Chuvas voltam a atingir 7 estados do Centro-Sul mesmo sem frente fria; veja a previsão

Uma área de baixa pressão atmosférica deve provocar chuva forte, temporais e risco de granizo entre os dias 29 e 30 no Sul e Sudeste do Brasil, atingindo estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mais informações: Sequência de pulsos de ar frio mantém temperaturas baixas no Centro-Sul

Nesta sexta-feira (29), uma região de baixa pressão, chamada de “cavado”, se desenvolverá sobre parte do Brasil, ocasionando a formação de nebulosidade intensa e chuvas sobre o centro-sul do país mesmo que o sistema não origine um ciclone e nem uma frente fria no processo. A sua movimentação ao longo dos próximos dias pode ser observada no vídeo acima.

Um cavado atmosférico é uma região alongada de baixa pressão na atmosfera, associada à instabilidade e ao movimento ascendente do ar. O sistema favorece a formação de nuvens, chuvas e tempestades, frequentemente intensificando áreas de instabilidade sobre o Brasil.

Graças à formação deste sistema, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu avisos para o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul e oeste do Paraná, e sul do Mato Grosso do Sul. Há risco de chuvas de 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h, e queda de granizo.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do sábado mostra que os volumes podem chegar a 50 mm entre a sexta e o sábado, com os maiores acumulados no norte do RS.

Na imagem acima podem observar que os acumulados mais intensos serão registrados no norte do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina. A maior parte desta região será atingida ao longo da sexta-feira (29), mas o leste de Santa Catarina e do Paraná serão mais atingidos ao longo do sábado (30), conforme as chuvas se deslocam em direção ao oceano Atlântico.

A passagem deste sistema traz risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos, especialmente em áreas urbanas.

Isso significa que as capitais Florianópolis e Curitiba serão afetadas pela chuva especialmente no sábado, assim como Porto Alegre - Embora, nesta última, haja apenas previsão de chuvas fracas e pouco significativas.

Além do Sul, tempestades também se formam no Sudeste

Ainda na sexta, o sistema será capaz de atingir também o sul do Mato Grosso do Sul com chuvas moderadas. Ao longo do sábado (30), o sistema avançará e atingirá o leste de São Paulo, oeste de Minas Gerais e o Rio de Janeiro com pancadas de chuva moderadas, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de nebulosidade e chuva no sábado durante a tarde mostra o sistema ocasionando chuvas entre o leste de SP, oeste de MG e sul do RJ, causando transtornos.

Embora haja previsão apenas de chuvas fracas na região metropolitana de São Paulo, as chuvas chegam a atingir com mais força as capitais Belo Horizonte e Rio de Janeiro no sábado durante a tarde. Com isso, o sistema será capaz de atingir 7 estados ao longo dos próximos dias com chuvas significativas.

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Vale notar que não há previsão de acumulados extremos ou torrenciais de chuva, mas mesmo assim as tempestades podem causar transtornos em vários municípios. Por isso, caso você esteja em um destes estados, não deixe de acompanhar também as previsões de chuva específicas para o seu município, que estão disponíveis aqui no portal. Assim, você evita ser pego de surpresa pelo mau tempo neste final de semana.