de chuva.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para domingo (31) às 14h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No período da tarde (31), há possibilidade de chuva fraca e isolada ou garoa em áreas pontuais do centro e leste de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do sul do Espírito Santo, mas não há riscos de temporais.

A capital mineira terá chance de chuva fraca à tarde e no início da noite, com céu com poucas nuvens. Já a capital fluminense tem baixo potencial para chuvas e céu de sol com poucas nuvens.